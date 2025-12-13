Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Lionel Messi Hyderabad Tour Delivers Smooth Experience for Fans After Kolkata Chaos
लियोनेल मेसी ने खेला प्रदर्शनी मैच, फैंस हुए गदगद; दिग्गज फुटबॉलर से राहुल गांधी भी मिले

संक्षेप:

हैदराबाद में अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी का कार्यक्रम कोलकाता में हुई अफरा-तफरी के बिलकुल विपरीत रहा क्योंकि पूरी तैयारी, सुदृढ़ योजना और अनुशासन के चलते ‘जीओएटी भारत दौरे 2025’ के दूसरे चरण का समापन सकारात्मक माहौल में हुआ।

Dec 13, 2025 10:32 pm ISTHimanshu Singh Bhasha
भारत दौरे पर आए दिग्गज फुटबाल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने शनिवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की टीम के साथ प्रदर्शनी मैच खेला। राजीव गांधी स्टेडियम में रेवंत रेड्डी-9 और मेसी ऑलस्टार्स के बीच प्रदर्शनी मैच खेला गया। इस दौरान वह करीब एक घंटे तक वहां रहे। लियोनल मेसी ने शो के आखिरी में हैदराबाद के वहां मौजूद दर्शकों का धन्यवाद भी दिया। उन्होंने ने स्टेडियम में मौजूद दर्शको की ओर कुछ बॉल भी किक मारी और मैदान में काफी देर तक खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल भी खेला। उन्होंने प्रदर्शनी मैच में हिस्सा लिए खिलाड़ियों को ट्रॉफी भी दी और उनके साथ फोटो भी खिचवाई।

इससे पहले म्यूजिकल नाइट के बाद लेजर शो हुआ। शो में मेसी और राहुल गांधी का चित्र बनाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मेसी से मुलाकात की। निजामों के शहर हैदराबाद ने यह दिखा दिया कि इतने बड़े स्तर के कार्यक्रम को कैसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सकता है। इससे पहले शनिवार को कोलकाता में मेसी की यात्रा खराब भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा चूक के कारण अफरा-तफरी में बदल गई थी।

मेसी ने दर्शकों का दिल जीता

अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर ने लगभग खचाखच भरे राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में अपने कौशल का प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अपने उन कौशल की झलकियों से दर्शकों का दिल जीत लिया जिन्होंने उन्हें खेल के महानतम खिलाड़ियों में शामिल किया है। तीन दिन और चार शहरों के जीओएटी दौरे के पहले चरण में कोलकाता में हुई अव्यवस्था के बाद मेसी शाम करीब 5:40 बजे हैदराबाद पहुंचे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ताज फलकनुमा पैलेस में उनका स्वागत किया।

हरे रंग की ‘क्रू-नेक हाफ स्लीव टी-शर्ट’, काली पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहने मेसी जब स्टेडियम में दाखिल हुए तो दर्शकों के जयकारों से माहौल गूंज उठा। स्टेडियम में करीब एक घंटे के दौरान अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान मेसी पूरी तरह सहज नजर आए जो कुछ घंटे पहले कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में दिखे उनके तनावपूर्ण हाव-भाव के बिल्कुल विपरीत था।

मेसी ने अनुवादक के माध्यम से दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘आप सभी के प्यार और स्नेह के बीच हैदराबाद में आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। ’’ मेसी ने अपने इंटर मियामी के साथियों लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डि पॉल के साथ ‘जीओएटी कप पेनल्टी शूटआउट’ में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने बच्चों के साथ फुटबॉल क्लिनिक भी आयोजित किया जिसके बाद वे स्टेडियम से रवाना हुए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी फुटबॉल किट में नजर आए।

कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी खिलाड़ियों और मुख्यमंत्री के साथ सम्मान समारोह में शामिल हुए और प्रायोजक बोर्ड के सामने तस्वीरें खिंचवाईं। मेसी ने ‘7-ए-साइड’ प्रदर्शनी मैच की विजेता टीम ‘सिंगरेनी आरआर 9’ (जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का प्रतिनिधित्व कर रही थी) को जीओएटी कप प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने मेसी को स्मृति चिह्न भेंट किया जबकि राहुल गांधी ने सुआरेज को स्मृति चिह्न दिया।

स्टेडियम पहुंचने के बाद मेसी दीवारों पर लगी तस्वीरों को देखते नजर आए। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और दर्शकों की ओर हाथ हिलाकर उनके प्रेम का अभिवादन स्वीकार किया। बाद में उन्होंने गेंद पर नियंत्रण का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सुआरेज, डी पॉल और रेवंत रेड्डी के साथ गेंद को उछालते और खेलते हुए दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मेसी ने स्टेडियम का चक्कर भी लगाया और लगातार दर्शकों की ओर हाथ हिलाते रहे।

मेसी के कार्यक्रम का आयोजक गिरफ्तार, पुलिस ने टिकट के रिफंड का किया वादा

इससे पहले कोलकाता में लगभग 50,000 दर्शक सॉल्ट लेक स्टेडियम में लाचार दिखे क्योंकि नेता, वीवीआईपी, सुरक्षा कर्मी भीड़ को नियंत्रित करने के बजाय सेल्फी लेने के लिए मेसी को घेरकर खड़े थे जिससे फुटबॉल प्रेमी नाराज हो गए जबकि इनमें से कई ने कार्यक्रम के टिकट खरीदने के लिए 4,000 रुपये से 12,000 रुपये तक तथा कुछ ने तो कालाबाजारी से 20,000 रुपये तक की टिकट खरीदी थी।

बड़ी रकम खर्च कर टिकट खरीदने के बावजूद हजारों प्रशंसकों ने मेसी की एक साफ झलक नहीं मिल पाने से निराशा में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रशंसकों की भीड़ द्वारा सुरक्षा घेरा तोड़ने, तोड़-फोड़ और पुलिस के हस्तक्षेप से यह आयोजन फीका पड़ गया । मेसी के समय से पहले मैदान से निकलने की खबर फैलते ही दर्शकों का गुस्सा फुट पड़ा। मैदान में बोतलें और फिर प्लास्टिक की कुर्सियां भी फेंकी गईं। प्रायोजक बैनर और होर्डिंग फाड़ दिए गए, बड़ी संख्या में सीटें तोड़ दी गईं और भीड़ ने मैदान के कुछ हिस्सों में जबरन घुसने के लिए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की। मेसी रविवार को जीओएटी टूर 2025 के तीसरे चरण के लिए मुंबई पहुंचेंगे। वह सोमवार को नसी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के साथ अपने भारत दौरे का समापन करेंगे।

