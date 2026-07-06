Neymar Retirement: ब्राजील की हार के साथ नेमार ने तोड़ा दिल, कर दिया रिटायरमेंट का ऐलान
Neymar Retirement: ब्राजील के फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होते ही स्टार फुटबॉलर नेमार ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। राउंड ऑफ-16 में ब्राजील को नॉर्वे से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। यह एकमात्र गोल भी ब्राजील के लिए नेमार ने किया था।
Neymar Retirement: ब्राजील के फुटबॉलर नेमार ने उस समय रिटायरमेंट का ऐलान कर हर किसी का दिल तोड़ा जब उनकी टीम को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कैंपेन नॉर्वे से राउंड ऑफ-16 में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार से ब्राजील की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। फैंस टीम की हार से तो निराश थे ही, साथ ही नेमार की रिटायरमेंट ने उनको दुख का डबल डोज दिया। 34 साल के नेमार ने आखिरी सीटी बजने के कुछ देर बाद अपने शानदार 16 साल के इंटरनेशनल करियर को खत्म करते हुए कहा कि सेलेकाओ के साथ उनका सफर खत्म हो गया है।
यह ऐलान न्यू जर्सी में एक इमोशनल रात के बाद हुआ, जहां नेमार के स्टॉपेज-टाइम पेनल्टी पर गोल करने के बावजूद ब्राजील एर्लिंग हालैंड के आखिरी दो गोल से हैरान रह गया था। हार के बाद बात करते हुए, इमोशनल नेमार ने माना कि उन्होंने एक आखिरी वर्ल्ड कप में वापसी के लिए सब कुछ दिया था, लेकिन यह भी माना कि उनकी इंटरनेशनल कहानी अब खत्म हो गई है।
नेमार ने कहा, "मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। मैंने यहीं से शुरू किया और यहीं खत्म किया।"
इस हार के साथ ही टूर्नामेंट का दर्दनाक अंत हुआ, जिसमें नेमार की पहले ही फिजिकली परीक्षा हो चुकी थी। चोट के साथ वर्ल्ड कप में आने के बाद, वह ब्राजील के शुरुआती मैच नहीं खेल पाए, लेकिन धीरे-धीरे कार्लो एंसेलोटी के प्लान में वापस आ गए। हालांकि, फिटनेस वापस पाने के बाद भी, ब्राजील के इस सुपरस्टार को ज्यादातर बेंच से ही इस्तेमाल किया गया, स्कॉटलैंड और नॉर्वे के खिलाफ सब्स्टीट्यूट के तौर पर खेला गया।
ब्राजील के रंग में उनका आखिरी गोल नॉर्वे के खिलाफ स्टॉपेज टाइम के आखिर में पेनल्टी स्पॉट से आया, लेकिन यह सिर्फ एक सांत्वना साबित हुआ क्योंकि पांच बार के वर्ल्ड चैंपियन टूर्नामेंट से बाहर हो गए।
नेमार का करियर
नेमार ब्राजील के ऑल-टाइम लीडिंग मेन्स गोलस्कोरर हैं, उन्होंने 2010 में सीनियर डेब्यू करने के बाद 129 इंटरनेशनल मैचों में 80 गोल किए।
चार FIFA वर्ल्ड कप में, वह एक दशक से ज्यादा समय तक ब्राजीलियन फुटबॉल का चेहरा बने रहे, और खेल के सबसे बड़े इनाम को वापस पाने के लिए बेताब देश की उम्मीदों को पूरा किया।
हालांकि वर्ल्ड कप आखिरकार उनसे दूर रहा, नेमार ने इंटरनेशनल स्टेज पर यादगार पल बिताए, 2013 में FIFA कन्फेडरेशन कप जीता और फिर 2012 में लंदन गेम्स में सिल्वर जीतने के बाद रियो 2016 में ब्राज़ील को घरेलू जमीन पर ओलंपिक गोल्ड दिलाया।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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