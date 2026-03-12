भारतीय पहलवानों के नाम पर फर्जीवाड़ा, हंगरी दूतावास से मांगा वीजा; WFI ने खोल डाली पोल
भारतीय पहलवानों के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। हंगरी दूतावास से कुछ लोगों ने वीजा मांगा। हालांकि, भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने वीजा मांगने वालों की पोल खोल दी।
कुछ लोगों ने भारतीय पहलवान बनकर बुडापेस्ट में एक कथित प्रतियोगिता के लिए नई दिल्ली में हंगरी दूतावास से वीजा मांगा जिससे मानव तस्करी की संदिग्ध कोशिश का मामला सामने आया। हालांकि, भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने स्पष्ट किया कि आवेदन के साथ लगाए गए उनके दस्तावेज फर्जी हैं। दूतावास ने गुरुवार को डब्ल्यूएफआई से पुष्टि मांगी जब उसे 15 से 22 मार्च तक बुडापेस्ट में होने वाले 'इंटरनेशनल रेसलिंग ट्रेनिंग और टूर्नामेंट कार्यक्रम' में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय महासंघ द्वारा चार मार्च को कथित तौर पर जारी एक सिफारिश पत्र के जसाथ वीजा आवेदन मिला। डब्ल्यूएफआई ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि यह पत्र फर्जी था जिसे महासंघ ने जारी नहीं किया था।
पूर्व अधिकारी का नाम इस्तेमाल किया
डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने दूतावास को दिए जवाब में कहा, ''यह 12 मार्च के आपके ईमेल के संबंध में है जिसमें दस्तावेजों के असली होने के बारे में सफाई मांगी गई थी। इसमें दिया गया पत्र फर्जी है और भारतीय कुश्ती महासंघ ने जारी नहीं किया है।'' महासंघ ने दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ियों की ओर भी इशारा किया जिसमें एक पूर्व अधिकारी का नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करना भी शामिल है। सिंह ने कहा, ''यह भी साफ किया जाता है कि वी एन प्रसूद अब डब्ल्यूएफआई के महासचिव पद पर काबिज नहीं हैं और अभी डब्ल्यूएफआई के उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। प्रसूद से इस मामले के बारे में जानकारी ली गई है जिन्होंने ऐसा कोई पत्र जारी करने से साफ इनकार किया है।''
11 पहलवान को वीजा देने की सिफारिश
दूतावास को सौंपे गए जाली पत्र के मुताबिक 11 पहलवान और एक मैनेजर को बुडापेस्ट जाने के लिए वीजा देने की सिफारिश की गई थी जिसमें एक स्थानीय जगह पर ट्रेनिंग और टूर्नामेंट के कार्यक्रम का हवाला दिया गया था। दस्तावेज में एक 'रेफरेंस नंबर' भी था और कहा जा रहा है कि दूतावास से खिलाड़ियों को वीजा देने का अनुरोध किया गया था। महासंघ के अधिकारियों ने कहा कि दस्तावेज में इस्तेमाल किए गए लेटरहेड में गलत जानकारी थीं जिसमें पुराना पता भी शामिल था और दूसरी गड़बड़ियां भी थीं। महासंघ ने अपने जवाब में दूतावास से जाली दस्तावेजों के आधार पर किसी भी वीजा आवेदन को मंजूरी नहीं देने की अपील की और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। डब्ल्यूएफआई ने कहा, ''इसे देखते हुए अनुरोध है कि इस पत्र के आधार पर कोई वीजा प्रक्रिया शुरू नहीं की जाए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।''
'जांच करने पर पता चला कि सब नकली'
महासंघ ने यह भी साफ किया कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए आधिकारिक भारतीय प्रविष्टि सिर्फ राष्ट्रीय संस्था के जरिए ही भेजी जाती है और भारतीय पहलवानों के लिए अगली कुश्ती प्रतियोगिता बुडापेस्ट में रैंकिंग सीरीज 'पोलयाक इमरे, वारगा नानोस एवं कोज्मा इस्तवान मेमोरियल' टूर्नामेंट जुलाई में होना है। संजय सिंह ने कहा, ''यह घटना शायद मानव तस्करी की कोशिश से जुड़ी हो सकती है जिसमें कुछ लोग कथित तौर पर महासंघ के नकली दस्तावेज का इस्तेमाल करके खिलाड़ी बनकर विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों से मामले की आगे जांच करने की उम्मीद है।'' उन्होंने कहा, ''हमें पहले दूतावास से फोन आया था। हमने ईमेल से दस्तावेज मांगे थे। जांच करने पर पता चला कि यह सब नकली हैं। हमने तुरंत दूतावास को जवाब दिया। इसकी जांच होनी चाहिए।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय
