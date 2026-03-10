भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल की दहलीज पर, वेल्स से मुकाबला कल
हैदराबाद, 10 मार्च (वार्ता) भारतीय महिला हॉकी टीम बुधवार को वेल्स के खिलाफ मुकाबले में सेमीफाइनल में
हैदराबाद, 10 मार्च (वार्ता) भारतीय महिला हॉकी टीम बुधवार को वेल्स के खिलाफ मुकाबले में सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। यह मैच हॉकी महिला विश्व कप 2026 क्वालिफायर के पूल-बी का अंतिम मुकाबला होगा।
मेजबान भारत दो मैचों के बाद चार अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है और उसका गोल अंतर भी बेहतर है। भारत अगर इस मुकाबले में जीतता है या ड्रॉ खेलता है तो सेमीफाइनल में उसकी जगह पक्की हो जायेगी।
पूल से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। यदि भारत हार जाता है तो उसके चार अंक ही रहेंगे और उसका भविष्य स्कॉटलैंड तथा उरुग्वे के बीच होने वाले मुकाबले के परिणाम और गोल अंतर पर निर्भर करेगा।
भारतीय टीम ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। टीम ने आठ मार्च को उरुग्वे को 4-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी और इसके बाद स्कॉटलैंड के खिलाफ कड़े मुकाबले में 2-2 से ड्रॉ खेला।
युवा फारवर्ड सुनेलीता टोप्पो दोनों मैचों में गोल कर शानदार फॉर्म में हैं। इसके अलावा आक्रमण पंक्ति में लालरेमसियामी, नवनीत कौर और रुतुजा ददासो पिसाल ने भी गोल करने और मौके बनाने में अहम भूमिका निभायी है।
रक्षा पंक्ति में गोलकीपर बिच्छु देवी ने लगातार अहम बचाव कर टीम को मजबूती दी है। हैदराबाद में घरेलू दर्शकों के समर्थन ने भी टीम को अतिरिक्त ऊर्जा दी है।
टीम के अब तक के प्रदर्शन पर कप्तान सलीमा टेटे ने कहा, "पहले दो मैचों के बाद टीम में सकारात्मक माहौल है। युवा खिलाड़ी अपने अवसर का अच्छा उपयोग कर रही हैं और बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। टीम खुलकर खेल रही है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।"
उन्होंने कहा, "हम विश्व कप के लिए क्वालीफाई करना चाहते हैं और चैंपियन बनना चाहते हैं। जब भी टीम साथ होती है तो हम इसी लक्ष्य के बारे में बात करते हैं।"
भारत का वेल्स के खिलाफ रिकॉर्ड भी बेहतर रहा है। दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों में भारत 5-1 से आगे है। वेल्स टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करने के लिए पूरा जोर लगायेगा, ऐसे में भारत को पूल चरण का अंत जीत के साथ करने के लिए अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखना होगा।
शादाब आलम
वार्ता
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।