लक्ष्य सेन का ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में हैरतअंगेज कारनामा, डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ किया उलटफेर

Mar 03, 2026 10:10 pm ISTMd.Akram बर्मिंघम, भाषा
भारत के स्टार बैडमिंट प्लेयर लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में हैरतअंगेज कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन शी युकी के खिलाफ उलटफेर किया। दोनों के बीच तीन गेम तक रोमांचक मुकाबला चला।

भारत के लक्ष्य सेन ने मंगलवार को बर्मिंघम में अपनी मानसिक मजबूती और शारीरिक ताकत का शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियशिप के पुरुष एकल के पहले दौर में चीन के शी युकी को तीन गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। लक्ष्य ने इस मुकाबले में 23-21, 19-21, 21-17 से जीत हासिल की। उन्होंने दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी युकी को व्यक्तिगत मुकाबले में पहली बार हराया। लक्ष्य ने 2023 में एशियाई खेलों की टीम चैंपियनशिप में चीन के इस खिलाड़ी को हराया था।

कोच विमल कुमार ने पीटीआई को बताया, ''लक्ष्य आज बहुत शांत और स्थिर था। शुरू से ही उसने शी युकी को हर अंक के लिए कड़ी मेहनत करवाई और आखिरकार चीन का खिलाड़ी थकने लगा।'' उन्होंने कहा, ''दूसरे गेम में एक समय मुझे लगा कि लक्ष्य थोड़ा थक रहा है लेकिन वह अच्छी तरह से इससे उबर गया और अपना स्तर बेहतर किया। उसका अटैकिंग खेल भी बहुत बढ़िया था।'' विमल ने कहा, ''कुल मिलाकर यह आत्मविश्वास बढ़ाने वाली जीत थी।'' लक्ष्य ने तेज शुरुआत की और ब्रेक तक 11-7 की बढ़त बना ली। उन्होंने इसे 17-12 लेकिन शी युकी जोरदार वापसी करते हुए तीन गेम प्वाइंट बचाए और 20-20 पर बराबरी हासिल कर ली।

लक्ष्य ने चौथा गेम प्वाइंट भी गंवाया। चीन के खिलाड़ी ने हालांकि बैकहैंड शॉट नेट पर उलझाकर लक्ष्य को पांचवां गेम प्वाइंट दिया। भारतीय खिलाड़ी ने इसके बाद क्रॉस कोर्ट स्मैश के साथ गेम जीत लिया। दूसरे गेम में भी दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला लेकिन शी युकी ने इसे 21-19 से जीतकर मुकाबले को तीसरे और निर्णायक गेम में खींचा। निर्णायक गेम में 6-6 के स्कोर के बाद शी युकी ने कुछ देर के लिए बढ़त बनाई लेकिन लक्ष्य ब्रेक तक 11-9 की बढ़त हासिल करने में सफल रहे।

लक्ष्य ने इस बढ़त को 16-11 किया और फिर स्मैश के साथ 18-14 से आगे हो गए। लक्ष्य ने शानदार विनर के साथ 19-16 की बढ़त बनाई और फिर चार मैच प्वाइंट हासिल किए। शी युकी ने एक मैच प्वाइंट बचाया लेकिन इसके बाद शॉट बाहर मारकर मैच को भारतीय खिलाड़ी की झोली में डाल दिया। महिला एकल में भारत की मालविका बंसोड को चीन की चेन यू फेई के खिलाफ एकतरफा मुकाबले में 11-21, 6-21 से हार झेलनी पड़ी। ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की मिश्रित युगल जोड़ी ने हू पेंग रोन और चेंग सू यिन की मलेशिया की जोड़ी को 21-17, 21-19 से हराया।

