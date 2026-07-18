राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में मीराबाई चानू तिरंगा लेंगी, जबकि लवलीना बोरगोहेन औपचारिक बैटन संभालेंगी
ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वज और बैटन वाहक होंगी।
राष्ट्रमंडल खेल 2026 के उद्घाटन समारोह के लिए ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को क्रमशः भारत का ध्वजवाहक और बैटन वाहक नामित किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने शनिवार को घोषणा की कि यह जोड़ी 23 जुलाई को ग्लासगो में द हाइड्रो में उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रमंडल खेलों 2026 दल का नेतृत्व करेगी। ग्लासगो 2026 के लिए, 74 राष्ट्रमंडल देशों और क्षेत्रों में से प्रत्येक को अपने स्वयं के बैटन प्राप्त हुए हैं, जो उनकी अनूठी संस्कृति और पहचान को प्रतिबिंबित करने के लिए अनुकूलित हैं। खेलों की आधिकारिक घोषणा से पहले उद्घाटन समारोह में बैटन को फिर से मिलाया जाएगा।
पीटी उषा ने बताया
आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा, "यह गर्व की बात है कि मीराबाई और लवलीना ओवीओ हाइड्रो में सम्मान हासिल करेंगी। मैं दोनों लड़कियों और पूरे दल को शुभकामनाएं देती हूं।" जहां मीराबाई एथलीटों की परेड के दौरान भारतीय तिरंगा लेंगी, वहीं लवलीना औपचारिक किंग्स बैटन ले जाएंगी।
यह समारोह बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 से प्रस्थान का प्रतीक है, जहां उद्घाटन समारोह में प्रत्येक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व दो ध्वजवाहकों - एक पुरुष और एक महिला - द्वारा किया गया था। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को अंततः भारतीय दल का नेतृत्व करने के लिए चुने जाने से पहले मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन 2022 में सम्मान के लिए विचार किए जाने वाले एथलीटों में से थे।
मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन
टोक्यो 2020 की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू भारत की प्रमुख पदक संभावनाओं में से एक के रूप में ग्लासगो जा रही हैं। 31 वर्षीय भारतीय भारोत्तोलक दो बार राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन है, उसने गोल्ड कोस्ट 2018 और बर्मिंघम 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। वह ग्लासगो 2026 में 48 किग्रा वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेगी।
गोल्ड कोस्ट 2018 और बर्मिंघम 2022 से खाली हाथ लौटने के बाद टोक्यो 2020 की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन अपने पहले राष्ट्रमंडल खेलों के पदक की तलाश में होंगी। 28 वर्षीय भारतीय मुक्केबाज, मिडिलवेट डिवीजन में पूर्व विश्व और एशियाई चैंपियन, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 75 किग्रा वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व आठ सक्षम शारीरिक और पांच पैरा खेलों में 120 से अधिक एथलीट करेंगे।
बत्तीस साल की होने जा रहीं मीराबाई चानू पिछले करीब एक दशक से भारत की प्रमुख भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था। इसके बाद 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया।
पेरिस ओलंपिक (2024) में वह अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा नहीं सकीं, लेकिन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में वह अब भी भारत के लिए पदक की सबसे बड़ी दावेदारी में शामिल हैं। वह विश्व चैंपियनशिप में भी कई पदक जीत चुकी हैं।
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