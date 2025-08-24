Indian shuttlers Lakshya Sen and PV Sindhu face stern test at BWF World Championships बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में सेन और सिंधू के सामने कड़ी चुनौती, जानिए कब शुरू होगा टूर्नामेंट, Sports Hindi News - Hindustan
खेल न्यूज़
Indian shuttlers Lakshya Sen and PV Sindhu face stern test at BWF World Championships

बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के पहले दौर में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधू के लिए राह मुश्किल होने वाली है। भारत के प्रमुख खिलाड़ियों के लिए यह साल कठिन रहा है।

Himanshu Singh BhashaSun, 24 Aug 2025 10:56 PM
भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को सोमवार से शुरू हो रही बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में पहले दौर में शीर्ष वरीय शि यू का सामना करना होगा, जबकि पूर्व चैंपियन पी वी सिंधू खराब प्रदर्शन से उबरकर कड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश करेंगी। भारत के प्रमुख खिलाड़ियों के लिए यह साल मुश्किल रहा है। चोटों और खराब फॉर्म ने उनकी तैयारी में बाधा डाली है। एक साल पहले ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाले सेन अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद में फ्रांस की राजधानी में वापसी कर रहे हैं।

अल्मोड़ा का यह 24 वर्षीय खिलाड़ी इसके बाद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया और अगर उन्हें विश्व चैंपियनशिप में आगे बढ़़ना है तो उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। सेन ने बीडब्ल्यूएफ को बताया, ‘‘शुरुआत में इसे याद रखना भी मुश्किल था। लेकिन समय के साथ मुझे अहसास हुआ कि उस अभियान से कई सकारात्मक बातें निकलीं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अब मैं उसमें से कुछ अच्छी बातें ढूंढने की कोशिश करता हूं और उन्हें बेहतर तरीके से याद रखने की कोशिश करता हूं, जिससे मुझे एक इंसान के रूप में विकसित होने और मानसिक रूप से मजबूत बनने में मदद मिले। ’’ सेन ने कहा, ‘‘जो हो गया सो हो गया। यहां आकर मैं अच्छा बैडमिंटन खेलने के लिए उत्साहित हूं। ओलंपिक से पहले फ्रेंच ओपन मेरे लिए वाकई अच्छा था। यह एक अच्छा स्टेडियम है और मुझे इन परिस्थितियों में खेलना पसंद है। मेरे लिए यह एक कठिन ड्रॉ है। इसलिए पहले दौर से ही मैं इसे फाइनल की तरह लूंगा। ’’

अल्मोड़ा के इस खिलाड़ी ने 2021 चरण में कांस्य पदक जीता था। सेन नतीजा हासिल करने में संघर्ष करते रहे हैं और उन का 2024 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आल इंग्लैंड के क्वार्टरफाइनल में पहुंचना सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहा है। वह ली शि फेंग, कोडाई नाराओका और शी के खिलाफ कड़े मुकाबलों में अक्सर लड़खड़ाते रहे हैं। शी का उनके खिलाफ रिकॉर्ड 3-1 है।

महिला एकल में, दो बार की ओलंपिक पदक विजेता और 2019 की विश्व चैंपियन सिंधू को चाइना ओपन में साथी भारतीय उन्नति हुड्डा से मिली हार से उबरना होगा। पांच विश्व चैंपियनशिप पदकों के साथ सबसे सफल भारतीय सिंधू अपने अभियान की शुरुआत बुल्गारिया की कालोयाना नलबांटोवा के खिलाफ करेंगी।

विश्व चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाले एचएस प्रणय का पहला मुकाबला फिनलैंड के जोकिम ओल्डॉर्फ से होगा। अगर वह पहली बाधा पार कर लेते हैं तो उन्हें दूसरे दौर में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन का सामना करना पड़ सकता है।

पुरुष युगल में नौवीं वरीयता प्राप्त सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को पहले दौर में बाई मिली है और वे दूसरे दौर में हमवतन हरिहरन अम्साकरुनन और रूबेन कुमार या चीनी ताइपे के लियू कुआंग हेंग और यांग पो हान से खेलेंगे। मिश्रित युगल में 16वीं वरीयता प्राप्त ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो को पहले दौर में बाई मिली है, जबकि रोहन कपूर और रूथविका शिवानी गाडे का पहला मुकाबला मकाऊ के लियोंग लोक चोंग और वेंग ची एनजी से होगा। महिला युगल में प्रिया कोंजेंगबाम-श्रुति मिश्रा तथा पांडा बहनें रुतुपर्णा और श्वेतपर्णा भी चुनौती पेश करेंगे।

