लियोनेल मेसी को देखने के लिए तरसते रह गए फैंस, गुस्साए दर्शकों ने की रिफंड की मांग
प्रशंसकों का कहना है कि वे फुटबॉल और अर्जेंटीना से प्यार करते हैं और मेसी को देखना चाहते थे, लेकिन आयोजन इतना घटिया था कि उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दिया। फैंस ने गुस्से में टिकट का रिफंड भी मांगा है।
अर्जेंटीना के फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी को 14 साल बाद फुटबॉल के दीवानों के शहर कोलकाता में लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। रात में शहर पहुंचे फुटबॉलर को देखने के लिए एयरपोर्ट पर हजारों प्रशंसक कड़ाके की ठंड में भी डटे रहे। हालांकि दोपहर तक साल्ट लेक स्टेडियम में यह उत्साह उस समय अराजकता और निराशा में बदल गया, जब उनके प्रशंसक मेसी की एक झलक ठीक से नहीं पा सके और इस वजह से प्रशंसक नाराजगी से भर गए। भड़के हुए समर्थकों ने कुर्सियाँ तोड़ दीं, फाइबरग्लास की सीटें उखाड़ दीं और प्लास्टिक की पानी की बोतलें और अन्य वस्तुएं एथलेटिक ट्रैक पर फेंकनी शुरू कर दीं।
मेसी का स्टेडियम में स्वागत तब कड़वी याद में बदल गया जब मेसी मुश्किल से 22 मिनट तक मैदान में रहे। जबकि आयोजकों का वादा था कि वह एक घंटे से कहीं अधिक समय तक वहां रुकेंगे। मेसी सुबह करीब 11:30 बजे एक सफेद ऑडी में स्टेडियम पहुंचे और 11:52 बजे चले गए। इस दौरान वह सुरक्षा और अधिकारियों, जिसमें राज्य के खेल मंत्री अरूप बिस्वास भी शामिल थे, से घिरे रहे। प्रशंसकों ने टिकटों के लिए 4,000 रुपये से 18,000 रुपये तक का भुगतान किया था और पूरा पश्चिम बंगाल और बाहर से भी लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखने यहां आये थे लेकिन अफसोस कि ये लोग इस फुटबॉल दिग्गज की ठीक से एक झलक भी नहीं पा सके।
एक नाराज फैन ने एएनआई को बताया कि यह इवेंट पूरी तरह से एक घोटाला (टोटल स्कैम) था और वे अपना पैसा वापस चाहते हैं। फैन ने कहा, ''आप यहां जितने भी लोगों को देख रहे हैं, वे फुटबॉल से प्यार करते हैं। हम सब मेसी को देखना चाहते थे, लेकिन यह एक टोटल स्कैम था। हमें हमारा पैसा वापस चाहिए... मैनेजमेंट बहुत बुरा था। यह कोलकाता के लिए एक काला दिन है। कोलकाता फुटबॉल के लिए जाना जाता है, और हम फुटबॉल से प्यार करते हैं, हम अर्जेंटीना से प्यार करते हैं, लेकिन यह अनुभव बिल्कुल एक घोटाला है। मंत्री अपने बच्चों के साथ वहां थे, और अन्य लोग कुछ भी नहीं देख पाए... हमें बहुत दुख हुआ है।"
मेसी का स्टेडियम में सम्मान किया जाना था और उन्हें प्रशंसकों के साथ बातचीत करनी थी, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली के भी शामिल होने की उम्मीद थी। मेसी को 70 फुट की प्रतिमा का अनावरण भी करना था, इस कदम ने कुछ प्रशंसकों को निराश किया जो उनकी मौजूदगी की उम्मीद कर रहे थे।
