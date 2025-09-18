Neeraj Chopra Live Streaming: नीरज चोपड़ा की नजरें लगातार दूसरे गोल्ड पर; जानें कब-कहां और कैसे देखें लाइव?
Neeraj Chopra Live Streaming- भारत के गोल्डन ब्वॉय नीजर चोपड़ा आज एक बार फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लगातार दूसरा गोल्ड जीतने के इरादे से उतरेंगे। बुधवार को उन्होंने अपने पहले थ्रो के साथ फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था।
Neeraj Chopra Live Streaming- भारत के गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा पर आज हर किसी की निगाहें होंगी जब वह वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में अपने खिताब का बचाव करने उतरेंगे। गुरुवार, 18 सितंबर को जैवलीन थ्रो इवेंट का फाइनल होगा, इस इवेंट में पाकिस्तान के अरशद नदीम सहित कई कड़े प्रतियोगियों के साथ नीरज फील्ड पर उतरेंगे। नीरज ने बुधवार को केवल एक थ्रो फेंका और 84.85 मीटर के थ्रो के साथ 84.50 मीटर के क्वालीफिकेशन मार्क को पार कर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। 37 सदस्यीय दल में से 12 ही खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे, जिनमें से सात ने ऑटोमेटिक ही क्वालीफाई कर लिया। एंडरसन पीटर्स, जूलियन वेबर, जूलियस येगो, डेविड वेगनर, अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा और कर्टिस थॉम्पसन क्वालीफिकेशन मार्क को पार करने में सफल रहे, जबकि बाकी पांच कड़े क्वालीफिकेशन राउंड के बाद फाइनल में पहुंचे। आईए एक नजर जैवलीन थ्रो फाइनल से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-
नीरज चोपड़ा का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जैवलीन फाइनल कब खेला जाएगा?
Neeraj Chopra का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जैवलीन फाइनल आज यानी गुरुवार, 18 सितंबर को खेला जाएगा।
नीरज चोपड़ा का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जैवलीन फाइनल कहां खेला जाएगा?
Neeraj Chopra's World Athletics Championships 2025 टोक्यों में खेला जा रहा है।
नीरज चोपड़ा का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जैवलीन फाइनल कितने बजे शुरू होगा?
Neeraj Chopra का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जैवलीन फाइनल भारतीय समयानुसार दोपहर 4 बजे शुरू होगा।
नीरज चोपड़ा का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जैवलीन फाइनल टीवी पर कहां देखें लाइव?
Neeraj Chopra का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जैवलीन फाइनल का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 1 और सिलेक्ट 1 एचडी पर किया जाएगा।
नीरज चोपड़ा का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जैवलीन फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?
नीरज चोपड़ा का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का जैवलीन फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर होगी।
अरशद नदीम के बाद चौथे नंबर से शुरू करेंगे नीजर चोपड़ा
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 2025, जैवलीन फाइनल शुरुआती लिस्ट
जूलियन वेबर (जर्मनी) – व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 91.51 | सीज़न सर्वश्रेष्ठ: 91.51
एंडरसन पीटर्स (जर्मनी) – व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 93.07 | सीज़न सर्वश्रेष्ठ: 89.53
अरशद नदीम (पाकिस्तान) – व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 92.97 | सीज़न सर्वश्रेष्ठ: 86.40
नीरज चोपड़ा (भारत) – व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 90.23 | सीज़न सर्वश्रेष्ठ: 90.23
जूलियस येगो (केन्या) – व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 92.72 | सीज़न सर्वश्रेष्ठ: 85.96
कर्टिस थॉम्पसन (अमेरिका) – व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 87.76 | सीज़न सर्वश्रेष्ठ: 87.76
कैमरन मैकएंटायर (ऑस्ट्रेलिया) – व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 83.03 | सीज़न का सर्वश्रेष्ठ: 83.03
डेविड वेगनर (पोलैंड) - व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 85.67 | सीज़न का सर्वश्रेष्ठ: 85.67
सचिन यादव (भारत) - व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 85.16 | सीज़न का सर्वश्रेष्ठ: 85.16
रुमेश थरंगा पथिरगे (श्रीलंका) - व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 86.50 | सीज़न का सर्वश्रेष्ठ: 86.50
जैकब वडलेज (चेक गणराज्य) - व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 90.88 | सीज़न का सर्वश्रेष्ठ: 84.11
केशोर्न वाल्कॉट (टेस्ट ओवर) - व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ: 90.16 | सीज़न का सर्वश्रेष्ठ: 86.30
