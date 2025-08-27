Indian javelin star Neeraj Chopra says 90m plus throw in Doha was not perfect working on improvement 90.23 मीटर के थ्रो से भी खुश नहीं हैं नीरज चोपड़ा, कहा-तकनीकी तौर पर परफेक्ट नहीं था, Sports Hindi News - Hindustan
90.23 मीटर के थ्रो से भी खुश नहीं हैं नीरज चोपड़ा, कहा-तकनीकी तौर पर परफेक्ट नहीं था

नीरज चोपड़ा का मानना है कि उनका दोहा डायमंड लीग में 90 प्लस मीटर का थ्रो परफेक्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि तकनीकी तौर पर सही नहीं थी।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 09:12 PM
भारतीय भालाफेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने बुधवार को स्वीकार किया कि वह अभी अपनी तकनीक से संतुष्ट नहीं हैं और मई में दोहा डायमंड लीग में 90 प्लस मीटर का थ्रो भी ‘परफेक्ट’ नहीं था। चोपड़ा ने 90.23 मीटर का थ्रो फेंका था और वह दूसरे स्थान पर रहे थे। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल्स से पहले पत्रकारों से कहा, ''मुझे लगता है कि मेरा रनअप तेज है लेकिन मैं उस रफ्तार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। दोहा में 90 मीटर का थ्रो अच्छा था लेकिन तकनीकी तौर पर यह परफेक्ट नहीं था।’’

उन्होंने कहा, ''अगर मेरा बायां पैर सीधा है और परफेक्ट ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहा हूं तो यह अच्छा थ्रो होगा और फिर मैं अपनी गति से संतुष्ट हो सकूंगा।’’ सूत्रधार ने जब कहा कि वह गुरुवार को बेहतर तकनीक से 92 मीटर का थ्रो फेंक सकते हैं, उन्होंने कहा, ''भालाफेंक में कुछ नहीं कह सकते। आप चार या पांच मीटर भी जा सकते हैं।’’

भालाफेंक में हवा के प्रभाव के बारे में चोपड़ा ने कहा, ''यह थ्रो करने वाले पर निर्भर करता है कि हवा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप सही लाइन से थ्रो कर रहे हैं तो मदद मिलती है।’’

ज्यूरिख में कल बारिश होने की संभावना पर उन्होंने कहा कि वह हर स्थिति में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ''कल हो सकता है कि मौसम अच्छा नहीं हो, शायद बारिश हो। लेकिन वह सभी के लिये होगा। हमें मानसिक रूप से दृढ होना होगा, क्योंकि हालात कठिन है। मैं हर हालात में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं।’’

डायमंड लीग के 14 लीग चरण में से चार में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा शामिल थी जिसमें से चोपड़ा ने केवल दो में ही हिस्सा लिया और 15 अंक के साथ चौथे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।

