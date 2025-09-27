18 साल की उम्र में पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियन बनीं शीतल देवी, विश्व नंबर वन को हराकर जीता गोल्ड

भारत की 18 वर्षीय शीतल देवी ने शनिवार को विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में महिलाओं की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में तुर्किये की दुनिया की नंबर एक पैरा तीरंदाज ओजनूर क्यूर गिर्डी को 146-143 से हरा कर स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया।

अठारह वर्षीय भारतीय बिना भुजाओं वाली तीरंदाज शीतल देवी ने शनिवार को तुर्किये की विश्व नंबर वन ओजनूर क्यूर गिर्डी को 146-143 से हराकर पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। प्रतियोगिता में एकमात्र बिना भुजाओं वाली तीरंदाज शीतल अपने पैरों और ठुड्डी का इस्तेमाल करती हैं और यह चैंपियनशिप में उनका तीसरा पदक है।

इससे पहले उन्होंने तोमन कुमार के साथ मिलकर कंपाउंड स्पर्धा में ग्रेट ब्रिटेन की जोडी ग्रिनहैम और नाथन मैकक्वीन को 152-149 से हराकर मिश्रित टीम स्पर्धा का कांस्य पदक जीता था। कंपाउंड महिला ओपन टीम स्पर्धा में, शीतल और सरिता ने फाइनल में तुर्की से हारने के बाद रजत पदक जीता। व्यक्तिगत फाइनल में शीतल ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और संयम से निशाना साधा। पहला राउंड 29-29 से बराबरी पर था लेकिन शीतल ने दूसरे राउंड में तीन 10-10 शॉट लगाकर शुरुआती बढ़त हासिल की और 30-27 से जीत हासिल की।

तीसरा राउंड भी 29-29 से बराबरी पर था। शीतल की एकमात्र मामूली चूक चौथे राउंड में हुई, जहां उन्होंने 28 अंक बनाए और गिरडी ने एक अंक से जीत हासिल की, फिर भी शीतल 116-114 से दो अंकों की बढ़त बनाए हुए थीं। इसके बाद उन्होंने तीन सटीक तीरों के साथ 30 अंक हासिल करते हुए, एक त्रुटिहीन अंतिम राउंड के साथ अपना पहला स्वर्ण पदक पक्का किया।

इससे पहले सेमीफाइनल में जम्मू और कश्मीर की इस तीरंदाज ने ग्रेट ब्रिटेन की जोडी ग्रिनहम को 145-140 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। यह खिताबी मुकाबला 2023 पिलसन विश्व चैंपियनशिप का दोहराव था जिसमें गिर्डी ने शीतल को 140-138 से हराया था।

कंपाउंड महिला ओपन टीम स्पर्धा में शीतल और सरिता को फाइनल में तुर्की से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जोड़ी ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले राउंड में गिर्डी और बुर्सा फातमा उन की तुर्की की जोड़ी पर 38-37 की बढ़त बनाई। भारतीय जोड़ी ने अपने शुरुआती चार तीर से तीन बार 10 अंक जुटाए जबकि तुर्की की जोड़ी केवल एक बार ही 10 अंक बना सकी।

तुर्की की तीरंदाजों ने दूसरे राउंड में तीन बार 10 अंक से 39 अंक जुटाकर वापसी की और स्कोर 76-76 से बराबर कर दिया। तीसरे राउंड में भारतीय जोड़ी दबाव में आ गई। शीतल और सरिता एक बार 10, दो बार नौ और एक बार आठ अंक से कुल 36 अंक ही बना पाईं। तुर्की की जोड़ी ने अधिक निरंतरता दिखाई और उन्होंने एक बार 10 और तीन बार नौ अंक के साथ कुल स्कोर के आधार पर एक अंक की बढ़त हासिल कर ली।