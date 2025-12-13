Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsखेल न्यूज़Lionel Messi received a grand welcome in Kolkata with a massive crowd of fans braving the biting cold to greet him
लियोनेल मेसी का कोलकाता में भव्य स्वागत, ठिठुरती ठंड में भी दिखा फैंस का गजब का जमावड़ा- VIDEO

Dec 13, 2025 08:22 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल भारत दौरे के लिए कोलकाता पहुंच गए हैं। शनिवार, 13 दिसंबर की तड़के सुबह उनकी फ्लाइट कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड हुई। ठिठुरती ठंड के बावजूद फैंस का गजब का जमावड़ा देखने को मिला। मेसी तीन दिन के GOAT इंडिया टूर 2025 के लिए आए हैं, इस दौरान वह चार शहरों का दौरा करेंगे। मेसी की फ्लाइट सुबह 2.26 बजे लैंड हुई, जिससे इंटरनेशनल अराइवल टर्मिनल पर खुशी का माहौल बन गया। गेट 4 जल्दी ही अर्जेंटीना के झंडे लहराते, अपने फोन पर वीडियो बनाते और फुटबॉल आइकन की एक झलक पाने की उम्मीद में एंट्री गेट के बीच दौड़ते हुए नारे लगाने वाले समर्थकों से भर गया। बच्चों को कंधों पर उठा लिया गया, टर्मिनल में ड्रम की आवाज़ गूंज रही थी और "मेसी! मेसी!" के नारे लग रहे थे, जब फुटबॉलर को भारी सुरक्षा के बीच एक VIP एग्जिट से बाहर ले जाया गया। फिर एक काफिला उन्हें उनके होटल ले गया, जहां एक और भीड़ इकट्ठा थी और पूरी रात इंतजार कर रही थी।

भारत में फुटबॉल का ऐसा क्रेज देखकर हर खेल प्रेमी का दिल खुश हो गया। पीटीआई के अनुसार लियोनेल मेसी के साथ लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी भारत दौरे पर आए हैं।

टूर के अकेले प्रमोटर सताद्रु दत्ता, जिन्होंने एयरपोर्ट पर मेसी का स्वागत किया, उन्होंने इस दौरे को शहर के लिए एक ऐतिहासिक घटना बताया। उन्होंने कहा, "2011 में, वह कप्तान बनने के बाद आए थे, लेकिन अब वह वर्ल्ड कप और अपना आठवां बैलन डी'ओर जीतने के बाद आ रहे हैं। इसलिए, यह सच में बहुत खास है। मुझे नहीं लगता कि वह दोबारा आएंगे, इसलिए यह जश्न मनाने का मौका है।" दत्ता ने यह भी कहा कि मेसी की मौजूदगी से भारतीय फुटबॉल को एनर्जी मिल सकती है।

आठ बार बैलोन डीओर जीतने वाले मेस्सी इस बार ‘GOAT इंडिया टूर 2025’ में फुटबॉल खेलने वाले नहीं हैं। यह पूरी तरह से प्रचार और व्यावसायिक रूप से आयोजित कार्यक्रम है, जो शनिवार को कोलकाता से शुरू होगा और सोमवार को नयी दिल्ली में समाप्त होगा।

आयोजकों ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम के लिए 78,000 सीटें सुरक्षित रखी हैं। यहां मेस्सी शनिवार को 45 मिनट तक चलने वाले एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके लिए टिकटों की कीमत 7,000 रुपये तक है। यह देखना हालांकि बाकी है कि फुटबॉल प्रेमी इस कार्यक्रम के प्रति कितना उत्साह दिखाते हैं।

मेस्सी भारत में 72 घंटे से भी कम समय बिताएंगे, लेकिन इस दौरान वह चार महानगरों कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली का दौरा करेंगे। अपनी इस संक्षिप्त दौरे के दौरान उनके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, कॉर्पोरेट जगत के दिग्गज, बॉलीवुड हस्तियां और यहां तक ​​कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ निर्धारित बैठक भी शामिल है।

मेस्सी के प्रशंसकों में से एक भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल का भी 14 दिसंबर को धर्मशाला में होने वाले टी20 मैच के बाद उनसे मिलने की उम्मीद है।

