Hindi Newsखेल न्यूज़Neeraj Chopra has ended his decade-long association with JSW and launched his own firm named Well Sports
नीरज चोपड़ा ने JSW से तोड़ा एक दशक पुराना नाता, शुरू की खुद की फर्म वेल स्पोर्ट्स

नीरज चोपड़ा ने JSW से तोड़ा एक दशक पुराना नाता, शुरू की खुद की फर्म वेल स्पोर्ट्स

संक्षेप:

Jan 05, 2026 01:43 pm ISTChandra Prakash Pandey नई दिल्ली, भाषा
दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भालाफेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने जेएसडब्ल्यू स्पोटर्स के साथ एक दशक पुराना रिश्ता तोड़ दिया है और अब वह अपनी खिलाड़ी प्रबंधन फर्म वेल स्पोटर्स शुरू करेंगे।

चोपड़ा 2016 में जेएसडब्ल्यू स्पोटर्स से जुड़े थे।

27 वर्ष के चोपड़ा ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘पिछले एक दशक से हमारा सफर विकास, विश्वास और उपलब्धियों से भरा रहा है। मेरे करियर में जेएसडब्ल्यू स्पोटर्स की अहम भूमिका रही है और उनके सहयोग और दृष्टिकोण के लिये मैं हमेशा आभारी रहूंगा।’

उन्होंने कहा, ‘इस अध्याय को खत्म करने के साथ मैं उन्हीं मूल्यों को अपने सफर के अगले चरण में लेकर जा रहा हूं।’

बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के प्रति सम्मान और गर्व के साथ यह फैसला लिया है।

जेएसडब्ल्यू स्पोटर्स के सीईओ दिव्यांशु सिंह ने कहा, ‘नीरज के साथ काम करना हम सभी के लिये शानदार अनुभव रहा। उनकी सफलता की कहानी श्रेष्ठता और लक्ष्य के प्रति हमारे साझे फलसफे को दर्शाती है। हमने मिलकर जो भी उपलब्धियां अर्जित की हैं, उस पर हमें गर्व है और हम उन्हें भविष्य के लिये शुभकामना देते हैं।’

नीरज ओलंपिक ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं जिन्होंने तोक्यो में 2021 में यह उपलब्धि हासिल की थी।

इसके बाद उन्होंने 2023 विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण और पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता। इसके अलावा कई अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक अपने नाम किये।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
