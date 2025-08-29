नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल्स में फिर चूके, लगातार तीसरी बार दूसरे नंबर पर रहे; वेबर ने किया कमाल
दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा लगातार तीसरी बार डायमंड लीग फाइनल्स में उपविजेता रहे जबकि जर्मनी के जूलियन वेबर ने गुरुवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए दो बार 90 मीटर से अधिक की दूरी तक थ्रो करके अपनी पहली ट्रॉफी जीती।
दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा लगातार तीसरी बार डायमंड लीग फाइनल्स में उपविजेता रहे, जबकि जर्मनी के जूलियन वेबर ने गुरुवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए दो बार 90 मीटर से अधिक की दूरी तक थ्रो करके अपनी पहली ट्रॉफी जीती। चोपड़ा 84.35 मीटर के अपने शुरुआती प्रयास के बाद पांचवें राउंड तक तीसरे स्थान पर थे, लेकिन 85.01 मीटर के अपने अंतिम प्रयास से वह दूसरे स्थान पर पहुंच गए, तथा उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता त्रिनिदाद और टोबैगो के केशोर्न वाल्कोट को पीछे छोड़ दिया, जो 84.95 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे।
वेबर ने अपने दूसरे प्रयास में 91.57 मीटर का थ्रो फेंककर इस सीजन में दुनिया में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जो उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ था।
नीरज ने 84.35 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ शुरुआत की जिसके बाद उन्होंने अपने दूसरे थ्रो में 82.00 मीटर की दूरी तय की। इसके बाद उन्होंने लगातार तीन फाउल किए। 5 थ्रो के बाद नीरज तीसरे पायदान पर चल रहे थे। उन्होंने अपने अंतिम थ्रो में 85.01 मीटर की दूरी तय कर दूसरा स्थान हासिल किया।
तीन साल पहले ज्यूरिख में ही नीरज चोपड़ा ने अपने करियर में कई उपलब्धियाँ हासिल की थीं, जिनमें से एक उन्होंने पहली बार हासिल की थी। नीरज 2022 में ज्यूरिख के लेट्ज़िग्रुंड स्टेडियम में डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। उसके बाद से, वह यूजीन 2023 और ब्रुसेल्स 2024 में दूसरे स्थान पर रहे थे।
दूसरे स्थान पर रहने के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा, "आज का दिन थोड़ा मुश्किल था। खेलों में हमेशा एक मुश्किल दिन होता है और आज मेरे लिए भी यह एक मुश्किल दिन था। लेकिन फिर भी मैं 85 मीटर थ्रो पर अपने आखिरी प्रयास में कामयाब रहा। लेकिन हां, आज टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी। रन-अप इतना अच्छा नहीं था। आज मुझे कुछ ऐसा मिला जो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पास विश्व चैंपियनशिप के लिए अभी भी तीन हफ्ते हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हां (चोट मुक्त), मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं और मुझे बस थ्रो के लिए कुछ अच्छी टाइमिंग खोजने की जरूरत है।"
(भाषा के इनपुट के साथ)
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।