Neymar Retirement: ब्राजील की हार के साथ नेमार ने तोड़ा दिल, कर दिया रिटायरमेंट का ऐलान

Neymar Retirement: ब्राजील के फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होते ही स्टार फुटबॉलर नेमार ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। राउंड ऑफ-16 में ब्राजील को नॉर्वे से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। यह एकमात्र गोल भी ब्राजील के लिए नेमार ने किया था।

Neymar Retirement: ब्राजील के फुटबॉलर नेमार ने उस समय रिटायरमेंट का ऐलान कर हर किसी का दिल तोड़ा जब उनकी टीम को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कैंपेन नॉर्वे से राउंड ऑफ-16 में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार से ब्राजील की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। फैंस टीम की हार से तो निराश थे ही, साथ ही नेमार की रिटायरमेंट ने उनको दुख का डबल डोज दिया। 34 साल के नेमार ने आखिरी सीटी बजने के कुछ देर बाद अपने शानदार 16 साल के इंटरनेशनल करियर को खत्म करते हुए कहा कि सेलेकाओ के साथ उनका सफर खत्म हो गया है।

यह ऐलान न्यू जर्सी में एक इमोशनल रात के बाद हुआ, जहां नेमार के स्टॉपेज-टाइम पेनल्टी पर गोल करने के बावजूद ब्राजील एर्लिंग हालैंड के आखिरी दो गोल से हैरान रह गया था। हार के बाद बात करते हुए, इमोशनल नेमार ने माना कि उन्होंने एक आखिरी वर्ल्ड कप में वापसी के लिए सब कुछ दिया था, लेकिन यह भी माना कि उनकी इंटरनेशनल कहानी अब खत्म हो गई है।

नेमार ने कहा, "मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। मैंने यहीं से शुरू किया और यहीं खत्म किया।"

इस हार के साथ ही टूर्नामेंट का दर्दनाक अंत हुआ, जिसमें नेमार की पहले ही फिजिकली परीक्षा हो चुकी थी। चोट के साथ वर्ल्ड कप में आने के बाद, वह ब्राजील के शुरुआती मैच नहीं खेल पाए, लेकिन धीरे-धीरे कार्लो एंसेलोटी के प्लान में वापस आ गए। हालांकि, फिटनेस वापस पाने के बाद भी, ब्राजील के इस सुपरस्टार को ज्यादातर बेंच से ही इस्तेमाल किया गया, स्कॉटलैंड और नॉर्वे के खिलाफ सब्स्टीट्यूट के तौर पर खेला गया।

ब्राजील के रंग में उनका आखिरी गोल नॉर्वे के खिलाफ स्टॉपेज टाइम के आखिर में पेनल्टी स्पॉट से आया, लेकिन यह सिर्फ एक सांत्वना साबित हुआ क्योंकि पांच बार के वर्ल्ड चैंपियन टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

नेमार का करियर नेमार ब्राजील के ऑल-टाइम लीडिंग मेन्स गोलस्कोरर हैं, उन्होंने 2010 में सीनियर डेब्यू करने के बाद 129 इंटरनेशनल मैचों में 80 गोल किए।

चार FIFA वर्ल्ड कप में, वह एक दशक से ज्यादा समय तक ब्राजीलियन फुटबॉल का चेहरा बने रहे, और खेल के सबसे बड़े इनाम को वापस पाने के लिए बेताब देश की उम्मीदों को पूरा किया।