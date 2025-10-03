मीराबाई चानू वर्ल्ड चैंपियनशिप में छाईं, 199Kg वजन उठाकर जीता सिल्वर; 3 साल में आया पहला मेडल

स्टार भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 48 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही इस प्रतिष्ठित स्पर्धा में उनका शानदार रिकॉर्ड और मजबूत हो गया, जहां वह पहले भी दो बार पदक जीत चुकी हैं।

स्टार भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 48 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही इस प्रतिष्ठित स्पर्धा में उनका शानदार रिकॉर्ड और मजबूत हो गया, जहां वह पहले भी दो बार पदक जीत चुकी हैं। चानू 2017 की वर्ल्ड चैंपियन और 2022 की रजत पदक विजेता हैं, उन्होंने कुल 199 किग्रा (स्नैच में 84 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 115 किग्रा) वजन उठाया। पिछली बार उन्होंने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में 115 किग्रा भार उठाया था, जहां उन्होंने रजत पदक जीता था।

उत्तर कोरिया की री सोंग गम ने 213 किग्रा वजन उठाकर स्वर्ण पदक और थाईलैंड की थान्याथॉन सुकचारोन ने 198 किग्रा वजन उठाकर कांस्य पदक जीता है।

मीराबाई चानू की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, उन्हें स्नैच वर्ग में संघर्ष करना पड़ा था और वह 87 किग्रा भार वर्ग में दो बार असफल रहीं। हालांकि, क्लीन एंड जर्क वर्ग में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और तीनों प्रयासों में सफलता प्राप्त की।

उन्होंने क्लीन एंड जर्क वर्ग में 109 किग्रा, 112 किग्रा और 115 किग्रा भार आसानी से उठाया। पिछली बार वह 2021 में टोक्यो ओलंपिक के दौरान 115 किग्रा भार उठा पाई थीं, जहां संयोग से उन्होंने रजत पदक जीता था।