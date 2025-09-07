IND vs KOR Live Score: फाइनल में कोरिया से भिड़ेगा भारत, कुछ देर में शुरू होगा मुकाबला

India vs Korea Hockey Match Live Score: भारतीय पुरुष हॉकी टीम और मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया के बीच रविवार को राजगीर में एशिया कप का फाइनल हो रहा है। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में चीन को 7-0 से हराया, जबकि कोरिया ने मलेशिया को 4-3 से धूल चटाई। भारतीय टीम का एशिया कप में प्रदर्शन शानदार रहा है। टीम ने एक भी मैच नहीं गंवाया है। भारत ने जारी टूर्नामेंट में 6 मैच खेले हैं और पांच में जीत दर्ज की है। कोरिया के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ रहा था। एशिया कप 2025 में तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में मलेशिया ने चीन को 4-1 से हराया।