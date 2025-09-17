नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल के लिए किया क्वालीफाई, पहले ही थ्रो में किया कमाल

भारत के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में बुधवार को चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में कमाल कर दिया। क्वालीफाई करने के लिए 84.50 मीटर भाला फेंकना जरूरी था और चोपड़ा का पहला ही थ्रो 84.85 मीटर पर पहुंच गया।

भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में बुधवार को चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में कमाल कर दिया। क्वालीफाई करने के लिए 84.50 मीटर भाला फेंकना जरूरी था और चोपड़ा का पहला ही थ्रो 84.85 मीटर पर पहुंच गया। इस तरह वह वर्ल्ड चैंपियनशिप के अपने खिताब की रक्षा की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ा दिया है।

डिफेंडिंग चैंपियन चोपड़ा ने सबसे पहले थ्रो किया और पहले ही प्रयास में ही उन्होंने क्वालीफाई कर लिया। इस तरह उन्हें दूसरा थ्रो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।

पिछली बार बुडापेस्ट में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर का थ्रो करके गोल्ड जीता था। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर के साथ सिल्वर और वडलेज ने 86.67 मीटर के साथ ब्रॉन्ज जीता था।

27 साल के चोपड़ा दो बार के ओलिंपिक मेडलिस्ट हैं। वह ग्रुप ए में थे जिसमें उन्हें मिलाकर कुल 19 जेवलिन थ्रोअर हैं। इनमें वर्ल्ड नंबर वन जर्मनी के जुलियन वीबर के अलावा केशोर्न वॉलकॉट, सचिन यादव और जैकब वादलेच भी शामिल हैं। ग्रुप ए से चोपड़ा के अलावा जर्मनी के जुलियन वीबर ने 87.21 मीटर और पोलैंड के डेविड वेगनर ने 85.67 मीट का थ्रो करके वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। वीबर पहले प्रयास में क्वालीफाइंग मार्क हासिल नहीं कर पाए।