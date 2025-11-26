भारत में होंगे 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, मेजबानी पर लगी औपचारिक मुहर; इस देश से मिली कड़ी टक्कर

संक्षेप: India 2030 Commonwealth Games: भारत में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा। भारत की मेजबानी पर औपचारिक मुहर लग गई है। भारत 20 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा।

India 2030 Commonwealth Games: भारत की कोशिशें आखिरकार रंग ले आई हैं। भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिल गई है। बुधवार को स्कॉटलैंड के गास्गो में कॉमनवेल्थ गेम्स की आमसभा की बैठक में भारत की मेजबानी पर औपचारिक मुहर लगी। गुजरात के अहमदाबाद को होस्ट सिटी घोषित किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में अपने 100 साल भी पूरे कर रहा है, लिहाजा यह संस्करण खास रहने वाला है। भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हासिल करना इसलिए भी अहम है क्योंकि देश 2036 में होने वाले ओलंपिक गेम्स की मेजबानी हासिल करने की दौड़ में भी है और अहमदाबाद को ही मेजबान शहर के रूप में पेश किया गया है। भारत 20 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। भारत में पहली बार 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था। भारत ने तब कुल 101 मेडल जीते थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बैठक में इन लोगों ने किया भारत का प्रतिनिधित्व गास्गो बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव (खेल) कुणाल, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा और गुजरात के खेल मंत्री हर्ष संघवी सहित अन्य लोगों ने किया।कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अध्यक्ष डॉ डोनाल्ड रुकारे ने कहा, ‘‘यह कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत है। भारत व्यापकता, युवा शक्ति, महत्वाकांक्षा, समृद्ध संस्कृति, अपार खेल-जुनून और प्रासंगिकता लेकर आता है। हम कॉमनवेल्थ गेम्स के अगले शतक की शुरुआत मजबूत स्थिति में कर रहे हैं।’’ कॉमनवेल्थ गेम्स बोर्ड ने मूल्यांकन समिति की देखरेख में एक प्रक्रिया पूरी करने के बाद भारत को मेजबानी देने की की सिफारिश की थी। इसने मेजबानी के दावेदार शहरों का ‘‘तकनीकी वितरण, खिलाड़ियों के अनुभव, बुनियादी ढांचे, प्रशासन और राष्ट्रमंडल खेल मूल्यों के साथ अनुकूलता’’ के आधार पर मूल्यांकन किया था।

मेजबानी के लिए इस देश से मिली कड़ी टक्कर कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए भारत को नाइजीरिया के शहर अबुजा से कड़ी टक्कर मिल रही थी, लेकिन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने 2034 के खेलों की मेजबानी के लिए अफ्रीका के इस शहर के नाम पर विचार करने का फैसला किया। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने मंगलवार को एक बयान में कहा, ‘‘यह कॉमनवेल्थ गेम्स आंदोलन के भविष्य के लिए एक निर्णायक क्षण होगा तथा इसके 100 साल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ेगा।’’ भारत ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी पर लगभग 70,000 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जो शुरुआती अनुमान 1600 करोड़ रुपये से कहीं अधिक था। चार साल में एक बार होने वाले इन खेलों में 72 देश हिस्सा लेते हैं जिनमें से ज्यादातर पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने पर देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने 'एक्स' पर लिखा, ''भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स के शताब्दी वर्ष 2030 खेलों की मेजबानी मिलने पर हर्षित हूं। देशवासियों और खेल तंत्र को बधाई। यह हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता और खेलभावना है जिसने भारत को वैश्विक खेल मानचित्र पर मजबूती से रखा है। हम वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से अपार उत्साह के साथ इन ऐतिहासिक खेलों का जश्न मनाएंगे। हम दुनिया का स्वागत करने को तैयार हैं।''

अहमदाबाद अगले साल इन खेलों की मेजबानी करेगा अहमदाबाद ने हाल के महीनों में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप, एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप और फुटबॉल के एएफसी अंडर-17 एशियाई कप 2026 क्वालीफायर की मेजबानी की। यह शहर अगले साल एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप और एशिया पैरा-तीरंदाजी कप की मेजबानी करेगा। इसके अलावा 2029 में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में आयोजित किए जाएंगे। सरदार वल्लभभाई पटेल खेल परिसर उन प्रमुख स्थलों में से एक है, जिसको इन खेलों के लिए तैयार किया जा रहा है। इनमें एक लाख से अधिक दर्शकों की क्षमता वाला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम भी शामिल है। इसके अलावा इस परिसर में एक जलक्रीड़ा केंद्र और एक फुटबॉल स्टेडियम के साथ-साथ इनडोर खेलों के लिए दो मैदान भी होंगे। इस परिसर के अंदर 3,000 लोगों के रहने की क्षमता वाला खेल गांव भी बनाया जाएगा।