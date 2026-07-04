लियोनेल मेसी का गोल्डन बूट जीतने का सपना हो सकता है पूरा, अभी रेस में सबसे आगे; एमबाप्पे हैं खतरा

लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक 7 गोल कर चुके हैं और वह गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं एमबाप्पे उनके लिए खतरा बने हुए हैं, जिनके नाम 6 गोल हैं।

लियोनेल मेस्सी का गोल करने का सिलसिला जारी है और वह इतनी सहजता से गोल करके हैं कि यह आसान सा लगता है। इसके साथ ही अर्जेंटीना की लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीदें भी कायम है हालांकि केप वर्दे ने एकबारगी उसके लिये खतरे की घंटी बजा दी थी। विश्व कप में अपने प्रदर्शन से फुटबॉलप्रेमियों का दिल जीतने वाले केप वर्दे को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर अर्जेंटीना ने अंतिम 16 में जगह बनाई।

मेस्सी का विश्व कप में लगातार गोल करने का सिलसिला 2022 में मिली खिताबी जीत से चला आ रहा है। उन्होंने मैच के बाद कहा, ‘’हमने अच्छा प्रदर्शन किया और जहां गलतियां हुई हैं, उन्हें सुधारना होगा।''

मेस्सी ने केप वर्दे के खिलाफ 29वें मिनट में विश्व कप के अपने कैरियर का 20वां गोल किया। वह विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 20 गोल के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं जबकि फ्रांस के काइलियान एमबाप्पे उनसे दो गोल पीछे हैं।

इस साल टूर्नामेंट में उनका यह सातवां गोल था और गोल्डन बूट की दौड़ में एमबाप्पे उनसे एक गोल पीछे हैं। पिछले आठ विश्व कप मैचों में मेस्सी 12 गोल कर चुके हैं।

मेस्सी के साथ अर्जेंटीना और इंटर मियामी के लिये खेलने वाले रौद्रिगो डि पॉल ने कहा, ‘’मेरे लिये उसकी दोस्ती सबसे अहम चीज है और मैं खुशकिस्मत हूं कि इन पलों में उसके साथ मैदान पर हूं।"

मेस्सी ने मार्तिनेज के पास पर केप वर्दे के स्टार गोलकीपर वोजिन्हा को छकाते हुए यह गोल दागा।

मेस्सी और एमबाप्पे के अलावा नॉर्वे के एर्लिग हालैंड और इंग्लैंड के हैरी केन भी पांच पांच गोल करके विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने के गोल्डन बूट पुरस्कार की दौड़ में हैं। फ्रांस के उस्मान डेम्बेले, स्पेन के मिकेल ओयारजाबाल , ब्राजील के विनिशियस जूनियर और सेनेगल के इस्माइला सार ने चार चार गोल किये हैं। सार दौड़ से बाहर हैं क्योंकि सेनेगल बाहर हो चुकी है।

नॉर्वे, इंग्लैंड और फ्रांस अंतिम 16 में हैं। केप वर्दे को हराकर अर्जेंटीना भी वहां पहुंच चुका है।

मेस्सी ने कभी गोल्डन बूट नहीं जीता। विश्व कप 2022 में सात गोल करके वह एमबाप्पे से एक गोल पीछे रह गए थे जबकि 2014 में चार गोल करके संयुक्त तीसरे स्थान पर थे।

अगर टूर्नामेंट के बाद शीर्ष पर टाई रहता है तो फीफा पहले टाइब्रेकर के रूप में यह देखेगा कि कितने गोल में मदद की है और दूसरा टाइब्रेकर यह होगा कि मैदान पर किसने कम समय बिताया है।