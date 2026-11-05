India vs Pakistan: सैफ चैंपियनशिप में भारत की धमाकेदार शुरुआत, पाकिस्तान को 3-2 से धोया
India vs Pakistan LIVE Score: भारतीय फुटबॉल टीम ने गुरुवार को पाकिस्तान सैफ चैंपियनशिप के मुकाबले में 3-2 से हराया।
India vs Pakistan: भारतीय फुटबॉल टीम ने पाकिस्तान को ढाका में खेले गए मुकाबले में 3-2 से हराकर सैफ चैंपियनशिप में दमदार शुरुआत की है। सुहैल अहमद भट ने शुरुआती दो गोल करके भारत को बढ़त दिलाई, जिसके बाद मिंगलेन्थांग किपगेन ने तीसरा गोल कर टीम की बढ़त 3-0 कर दी। पहले हाफ में पाकिस्तान के पास वापसी का सुनहरा मौका था, लेकिन शायाक पेनल्टी को गोल में बदलने में नाकाम रहे। मैच के बिल्कुल समय में पाकिस्तान ने जोरदार वापसी की। अदिल नबी ने 92वें मिनट में और आलमगीर अली खान ने 94वें मिनट में शानदार गोल दागा। लेकिन भारत ने 3-2 से मुकाबला अपने नाम किया।
भारत मौजूदा चैंपियन है, लेकिन उसकी मुख्य टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही है। मुख्य टीम 12 और 15 नवंबर को ऑकलैंड और क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच खेलेगी।
17 नवंबर को होगा फाइनल
भारत को दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ (सैफ) चैंपियनशिप में ग्रुप बी में मालदीव और पाकिस्तान के साथ रखा गया है, टीम अपने अभियान की शुरुआत पांच नवंबर को पाकिस्तान के खिलाफ करने उतरी है। इसके बाद 11 नवंबर को उनका सामना मालदीव से होगा। मेजबान बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान को ग्रुप ए में रखा गया है। दोनों ग्रुप की शीर्ष दो टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी जो 14 नवंबर को खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 17 नवंबर को होगा। सभी मुकाबले ढाका के नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारत ने 2023 में बेंगलुरु में फाइनल में कुवैत को हराकर पिछली बार खिताब जीता था। अब भारतीय टीम रिकॉर्ड 10वीं बार सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी।
गत चैंपियन भारत इस टूर्नामेंट में अपनी मुख्य टीम नहीं भेजा है, क्योंकि सीनियर टीम को 12 और 15 नवंबर को क्रमशः ऑकलैंड और क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ दो अंतरराष्ट्रीय मैत्री मुकाबले खेलने हैं।
सैफ चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम -
गोलकीपर: अर्श अनवर शेख, मोहनराज के, प्रियांश दुबे।
डिफेंडर: अब्दुल रबीह, बिजॉय वर्गीज, चिंगलेनसाना सिंह कोंशाम, हमिंगथनमाविया राल्टे, खैमिनथांग लुंगडिम, मोहम्मद उवैस, नाथन रोड्रिग्स, रोनी खरबुदोन, संदीप मंडी।
मिडफील्डर: अभिषेक सूर्यवंशी, एडिसन सिंह थोकचोम, ब्रिसन फर्नांडिस, एबिनदास येसुदासन, फारुख चौधरी, मैकार्टन निक्सन, मंगलेनथांग किपगेन, निखिल प्रभु, नौफल पीएन, रिकी जॉन शाबोंग, सुरेश सिंह वांगजाम।
फॉरवर्ड: इरफान यादवद, लिस्टन कोलाको, मोहम्मद सुहैल, विष्णु पीवी, सुहैल अहमद भट।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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