नवदीप सिंह गोल्ड से चूके, भारत ने रिकॉर्ड मेडल के साथ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खत्म किया अभियान

Bhasha नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 10:24 AM
सिमरन शर्मा ने थकान और पीठ में दर्द के बावजूद प्रेरणादायक प्रदर्शन किया और महिलाओं की 200 मीटर टी12 स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता जिससे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रविवार को भारत का अभियान रिकॉर्ड 22 मेडल के साथ समाप्त हुआ। प्रतियोगिता के आखिरी दिन भारत ने तीन सिल्वर एक ब्रॉन्ज मेडल जीते। भारत का अभियान इस तरह छह गोल्ड, नौ सिल्वर और सात ब्रॉन्ज मेडलके साथ समाप्त हुआ। 2024 में जापान में हुए इस इवेंट में भारत ने 17 मेडल जीते थे जिसमें 6 गोल्ड थे। भारत ने इस बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा 22 मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया।

महिलाओं की 100 मीटर टी35 एथलीट प्रीति पाल ने मानसिक दृढ़ता का परिचय देते हुए सिल्वर मेडल जीता। शुरुआत में पिस्टल की खराबी के कारण उन्हें दो बार गर्म और उमस भरी परिस्थितियों में दौड़ना पड़ा।

एफ41 भाला फेंक स्पर्धा में पेरिस पैरालंपिक के गोल्ड मेडल विजेता नवदीप सिंह उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और उन्हें सिल्वर मेडल के पर संतोष करना पड़ा। भारत मेडल टैली में दसवें स्थान पर रहा। अगर नवदीप और ऊंची कूद खिलाड़ी प्रदीप कुमार अपने ख्याति के अनुरूप शीर्ष स्थान हासिल रहे होते तो भारत आसानी से चौथे स्थान पर आ सकता था।

पुरुषों की 200 मीटर टी44 स्पर्धा के एथलीट संदीप ने 23.60 सेकेंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ अप्रत्याशित रूप से ब्रॉन्ज मेडल जीत भारत के मेडल की संख्या में इजाफा किया।

सिमरन शर्मा पिछले दो दिनों में अपनी छठी स्प्रिंट रेस दौड़ने के बावजूद महिलाओं की 200 मीटर टी12 स्पर्धा में पूरी तरह जोश में नजर आईं। महिलाओं की टी20 100 मीटर में गोल्ड जीतने के बाद उन्होंने रविवार को सिल्वर मेडल हासिल किया।

उत्तर प्रदेश की 25 साल इस खिलाड़ी ने 200 मीटर दौड़ में अपना सर्वश्रेष्ठ 24.46 सेकंड का समय निकाल कर एशियाई रिकॉर्ड कायम किया।

सिमरन शुरू में वेनेजुएला की अलेजांद्रा पेरेज लोपेज और ब्राजील की क्लारा बैरॉस डी सिल्वा (24.42 सेकेंड) के पीछे तीसरे स्थान पर रहीं।

बाद में हालांकि अलेजांद्रा पेरेज लोपेज को अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिससे सिमरन को दूसरा स्थान मिला।

सिमरन ने कहा, ‘‘ मैं खुश हूं कि मैंने घरेलू प्रतियोगिता में दो मेडल जीते हैं। मुझे बात की संतुष्ठि है कि मैंने एशियाई रिकॉर्ड तोड़ा है।’’

टी12 वर्ग में दृष्टि संबंधित विकारों वाले एथलीट हिस्सा लेते हैं। सिमरन ने अपने गाइड उमर सैफी के साथ दौड़ लगाई। सिमरन ने इससे पहले 2024 में कोबे में हुए पैरा वर्ल्डचैंपियनशिप के इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था।

महिलाओं की 100 मीटर टी35फर्राटा धावक प्रीति पाल अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर चुकी थीं। उन्होंने जीत का जश्न मनाते हुए तिरंगा ओढ़ा और ट्रैक को चूमा, तभी घोषणा हुई कि रेस शुरू करने की घोषणा करने वाले पिस्टल की खराबी के कारण स स्पर्धा का आयोजन फिर से होगा।

इस 25 साल की खिलाड़ी ने समन्वय संबंधी कमजोरी वाले एथलीटों की स्पर्धा में लगभग दो घंटे बाद ट्रैक पर वापसी की और 14.33 सेकेंड के इस सत्र के सर्वश्रेष्ठ समय के साथ चीन की गुओ कियांकियांन (14.24 सेकंड) के बाद सिल्वर मेडल जीत लिया।

प्रीति ने कहा, ‘‘मेरे लिए फिर से वापस आकर दौड़ना बहुत मुश्किल था। मुझे लगा था कि मैं मेडल से चूक जाउंगी। मेरा मनोबल बहुत कम था लेकिन मेरे कोच और फिजियो ने मुझे फिर से तैयार किया। उन्होंने कहा, ‘इस बार भी तुम अच्छा प्रदर्शन करोगी। अब मैं बहुत राहत महसूस कर रही हूं।’’

भाला फेंक खिलाड़ी नवदीप 45.46 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ सिल्वर मेडल ही जीत सके। ईरान के सादेघ बीट सयाह ने 48.86 मीटर के बड़े थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया।

24 साल के नवदीप अपने तीसरे प्रयास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तालिका में शीर्ष आ गये थे लेकिन सिवाय सयाह के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें दूसरे स्थान पर धकेल दिया।

एफ41श्रेणीछोटे कद वाले खिलाड़ियों के लिए होता है।

मेडल टैली में ब्राजील ने 44 मेडल के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया इसमें 15 गोल्ड, 20 सिल्वर, नौ ब्रॉन्जशामिल है। चीन 52 मेडल (13 गोल्ड, 22 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज) के साथ दूसरे जबकि ईरान 16 मेडल (नौ गोल्ड, दो सिल्वर, पांच ब्रॉन्ज) के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

