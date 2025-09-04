India vs Malaysia Hockey Asia Cup 2025 Super 4s Indian Mens Hockey team register win vs Malaysia 4 1 in Rajgir मलेशिया के खिलाफ भारत ने धड़ाधड़ दागे गोल, एशिया कप में दर्ज की चौथी जीत, Sports Hindi News - Hindustan
Hindi Newsखेल न्यूज़India vs Malaysia Hockey Asia Cup 2025 Super 4s Indian Mens Hockey team register win vs Malaysia 4 1 in Rajgir

मलेशिया के खिलाफ भारत ने धड़ाधड़ दागे गोल, एशिया कप में दर्ज की चौथी जीत

भारतीय हॉकी टीम ने गुरुवार को राजगीर में सुपर-4 मुकाबले में मलेशिया को 4-1 से हराया। एशिया कप सुपर-4 चरण में भारत की ये पहली जीत है। मलेशिया के खिलाफ मनप्रीत सिंह, सुखजीत, शिलानंद और विवेक ने गोल किए।कोरिया के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ रहा था।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 09:08 PM
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गुरुवार को मलेशिया के खिलाफ सुपर 4 चरण के अपने दूसरे मुकाबले में 4-1 से जीत हासिल की। भारत के लिए मनप्रीत सिंह, सुखजीत, शिलानंद और विवेक सागर ने गोल किए, जबकि मैच का पहला गोल मलेशिया के शफीक हसन ने दागा। इससे पहले कोरिया के के खिलाफ मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इस जीत के साथ भारत पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गया है। भारत के सुपर-4 चरण में चार अंक हो गए हैं।

राजगीर में खेले गए मुकाबले में पहले मिनट में शफीक हसन ने मलेशिया के लिए पहला गोल करके मैच में बढ़त बनाई। पहले क्वार्टर में सिर्फ एक गोल हुआ। दूसरे क्वार्टर में भारत के लिए मनप्रीत सिंह ने बराबरी का गोल दागा। भारत ने 17वें मिनट में पहला गोल किया। भारत को दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में लगातार पांच पेनल्टी कॉर्नर मिले थे और अंत में टीम ने एक को भुनाया। 19वें मिनट में सुखजीत सिंह ने गोल करके भारत को मैच में बढ़त दिलाई। 24वें मिनट में शिलानंद लाकरा ने गोल करके भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। पहला हाफ खत्म होने पर भारत 3-1 से आगे था। शुरुआती दो क्वार्टर में मलेशिया को कोई पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला।

दूसरे हाफ में विवेक सागर प्रसाद ने 38वें मिनट में गोल करके भारत की बढ़त 4-1 कर दी। तीसरे क्वार्टर के खत्म होने पर भारत 4-1 से आगे रहा। आखिरी क्वार्टर में भारत ने अपनी बढ़त को बनाए रखा, जबकि मलेशिया की कोशिश असफल रही।

कोरिया के खिलाफ भारतीय टीम के लिए हार्दिक सिंह (8वें मिनट) और मंदीप सिंह (53वें मिनट) ने गोल दागे, जबकि कोरिया के लिए जिहुन यांग (12वें मिनट) और ह्योनहोंग किम (14वें मिनट) ने गोल किए। दोनों टीमों ने चार क्वार्टर के बेहद कड़े मुकाबले के बाद बराबरी पर छूटने का फैसला किया। दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला था। भारतीय टीम अगले मैच में शनिवार को चीन से भिड़ेगी। एशिया कप बेल्जियम और नीदरलैंड में 14 से 30 अगस्त तक होने वाले विश्व कप में सीधे जगह बनाने का मौका है ।

