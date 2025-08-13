भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों को कड़ा ड्रॉ, पहले दौर में दुनिया के नंबर वन शी युकी से भिड़ेंगे लक्ष्य
विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों को चुनौतीपूर्ण ड्रॉ मिले। लक्ष्य सेन पहले दौर में दुनिया के नंबर एक शी युकी से भिड़ेंगे।
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों को 25 अगस्त से शुरू हो रही विश्व चैंपियनशिप के लिए बुधवार को चुनौतीपूर्ण ड्रॉ मिले, जिसमें लक्ष्य सेन अपने अभियान की शुरुआत दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी चीन के शी युकी के खिलाफ करेंगे। लक्ष्य और शी इससे पहले चार मुकाबलों में भिड़े हैं जिसमें चीन के खिलाड़ी ने तीन जीते और एक गंवाया है। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता लक्ष्य पिछले साल पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में हार के बाद से लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
विश्व चैंपियनशिप 2021 के कांस्य पदक विजेता अल्मोड़ा के 23 वर्षीय लक्ष्य विश्व रैंकिंग में 21वें स्थान पर खिसक गए हैं। वह मौजूदा सत्र में सिर्फ ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में केवल क्वार्टर फाइनल तक पहुंच पाए हैं। लक्ष्य ने अपनी क्षमता की झलक दिखाई है लेकिन इस सत्र में महत्वपूर्ण मैचों में उन्हें जीत हासिल करने में संघर्ष करना पड़ा है।
पुरुष एकल के एक अन्य कांस्य पदक विजेता एचएस प्रणय पहले दौर में निचली रैंकिंग वाले फिनलैंड के जोकिम ओल्डोर्फ के खिलाफ खेलेंगे लेकिन दुनिया के 34वें नंबर के इस भारतीय खिलाड़ी का दूसरे दौर में सामना विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन से हो सकता है।
महिला एकल में टूर्नामेंट की सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी और पांच बार की पदक विजेता पीवी सिंधू के लिए पहले दौर का मुकाबला अपेक्षाकृत आसान है। वह अपने अभियान की शुरुआत बुल्गारिया की विश्व की 66वें नंबर की खिलाड़ी कालोयाना नलबांटोवा के खिलाफ करेंगी।
पिछले कुछ समय से फॉर्म के लिए जूझ रही दो बार की ओलंपिक पदक विजेता और 2019 की चैंपियन सिंधू प्री क्वार्टर फाइनल में विश्व की दूसरे नंबर की खिलाड़ी चीन की वांग झी यी से भिड़ सकती हैं। दुनिया की 15वें नंबर की खिलाड़ी सिंधू के लिए इंडिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचना इस साल उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है।
शीर्ष भारतीय पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को पहले दौर में बाई मिली है। दूसरे दौर में उनका सामना हमवतन हरिहरन अम्साकरुनन और रूबेन कुमार तथा लियू कुआंग हेंग और यांग पो हान की चीनी ताइपे की जोड़ी के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा।
प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना लियांग वेई केंग और वांग चांग की दुनिया की छठे नंबर की जोड़ी से हो सकता है। केंग और चांग का भारतीय जोड़ी के खिलाफ जीत-हार का रिकॉर्ड 6-2 है।
दुनिया की तीसरे नंबर की भारतीय जोड़ी के लिए यह लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाला सत्र रहा है जिसमें उन्होंने इंडिया ओपन, सिंगापुर ओपन और मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई और इंडोनेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में भी पहुंचे।
