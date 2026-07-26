ऋषिकांत सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में जीता सिल्वर मेडल, भारोत्तोलन इवेंट में बनाया रिकॉर्ड
राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में ऋषिकांत सिंह चननबाम ने रविवार को पुरुषों के 60 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता। मलेशियाई भारोत्तोलक बिन कास्दान मोहम्मद अनिक गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
भारतीय एथलीट ऋषिकांत सिंह चननबाम ने रविवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों के 60किग्रा वर्ग में 151 किग्रा वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। यह राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का दूसरा पदक है। मलेशिया के अनीक कसदान ने 152 किग्रा वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। भारत के ऋषिकंत सिंह ने अपने कॉमनवेल्थ गेम्स पदार्पण मुकाबले में 151 किग्रा वजन के साथ रजत पदक जीता। जोशुआ ने 145 किग्रा वजन के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। पीएस. सोमथिलाका ने 152 किग्रा वजन उठाने की आखिरी कोशिश की और उठाने में नाकाम रहने के कारण चौथे स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में मलेशिया के अनीक कसदान ने (121 152) कुल 273 किग्रा वजन उठाया। वहीं भारत के ऋषिकंत सिंह ने (121 143) कुल 264 किग्रा वजन उठाया। केन्या के जोशुआ म्बोया ने (115 145) कुल 255 किग्रा वजन उठाया।
मलेशियाई के बिन कास्दान मोहम्मद अनिक ने जीता गोल्ड
ऋषिकांत ने बनाया रिकॉर्ड
ऋषिकांत ने स्नैच में 121 किग्रा वजन उठाकर खेलों का नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि क्लीन एवं जर्क में वह केवल 143 किग्रा वजन ही उठा सके। इस तरह उन्होंने कुल 264 किग्रा भार उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। मलेशिया के बिन कसदान मोहम्मद अनीक ने कुल 273 किग्रा (121 और 152 किग्रा) वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता और खेलों का नया रिकॉर्ड भी बनाया। कीनिया के जोशुआ अमुंगा एमबोया ने कुल 260 किग्रा वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उन्होंने स्नैच में 115 जबकि क्लीन एवं जर्क में 145 किग्रा वजन उठाया। स्नैच में ऋषिकांत ने सफलतापूर्वक 116 किग्रा वजन उठाकर शुरुआत की और फिर 119 किग्रा और आखिर में 121 किग्रा वजन उठाया। क्लीन एवं जर्क में ऋषिकांत ने पहले प्रयास में 143 किग्रा वजन सफलतापूर्वक उठाया लेकिन दूसरे प्रसास में 148 और तीसरे प्रयास में 151 किग्रा वजन उठाने में नाकाम रहे और स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए।
भारत ने 2018 और 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उसने 2018 में गोल्ड कोस्ट में खेले गए राष्ट्रमंडल खेलों में पांच स्वर्ण सहित नौ पदक जीते और फिर 2022 में बर्मिंघम में तीन स्वर्ण सहित 10 पदक अपनी झोली में डाले।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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