लगातार दो जीत से खुश हैं हॉकी कोच क्रेग फुल्टन, इन गलतियों को सुधारने की दी सलाह

हॉकी टीम के कोच क्रेग फुल्टन भारतीय टीम के एशिया कप के अंतिम-4 चरण में पहुंचने से खुश हैं लेकिन वह टीम को और बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखना चाहते हैं। भारत ने चीन और जापान को हराया है।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच क्रेग फुल्टन एशिया कप के सुपर चार के लिए क्वालीफाई करने के अपने पहले लक्ष्य को हासिल करके खुश हैं, लेकिन उन्हें टूर्नामेंट में टीम से और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। हरमनप्रीत सिंह के दो गोलों की मदद से भारत ने जापान को 3-2 से हराकर पूल ए में लगातार दूसरी जीत दर्ज की और एक मैच शेष रहते सुपर चार के लिए क्वालीफाई कर लिया। अपने पहले मैच में चीन को 4-3 से हराने वाला भारत सोमवार को अंतिम पूल मैच में कजाकिस्तान से भिड़ेगा।

भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने मैच के बाद कहा, ‘‘हमने अपने पहले लक्ष्य को हासिल कर लिया है। हमें हालांकि और बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। जब सही तालमेल बैठेगा तब हम ऐसा करने में सफल रहेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पहला हाफ वाकई बहुत अच्छा था। हमारे आंकड़े शानदार है लेकिन हमने जिस तरह से मैच को शुरू किया था वैसे इसे खत्म नहीं कर पाये। हमने आखिरी पलों में कुछ गलतियां की और यह हमारे लिए निराशाजनक था। भारतीय कोच ने कहा, ‘‘ हम 3-1 से आगे थे और फिर एक गोल खा गये। हमने कुछ गलतियां की और हमें कार्ड मिला लेकिन यह खेल का हिस्सा है।

कप्तान हरमनप्रीत को मैच खत्म होने से सिर्फ एक मिनट पहले पीला कार्ड (पांच मिनट के लिए मैदान से बाहर रहने का दंड) दिखाया गया और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। उस समय भारतीय टीम 3-2 से आगे थी।

उन्होंने कहा, ‘‘ हमने शुरुआती दो क्वार्टर में दबदबा कायम किया लेकिन तीसरे क्वार्टर में जापान ने पलटवार किया क्योंकि वे बड़े अंतर से पिछड़ रहे थे। मुझे लगा चौथे क्वार्टर में हम अपनी बढ़त और और बढ़ाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ’’