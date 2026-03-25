जोरावर सिंह संधू को वर्ल्ड कप टीम में क्यों नहीं चुना गया? ट्रैप कोच पीटर विल्सन ने बताई वजह

ट्रैप निशानेबाज जोरावर सिंह संधू को आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप टीम से बाहर रखा गया है। ट्रैप कोच पीटर विल्सन ने जोरावर को नहीं चुनने की वजह बताई है।

भारत के विदेशी ट्रैप कोच पीटर विल्सन ने बुधवार को कहा कि देश के शीर्ष ट्रैप निशानेबाज जोरावर सिंह संधू को कार्यभार प्रबंधन के तहत सत्र के पहले आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप के लिए टीम में नहीं चुना गया है। भारत ने मोरक्को के टैंजियर में होने वाले विश्व कप के लिए 12 सदस्यीय टीम भेजी है, लेकिन जोरावर की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से ध्यान आकर्षित कर रही है। जोरावर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे थे और पिछले साल इस बड़े मंच पर पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय ट्रैप निशानेबाज बने थे।

लंदन ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता विल्सन ने टैंजियर रवाना होने से पहले पीटीआई को बताया कि 46 वर्षीय दिग्गज जोरावर 'शत प्रतिशत' टीम में वापसी करेंगे, क्योंकि अगला साल भारतीय निशानेबाजी के लिए महत्वपूर्ण है। इस साल 2028 में लॉस एंजिलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाइंग प्रतियोगिताएं शुरू होगी। जोरावर वर्तमान में विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर हैं और उनकी रैंकिंग को देखते हुए उन्हें भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाना चाहिए था।

विल्सन ने कहा, ''जोरावर चाहे विश्व में पहले, दूसरे या फिर आखिरी स्थान पर क्यों ना हो हमें उनका कार्यभार प्रबंधन करना है। आप उनसे प्रत्येक प्रतियोगिता में भाग लेने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।'' उन्होंने कहा, ''हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं और मैं चाहता हूं कि उन सभी को विश्व स्तर पर खेलने का मौका मिले। जहां तक जोरावर का सवाल है तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ से संपर्क करें।'' दिलचस्प बात यह है कि अगले महीने कजाकिस्तान के अल्माटी में होने वाले आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में भी जोरावर का नाम शामिल नहीं है।

विल्सन ने कहा कि इस साल के लिए उनकी योजना खिलाड़ियों पर प्रतियोगिताओं का अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम थोपने से बचना है। उन्होंने कहा, ''इस साल के लिए मेरी योजना है कि मैं खिलाड़ियों को बहुत अधिक व्यस्त नहीं रखूं। मैं नहीं चाहता कि भारतीय निशानेबाज पिछले वर्षों की तरह साल के आखिर तक पूरी तरह थक जाएं। हम खिलाड़ियों के कार्यभार का अच्छी तरह से प्रबंधन करेंगे।''

भारतीय टीम इस प्रकार है: ट्रैप:

पुरुष: पृथ्वीराज टोंडाइमन, किनान चेनाई, भौनीश मेंदीरत्ता।

महिला: कीर्ति गुप्ता, राजेश्वरी कुमारी, आशिमा अहलावत।

स्कीट:

पुरुष: मान सिंह, ज्योतिरादित्य सिंह सिसौदिया, परमपाल सिंह।

महिला: यशस्वी राठौड़, दर्शना राठौड़, माहेश्वरी चौहान।