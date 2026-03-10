लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड में सफलता का श्रेय मेंटल डिसिप्लिन को दिया
टूर्नामेंट के बाद एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए लक्ष्य ने बताया कि कैसे उन्होंने पूरे हफ्ते बाहरी उम्मीदों को अपने दिमाग से दूर रखा। लक्ष्य ने कहा, मैं एक बार में एक ही मैच पर फोकस कर रहा था। मैं ड्रॉ या अगला मैच किससे होगा, इस बारे में नहीं सोच रहा था।
नयी दिल्ली, 10 मार्च (वार्ता), स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने कहा कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपने शानदार प्रदर्शन के दौरान एक मुश्किल ड्रॉ से निकलने में उन्हें दिमाग साफ रखने और एक बार में एक मैच पर फोकस करने में मदद मिली।
24 साल के लक्ष्य ने मेंस सिंगल्स फाइनल में रनर-अप रहने के बाद सिल्वर मेडल जीता, जहां वह टाइटल मुकाबले में चीनी ताइपे के लिन चुन-यी से 21-15, 22-20 से हार गए। इस नतीजे के साथ, लक्ष्य दो बार ऑल इंग्लैंड फाइनल में पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बन गए।
लक्ष्य के मेंटर, पूर्व चैंपियन प्रकाश पादुकोण, 1980 और 1981 में फाइनल में पहुंचे थे, और उन्होंने फाइनल मुकाबले में अपनी पहली मौजूदगी में ही टाइटल जीता था।
टूर्नामेंट के बाद एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, लक्ष्य ने बताया कि कैसे उन्होंने पूरे हफ्ते बाहरी उम्मीदों को अपने दिमाग से दूर रखा। लक्ष्य ने कहा, "मैं एक बार में एक ही मैच पर फोकस कर रहा था। मैं ड्रॉ या अगला मैच किससे होगा, इस बारे में नहीं सोच रहा था। जब भी मैं कोर्ट पर उतरता था, मेरा फोकस सिर्फ अपने मैच पर होता था।"
सेन ने यह भी बताया कि 2022 एडिशन में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद से उनका अप्रोच कैसे बदला है, जब वह पहली बार इस बड़े इवेंट के फाइनल में पहुंचे थे। पेरिस ओलंपिक सेमीफाइनलिस्ट ने कहा, "जब मैंने 2022 में ऑल इंग्लैंड में फाइनल खेला था, तो मैं उस पल का आनंद ले रहा था और बिना किसी उम्मीद के खेल रहा था। लेकिन इस बार, जब मैं क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचा, तो मैं ऐसे प्रेशर वाले मैचों को कैसे हैंडल करना है और खेलना है, इस मामले में बेहतर तैयार था। इस बार, मुझे विश्वास था कि मैं जीत सकता हूं, लेकिन 2022 में, यह थोड़ा अलग था, क्योंकि मैं बस यह देखने की कोशिश कर रहा था कि मैं कितना आगे जा सकता हूं।"
लक्ष्य ने यह भी बताया कि विक्टर लाई के खिलाफ एक घंटे 37 मिनट तक चले फिजिकली मुश्किल सेमीफाइनल का फाइनल में जाने से पहले उनकी फिटनेस पर काफी असर पड़ा। उन्होंने आगे कहा, "मैंने जो सेमीफ़ाइनल खेला, उससे मेरे शरीर पर बहुत असर पड़ा, खासकर मैच के दौरान मुझे क्रैम्प हो रहे थे। मैंने ठीक होने और फ़ाइनल के लिए मज़बूती से वापसी करने की पूरी कोशिश की। सेमीफ़ाइनल में क्रैम्प होने की वजह से अगले दिन 100 परसेंट फ़िट होना मुश्किल हो गया। मैच के दौरान और बाद में, मेरी मसल्स में बहुत थकान थी।"
फ़ाइनल में पिछड़ने की निराशा के बावजूद, लक्ष्य ने कहा कि पूरे कैंपेन ने उन्हें बाकी सीज़न के लिए कीमती कॉन्फ़िडेंस दिया है। "कुल मिलाकर यह हफ्ता अच्छा रहा, लेकिन इमोशनल भी रहा। मैं फ़ाइनल तक पहुंच गया लेकिन मैच जीत नहीं पाया, इसलिए मैं थोड़ा निराश हूं। हालाँकि, जब मैं टूर्नामेंट और जिस तरह से मैंने पूरे मैचों में खेला, उसे देखता हूँ, तो कई पॉज़िटिव बातें हैं जिन्हें मैं आने वाले टूर्नामेंट में ले जा सकता हूं। इस टूर्नामेंट ने मुझे जो कॉन्फ़िडेंस दिया है, वह भविष्य में निश्चित रूप से मेरी मदद करेगा।''
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।