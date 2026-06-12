मेक्सिको या साउथ अफ्रीका, कौन जीता फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ओपनिंग मुकाबला? मिले 3 रेड कार्ड

Mexico vs South Africa Highlights- मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से रौंदकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का धमाकेदार आगाज किया। हालांकि इस मैच के दौरान तीन रेड कार्ड मिले। जूलियन क्विनोन्स और राउल जिमेनेज ने मेक्सिको के लिए गोल किए।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज धमाकेदार अंदाज में हुआ। टूर्नामेंट का पहला मैच सह मेजबान मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया। मेक्सिको ने 2-0 से इस मैच को अपने नाम कर टूर्नामेंट में शानदार आगाज किया। हालांकि मैच के दौरान कुल तीन रेड कार्ड दिए गए, जो चर्चा का विषय बने। मेक्सिको के लिए जहां जूलियन क्विनोन्स (9वें मिनट) और राउल जिमेनेज (67वें मिनट) ने गोल किए, वहीं उनके साथी खिलाड़ी सीजर मोंटेस को 92वें मिनट में मैदान से बाहर भेज दिया गया। इसके बाद साउथ अफ्रीका के दो खिलाड़ियों - स्फेफेलो सिथोले और थेम्बा जवाने - को भी रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मैच में मेक्सिको की जीत की संभावना सबसे ज्यादा मानी जा रही थी। इसकी वजह यह है कि एस्टाडियो एज्टेका में उन्हें 80,824 घरेलू समर्थकों का जबरदस्त समर्थन हासिल है।

ESPN के अनुसार, वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में तीन रेड कार्ड मिलना एक रिकॉर्ड है। जर्मनी में हुए 2006 के टूर्नामेंट के बाद यह पहली बार है जब किसी टीम को वर्ल्ड कप मैच में दो रेड कार्ड मिले हैं; इससे पहले 20 साल पहले पुर्तगाल और नीदरलैंड्स के बीच हुए मैच में दो रेड कार्ड दिखाए गए थे।

अफ्रीकी टीमों के खिलाफ सभी तरह के टूर्नामेंट में मेक्सिको की यह लगातार 22वीं जीत है; उन्हें आखिरी बार 2005 के गोल्ड कप में इसी तरह की टीम से हार मिली थी। यह मशहूर एज्टेका स्टेडियम में खेला गया 20वां वर्ल्ड कप मैच था, जो टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी अन्य स्टेडियम से ज्यादा है।

इस स्टेडियम में मेक्सिको का अजेय रहने का सिलसिला जारी है। हालांकि, वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैचों में लगातार सात मैचों तक जीत न मिलने (पांच हार और दो ड्रॉ) के बाद, यह पहली बार है जब मेक्सिको ने वर्ल्ड कप की शुरुआत पूरे पॉइंट्स के साथ की है।

स्काई स्पोर्ट्स के अनुसार, नौवें मिनट में जूलियन क्विनोन्स का गोल, 2006 के टूर्नामेंट में कोस्टा रिका के खिलाफ जर्मनी के लिए फिलिप लाहम के गोल (छह मिनट) के बाद वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे जल्दी होने वाला गोल था।

बाद में, दूसरा गोल राउल जिमेनेज ने किया, जिससे वे मेक्सिको के लिए दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर जेरेड बोर्गेटी के बराबर पहुंच गए; वे जेवियर "चिचारिटो" हर्नांडेज (52 गोल) से छह गोल पीछे हैं।

मेक्सिको के गिल्बर्टो मोरा को भी दूसरे हाफ में सब्स्टीट्यूट के तौर पर मैदान पर उतारा गया। ESPN के अनुसार, 17 साल और 240 दिन की उम्र में, वह इस बड़े टूर्नामेंट में मेक्सिको का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं और टूर्नामेंट के इतिहास में कुल मिलाकर छठे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। चल रहे टूर्नामेंट में वह सबसे युवा खिलाड़ी हैं।