IND vs KOR Live Score: फाइनल में कोरिया से भिड़ेगा भारत, कुछ देर में शुरू होगा मुकाबला

Asia Cup 2025 Final Live: भारतीय पुरुष हॉकी टीम और दक्षिण कोरिया के बीच रविवार को एशिया कप फाइनल खेला जा रहा है। भारत ने चीन को 7-0 से और मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को 4-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 07:01 PM
India vs Korea Hockey Match Live Score: भारतीय पुरुष हॉकी टीम और मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया के बीच रविवार को राजगीर में एशिया कप का फाइनल हो रहा है। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में चीन को 7-0 से हराया, जबकि कोरिया ने मलेशिया को 4-3 से धूल चटाई। भारतीय टीम का एशिया कप में प्रदर्शन शानदार रहा है। टीम ने एक भी मैच नहीं गंवाया है। भारत ने जारी टूर्नामेंट में 6 मैच खेले हैं और पांच में जीत दर्ज की है। कोरिया के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ रहा था। एशिया कप 2025 में तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में मलेशिया ने चीन को 4-1 से हराया।

इससे पहले भारत और दक्षिण कोरिया के बीच एशिया कप 2025 का सुपर-4 मुकाबला बुधवार को खेला गया था। सुपर-4 मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा था। भारतीय टीम के लिए हार्दिक सिंह (8वें मिनट) और मंदीप सिंह (53वें मिनट) ने गोल दागे, जबकि कोरिया के लिए जिहुन यांग (12वें मिनट) और ह्योनहोंग किम (14वें मिनट) ने गोल किए। भारत ने इसके बाद मलेशिया को सुपर-4 मुकाबले में 4-1 से हराया था।

Indian Hockey Team Hockey News

