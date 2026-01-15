मैरी कॉम के आरोपों पर करुंग ओन्खोलर ने दिया जवाब, खोल दिए पुराने सब राज
ऑनलर ने मैरी कॉम के आरोपों (करोड़ों रुपये की ठगी, संपत्ति गिरवी रखने) को पूरी तरह खारिज करते हुए चैलेंज दिया है कि वे अपने दावों को साबित करें। ऑनलर और मैरी के बीच 2005 में शादी हुई थी और उनके चार बच्चे हैं।
छह बार की विश्व विजेता और लंदन ओलंपिक 2012 की कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम हाल ही में अपने पूर्व पति को लेकर दिये गए बयान की वजह से काफी चर्चा में हैं। दिग्गज मुक्केबाज मैरी कॉम ने एक शो में पूर्व पति करुंग ओन्खोलर कॉम (ऑनलर) पर करोड़ों रुपये की ठगी, उनकी कमाई से धोखाधड़ी, उनके नाम पर लोन लेने, संपत्ति गिरवी रखने और बिना सहमति के पैसे ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है। मैरी कॉम ने यहां तक कहा कि ऑनलर ने कभी एक पैसा भी नहीं कमाया और उनकी मेहनत की कमाई पर जिए। मैरी कॉम के इन आरोपों पर करुंग ओन्खोलर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
करुंग ओन्खोलर कॉम ने मैरी कॉम के आरोपों को गलत बताया है और इनमें से किसी भी दावे को साबित करने का चैलेंज दिया। एचटी सिटी से बातचीत में ऑनलर ने कहा, '' लगभग 20 साल की शादी के दौरान मैंने हर तरीके से उसको सपोर्ट किया। अब, वह मुझ पर उनके पैसे हड़पने का आरोप लगा रही हैं। अगर मैंने उनकी कमाई से चोरी की है, तो मेरे पैन कार्ड या टैक्स रिटर्न्स चेक कर लें। मैं किसी को भी चैलेंज करता हूं कि साबित करे कि मैंने कभी ऐसा कुछ किया।" उन्होंने बताया कि तलाक के बाद भी वे दिल्ली में किराए के मकान में रह रहे हैं और कोई बड़ी संपत्ति उनके पास नहीं है।
उन्होंने आगे कहा, ''मेरे नाम पर कोई संपत्ति नहीं है और कोई पैसा नहीं है। मैं इस समय दिल्ली में किराए के मकान में रह रहा हूं। इसका किराया 16,000 रुपये प्रति महीना है। मेरे नाम पर हमारे गांव में जमीन का सिर्फ एक टुकड़ा है। मेरे पिता ने वह जमीन हमारी शादी से पहले खरीदी थी। वह एक खेत है, मेरे पिता एक किसान थे। उनके (मैरी के) पास कई चल और अचल संपत्तियां हैं। उन्होंने वे संपत्तियां कमाईं और मैंने उनका समर्थन किया। मेरी समझ में हम एक परिवार थे और हम मिलकर यह सब कर रहे थे।''
ऑनलर ने बताया कि मैरी से मिलने के समय वे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और शिलांग की एक्साइज एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट फुटबॉल प्लेयर भी थे। लेकिन मैरी ने उनसे घर संभालने और बच्चों की देखभाल करने की गुजारिश की, क्योंकि वे बॉक्सिंग में पूरी तरह फोकस करना चाहती थीं। ऑनलर ने कहा, "उसने मुझे अपनी करियर छोड़ने को कहा और मैंने मान लिया। मैंने उसे प्यार किया और सोचा कि उसका पैशन हमारा पैशन है। मैंने 18 साल तक हर तरीके से उनका साथ दिया।''
2023 में तलाक के बाद दोनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि ये विवाद मैरी कॉम के 'आप की अदालत' इंटरव्यू के बाद और बढ़ गया है। ऑनलर और मैरी कॉम ने 2005 में शादी की थी। ऑनलर ने कहा कि वे मैरी के आगे बढ़ने पर कोई आपत्ति नहीं रखते, लेकिन उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम करने से दुखी हैं। उन्होंने कहा, ''मैं उसका ड्राइवर था। मैं उसका कुक था। मैंने सब कुछ किया और मैंने वो इसलिए किया क्योंकि वो हमारे घर और परिवार के लिए था। मैं उसके गुलाम की तरह जीता था। लेकिन मेरी नजरों में, ये सब प्यार और परिवार के लिए था। अब वो ऐसी दुख देने वाली बातें कह रही है। ठीक है, हमने कस्टमरी कोर्ट से तलाक ले लिया है, लेकिन मेरे सपोर्ट को बदनाम मत करो। ऐसी असभ्य और अपमानजनक बातें मत कहो।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
