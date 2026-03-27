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ईरानी खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान के समय थामे स्कूल बैग, मिनाब हमले में मारे गए बच्चों को दी भावुक श्रद्धांजलि

Mar 27, 2026 09:34 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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ईरान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने अमेरिका-इजराइल के हमले में मिनाब की प्राइमरी स्कूल में मारे गए मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए विरोध प्रदर्शन किया। तुर्की में नाइजीरिया के खिलाफ दोस्ताना मैच से पहले राष्ट्रगान के दौरान ईरानी खिलाड़ी स्कूलबैग थामे नजर आए।

ईरानी खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान के समय थामे स्कूल बैग, मिनाब हमले में मारे गए बच्चों को दी भावुक श्रद्धांजलि

ईरान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने शुक्रवार को एक मैच के दौरान मिनाब प्राइमरी स्कूल पर हुए हमले में मारे गए बच्चों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। तुर्की में नाइजीरिया के खिलाफ दोस्ताना मैच से पहले ईरान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने एक बेहद भावुक और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। ईरान की फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने राष्ट्रगान बजते समय काला आर्मबैंड पहना और हाथों में छोटे बच्चों के स्कूल बैग थामे रखा। 28 फरवरी 2026 को मीनाब शहर के एक प्राइमरी स्कूल पर हुए अमेरिकी-इजरायली बमबारी में 165 से अधिक बच्चे की मौत हो गई थी। इस हमले में स्कूल पूरी तरह तबाह हो गया था।

सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में ईरानी खिलाड़ी राष्ट्रगान के दौरान एक साथ खड़े हैं और उनके हाथों में बच्चों के चमकीले रंग के बैग थे। ईरानी सरकार से जुड़े मीडिया संगठन प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम द्वारा राष्ट्रगान के दौरान स्कूल बैग थामना उन बच्चों को याद करना था जो मीनाब में एक स्कूल पर हुए अमेरिकी-इजरायली बमबारी में मारे गए थे।

ईरान ने शुक्रवार को अपनी खेल टीमों को उन देशों की यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया है, जिन्हें वह शत्रु मानता है। ईरान के सरकारी टीवी ने सऊदी अरब में उनके देश के फुटबॉल क्लब ट्रैक्टर एफसी के निर्धारित मैच से पहले गुरुवार को यह जानकारी दी। तेहरान में ईरान के खेल मंत्रालय द्वारा घोषित प्रतिबंध में विश्व कप फुटबॉल का कोई जिक्र नहीं किया गया है जो 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शुरू हो रहा है। मंत्रालय के बयान में दुबई के शबाब अल अहली के खिलाफ सऊदी अरब में होने वाले ट्रैक्टर एफसी के मैच का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यह एशियाई चैंपियंस लीग एलीट का प्लेऑफ मैच है।

एशियाई फुटबाल परिसंघ ने बुधवार को प्लेऑफ के ड्रॉ निर्धारित किए थे जिसके अनुसार इन मैच का आयोजन 13 और 14 अप्रैल को सऊदी अरब के जेद्दा में होना है। इनमें ईरान के क्लब ट्रैक्टर एफसी का मैच भी शामिल था। गत 28 फरवरी को शुरू हुए इस युद्ध ने ईरान और लेबनान में भारी तबाही मचाई है।

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ईरान ने शुक्रवार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र को संबोधित करते हुए अमेरिका-इजरायल पर दक्षिण ईरान में लड़कियों के स्कूल पर 'जानबूझकर और इरादतन' हमला करने का आरोप लगाया। ईरान ने इसे 'युद्ध अपराध' और 'मानवता के खिलाफ अपराध' करार दिया है।ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नि रंतर चुप्पी वैश्विक संस्थानों और मानदंडों को कमजोर करेगी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के अनुसार, अमेरिकी-इजरायली हमलों में अब तक 1,900 से अधिक लोग मारे गए हैं और 20,000 से अधिक घायल हुए हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

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हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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