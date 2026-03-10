Hindustan Hindi News
लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड में सफलता का श्रेय मेंटल डिसिप्लिन को दिया

Mar 10, 2026 10:39 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya वार्ता
टूर्नामेंट के बाद एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए लक्ष्य ने बताया कि कैसे उन्होंने पूरे हफ्ते बाहरी उम्मीदों को अपने दिमाग से दूर रखा। लक्ष्य ने कहा, मैं एक बार में एक ही मैच पर फोकस कर रहा था। मैं ड्रॉ या अगला मैच किससे होगा, इस बारे में नहीं सोच रहा था।

नयी दिल्ली, 10 मार्च (वार्ता), स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने कहा कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपने शानदार प्रदर्शन के दौरान एक मुश्किल ड्रॉ से निकलने में उन्हें दिमाग साफ रखने और एक बार में एक मैच पर फोकस करने में मदद मिली।

24 साल के लक्ष्य ने मेंस सिंगल्स फाइनल में रनर-अप रहने के बाद सिल्वर मेडल जीता, जहां वह टाइटल मुकाबले में चीनी ताइपे के लिन चुन-यी से 21-15, 22-20 से हार गए। इस नतीजे के साथ, लक्ष्य दो बार ऑल इंग्लैंड फाइनल में पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बन गए।

लक्ष्य के मेंटर, पूर्व चैंपियन प्रकाश पादुकोण, 1980 और 1981 में फाइनल में पहुंचे थे, और उन्होंने फाइनल मुकाबले में अपनी पहली मौजूदगी में ही टाइटल जीता था।

टूर्नामेंट के बाद एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, लक्ष्य ने बताया कि कैसे उन्होंने पूरे हफ्ते बाहरी उम्मीदों को अपने दिमाग से दूर रखा। लक्ष्य ने कहा, "मैं एक बार में एक ही मैच पर फोकस कर रहा था। मैं ड्रॉ या अगला मैच किससे होगा, इस बारे में नहीं सोच रहा था। जब भी मैं कोर्ट पर उतरता था, मेरा फोकस सिर्फ अपने मैच पर होता था।"

सेन ने यह भी बताया कि 2022 एडिशन में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद से उनका अप्रोच कैसे बदला है, जब वह पहली बार इस बड़े इवेंट के फाइनल में पहुंचे थे। पेरिस ओलंपिक सेमीफाइनलिस्ट ने कहा, "जब मैंने 2022 में ऑल इंग्लैंड में फाइनल खेला था, तो मैं उस पल का आनंद ले रहा था और बिना किसी उम्मीद के खेल रहा था। लेकिन इस बार, जब मैं क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचा, तो मैं ऐसे प्रेशर वाले मैचों को कैसे हैंडल करना है और खेलना है, इस मामले में बेहतर तैयार था। इस बार, मुझे विश्वास था कि मैं जीत सकता हूं, लेकिन 2022 में, यह थोड़ा अलग था, क्योंकि मैं बस यह देखने की कोशिश कर रहा था कि मैं कितना आगे जा सकता हूं।"

लक्ष्य ने यह भी बताया कि विक्टर लाई के खिलाफ एक घंटे 37 मिनट तक चले फिजिकली मुश्किल सेमीफाइनल का फाइनल में जाने से पहले उनकी फिटनेस पर काफी असर पड़ा। उन्होंने आगे कहा, "मैंने जो सेमीफ़ाइनल खेला, उससे मेरे शरीर पर बहुत असर पड़ा, खासकर मैच के दौरान मुझे क्रैम्प हो रहे थे। मैंने ठीक होने और फ़ाइनल के लिए मज़बूती से वापसी करने की पूरी कोशिश की। सेमीफ़ाइनल में क्रैम्प होने की वजह से अगले दिन 100 परसेंट फ़िट होना मुश्किल हो गया। मैच के दौरान और बाद में, मेरी मसल्स में बहुत थकान थी।"

फ़ाइनल में पिछड़ने की निराशा के बावजूद, लक्ष्य ने कहा कि पूरे कैंपेन ने उन्हें बाकी सीज़न के लिए कीमती कॉन्फ़िडेंस दिया है। "कुल मिलाकर यह हफ्ता अच्छा रहा, लेकिन इमोशनल भी रहा। मैं फ़ाइनल तक पहुंच गया लेकिन मैच जीत नहीं पाया, इसलिए मैं थोड़ा निराश हूं। हालाँकि, जब मैं टूर्नामेंट और जिस तरह से मैंने पूरे मैचों में खेला, उसे देखता हूँ, तो कई पॉज़िटिव बातें हैं जिन्हें मैं आने वाले टूर्नामेंट में ले जा सकता हूं। इस टूर्नामेंट ने मुझे जो कॉन्फ़िडेंस दिया है, वह भविष्य में निश्चित रूप से मेरी मदद करेगा।''

