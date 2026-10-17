नीरज चोपड़ा ने टखने की चोट को लेकर दिया अपडेट, वापसी पर है पूरा फोकस
नीरज चोपड़ा ने कहा है कि उनके टखने की चोट अब लगभग सही हो गई हैं और वह वापसी के रास्ते पर हैं। उन्होंने एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाले यशवीर सिंह और कांस्य पदक जीतने वाले रोहित यादव के प्रदर्शन की भी सराहना की
दो बार के ओलंपिक पदक विजेता और विश्व चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने कहा कि उनके टखने की चोट अब काफी बेहतर है और वह अच्छा महसूस कर रहे हैं। चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक और 2024 के पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। इस साल अगस्त में ट्रेनिंग के दौरान टखने में चोट लगने के कारण उन्हें प्रतियोगिताओं से बाहर होना पड़ा। इस चोट के चलते उनका मौजूदा सत्र समय से पहले समाप्त हो गया। इसके कारण उन्हें आइची-नागोया एशियाई खेलों के साथ-साथ डायमंड लीग फाइनल से भी बाहर रहना पड़ा। लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि वह अगले साल दमदार वापसी करेंगे।
वापसी की राह पर हूं
एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए चोपड़ा ने कहा, ''2028 के ओलंपिक में अभी काफी समय बाकी है। '' उन्होंने कहा, ''जैसा कि आप जानते हैं, मैं वापसी की राह पर हूं और टखने की चोट अब काफी हद तक ठीक है और मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। ''
चोपड़ा ने कहा, ''अब मेरा ध्यान अगले साल दमदार वापसी करने पर है। चोट के कारण मैं जो प्रदर्शन नहीं कर सका, वो दिखाना चाहता हूं। '' इस स्टार एथलीट ने एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाले यशवीर सिंह और कांस्य पदक जीतने वाले रोहित यादव के प्रदर्शन की भी सराहना की। उन्होंने कहा, ''यशवीर ही नहीं, रोहित ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ''
देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं
उन्होंने कहा, ''अगर पिछले एशियाई खेलों की बात करें तो हमने दो पदक (एक स्वर्ण और एक रजत) जीते थे। इस बार किशोर (जेना) और मेरे प्रतियोगिता में नहीं होने के बावजूद भारत ने दो पदक जीते हैं। '' उन्होंने कहा, ''हमारे नए और युवा खिलाड़ियों का उभरकर सामने आना भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है। इससे पता चलता है कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। मैं उनसे कहूंगा कि वे अपना अच्छी तरह ध्यान रखें, चोटों से बचें और इस खेल का आनंद लेते रहें। ''
एशियन गेम्स में भारत ने कुल पदक तालिका में अपना चौथा स्थान बरकरार रखा लेकिन इस बार उसके खाते में 85 पदक ही रह गए जिसमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। यह पिछले एशियाई खेलों में हासिल किए गए 106 पदकों से 21 कम और स्वर्ण पदकों के मामले में सात कम है। भारत का चौथे स्थान पर रहना अब भी उसे एशिया के प्रमुख खेल राष्ट्रों में बनाए रखता है। यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है लेकिन शीर्ष पर मौजूद देशों और भारत के बीच अंतर अब भी बहुत बड़ा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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