Indian Mens Hockey Team Leaves for Four Match Series in Australia key part of our build up to the Asia Cup ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हुई भारतीय हॉकी टीम, कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने बताया कैसी है तैयारी, Sports Hindi News - Hindustan
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हुई भारतीय हॉकी टीम, कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने बताया कैसी है तैयारी

भारतीय हॉकी टीम शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच 15, 16, 19 और 21 अगस्त को खेले जाएंगे। इस सीरीज से टीम प्रबंधन को एशिया कप के लिए अंतिम टीम के चयन करने में भी मदद मिलेगी।

Bhasha Fri, 8 Aug 2025 02:37 PM
भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने शुक्रवार को कहा कि मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम का उसके घरेलू मैदान पर सामना करने से उनकी टीम को इस महीने के आखिर में होने वाले एशिया कप से पहले उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी, जिनमें सुधार की जरूरत है। भारतीय टीम आज तड़के ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई, जहां वह 15 से 21 अगस्त तक पर्थ हॉकी स्टेडियम में मेजबान टीम के खिलाफ चार मैचों की महत्वपूर्ण सीरीज खेलेगी।

हरमनप्रीत ने टीम के रवाना होने से पहले कहा, ‘‘ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके घरेलू मैदान पर खेलना हमेशा बड़ी चुनौती होती है और एशिया कप के लिए तैयारी के इस चरण में हमें इसी की जरूरत है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम इस सीरीज को एशिया कप की तैयारी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देख रहे हैं। हमारा ध्यान एक इकाई के रूप में सुधार करने, मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खुद को परखने और एशिया कप के लिए राजगीर जाने से पहले जरूरी लय हासिल करने पर है।’’

हरमनप्रीत ने कहा, ‘‘ऑस्ट्रेलिया के इस दौर से हमें एशिया कप से पहले उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी, जिनमें सुधार करने की आवश्यकता है। हम ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित हैं।’’

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच 15, 16, 19 और 21 अगस्त को खेले जाएंगे। इस सीरीज से टीम प्रबंधन को एशिया कप के लिए अंतिम टीम के चयन करने में भी मदद मिलेगी। एशिया कप 29 अगस्त से राजगीर में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट का विजेता विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई करेगा।

भारतीय टीम का नेतृत्व दिग्गज ड्रैगफ्लिकर, डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह करेंगे और गोलकीपर के रूप में कृष्ण पाठक और सूरज करकेरा शामिल होंगे। टीम में डिफेंडर सुमित, जरमनप्रीत सिंह, संजय, अमित रोहिदास, नीलम संजीप जेस, जुगराज सिंह शामिल हैं, जबकि कर्नाटक के पूवन्ना सीबी टीम में एक नए चेहरे के रूप में शामिल हैं।

प्रतिभाशाली युवा मिडफील्डर राजिंदर सिंह, जिनकी तुलना अक्सर पूर्व भारतीय कप्तान सरदार सिंह से की जाती है, को मिडफील्डर के रूप में टीम में शामिल किया गया है। उनके साथ राज कुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, रबीचंद्र सिंह मोइरंगथेम, विष्णु कांत सिंह भी हैं। मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा, अभिषेक,

Indian Hockey Team

