भारतीय फुटबॉल टीम ने रचा इतिहास, ओमान को पहली बार हराकर CAFA कप में जीता ब्रॉन्ज मेडल

भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने सोमवार को इतिहास रचते हुए ओमान को पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से हराकर सीएएफए नेशन्स कप फुटबॉल टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में भारत की यह ओमान पर पहली जीत है।

Tue, 9 Sep 2025 06:30 AM
भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने सोमवार को ओमान को पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से हराकर सीएएफए नेशन्स कप फुटबॉल टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया। भारत ने पश्चिम एशिया के अपने प्रतिद्वंद्वी को इतिहास में पहली बार शिकस्त दी। फुटबॉल रैंकिंग में जहां ओमान 79वें नंबर पर है, वहीं भारत 133वें पायदान पर है। नियमित और अतिरिक्त समय के बाद मुकाबला 1-1 से बराबर था जिसके बाद नतीजे के लिए शूट आउट का सहारा लिया गया। भारत को उदांता सिंह ने बराबरी दिलाई जबकि इससे पहले यहमादी ने ओमान की ओर से गोल किया था।

शूट आउट में बेहतर रैंकिंग वाली टीम ओमान ने अपने शुरुआती दो मौके गंवा दिए जबकि गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने अंतिम पेनल्टी को रोककर तीसरे-चौथे स्थान के क्लासीफिकेशन मुकाबले में भारत की जीत सुनिश्चित की।

शूट आउट में भारत की ओर से लालियनजुआला छांगटे, राहुल भेके और जितिन एमएस ने गोल दागे जबकि अनवर अली और उदांता सिंह गोल करने में नाकाम रहे।

भारतीय टीम ने इसी के साथ किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में ओमान को पहली बार हराया है।

दोनों टीम अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहीं थी जिससे उन्हें तीसरे स्थान के मुकाबले में खेलने का मौका मिला।

भारत ने साल 2000 से ओमान के खिलाफ नौ मैच में से छह गंवाए हैं। दोनों टीम के बीच पिछला मुकाबला मार्च 2021 में खेला गया था जो 1-1 से ड्रॉ रहा था।

