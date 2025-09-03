India vs South Korea Hockey Asia Cup Super 4s Korea hold india Mens Hockey to a 2 2 draw एशिया कप में टूटा भारत का जीत का सिलसिला, कोरिया के खिलाफ बराबरी पर रहा मुकाबला, Sports Hindi News - Hindustan
एशिया कप में टूटा भारत का जीत का सिलसिला, कोरिया के खिलाफ बराबरी पर रहा मुकाबला

भारतीय हॉकी टीम और दक्षिण कोरिया के बीच बुधवार को खेला गया सुपर-4 मुकाबला ड्रॉ रहा। भारत के लिए हार्दिक सिंह और मनदीप सिंह ने गोल किए, जबकि कोरिया की तरफ से यांग जिहुन और ह्योनहोंग किम ने गोल दागे।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 09:58 PM
भारत पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप हॉकी के सुपर चार मैच में दक्षिण कोरिया को 2-2 से ड्रॉ पर रोका। मैच शुरू होने से पहले ही बारिश ने दस्तक दी थी, जिसके कारण मुकाबला देरी से शुरू हुआ। पहले क्वार्टर में हार्दिक सिंह ने भारत के लिए पहला गोल किया। इसके बाद कोरिया ने लगातार दो गोल करके बढ़त बनाई, हालांकि भारत के लिए चौथे क्वार्टर में मनदीप सिंह ने गोल करके मुकाबला बराबर किया। इस मुकाबले से पहले भारत ने टूर्नामेंट में लगातार तीन मैच जीते थे लेकिन कोरिया के खिलाफ टीम ने कई बार गोल करने के मौके गंवाए, जिसका खामियाजा उसे ड्रॉ से भुगतना पड़ा है।

बारिश बंद होने के बाद जब मैच शुरू हुआ तो भारत को दूसरे मिनट में ही पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन टीम उसका फायदा नहीं उठा सकी। हार्दिक सिंह ने आठवें मिनट में मैच का पहला गोल किया। इसके साथ ही भारत ने सुपर-4 मुकाबले में बढ़त बनाई। हालांकि कोरिया ने पेनल्टी स्ट्रोक को भुनाया और गोल करके स्कोर बराबर किया। पहले क्वार्टर के खत्म होने से ठीक पहले कोरिया ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। यांग जिहुन (12वें मिनट) और ह्योनहोंग किम (14वें मिनट) ने लगातार गोल करके कोरिया को आगे कर दिया। मनदीप सिंह (52वें मिनट) ने अंतिम क्वार्टर में बराबरी हासिल की और भारत को एक अंक दिलाया।

सुपर 4 चरण के दूसरे मैच में मलेशिया ने चीन को 2-0 से हराया। राजगीर में खेले जा रहे एशिया कप 2025 में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। भारतीय टीम पूल ए में सारे मैच जीतकर सुपर 4 में पहुंची थी। उसने चीन को 4-3 से, जापान को 3-2 और कजाखस्तान को 15-0 से हराया।

सुपर 4 चरण हालांकि सभी टीमों (भारत, कोरिया, चीन और मलेशिया) के लिए नई शुरूआत होगी। सभी टीमें एक दूसरे से खेलेंगी और शीर्ष दो रविवार को फाइनल में जगह बनाएंगी। एशिया कप बेल्जियम और नीदरलैंड में 14 से 30 अगस्त तक होने वाले विश्व कप में सीधे जगह बनाने का मौका है।

