भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप फाइनल में मारी एंट्री, एकतरफा मुकाबले में चीन को 7-0 से धोया

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने राजगीर में खेले जा रहे एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली है। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने आखिरी सुपर-4 मुकाबले में चीन को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। फाइनल रविवार को खेला जाएगा।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 09:41 PM
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शनिवार को एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई। हरमनप्रीत के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने चीन के खिलाफ सुपर 4 चरण के आखिरी मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए धमाकेदार जीत हासिल की। भारत ने चीन को 7-0 से धूल चटाई। भारत के लिए शिलानंद लाकड़ा, दिलप्रीत सिंह, मनदीप, राजकुमार पाल, सुखजीत सिंह और अभिषेक ने गोल किए। भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए ड्रॉ या जीत की दरकरार थी और टीम ने टूर्नामेंट में अपने दबदबे को बरकरार रखा। इससे पहले कोरिया ने कांटे के मुकाबला में मलेशिया को 4-3 से हरा दिया। इस हार के साथ मलेशिया फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। भारत और कोरिया के बीच टूर्नामेंट का फाइनल रविवार को खेला जाएगा।

एकतरफा मुकाबले में शिलानंद लाकड़ा (चौथे मिनट), दिलप्रीत सिंह (सातवें), मनदीप सिंह (18वें), राजकुमार पाल (37वें), सुखजीत सिंह (39वें) और अभिषेक के 46वें और 50वें मिनट के गोल ने टीम की बड़ी जीत पक्की कर दी।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने चीन के खिलाफ आखिरी सुपर-4 मुकाबले में दमदार शुरुआत की। शिलानंद लाकड़ा ने भारत के लिए पहला गोल दागा। चौथे मिनट में ही भारत ने चीन पर बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद सातवें मिनट में भारत ने दूसरा गोल भी कर दिया। पहले ही क्वार्टर में भारत ने पेनल्टी कॉर्नर को भुनाया और दिलप्रीत सिंह ने गोल करके भारत को 2-0 की लीड दी।

दूसरे क्वार्टर में भारत ने फिर दबाव बनाया और पेनल्टी कॉर्नर हासिल की, जहां पर मनदीप सिंह ने भारत की बढ़त को 3-0 कर दिया। दूसरे क्वार्टर में भी चीन की टीम बैकफुट पर रही। हाफ टाइम तक भारत ने 3-0 की बढ़त बना ली। चीन को एक बार भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला।

तीसरे क्वार्टर में भारत ने दो गोल किए। 37वें मिनट में राजकुमार पाल ने गोल किया और फिर 39वें मिनट में सुखजीत सिंह ने जमीन पर गिरते हुए गोल दागा। चीन की टीम तीसरे क्वार्टर में भी गोल नहीं कर पाई।

चौथे क्वार्टर के शुरुआत में ही भारत ने गोल किया। अभिषेक ने भारत के लिए छठा गोल किया। इसी के साथ भारत ने 6-0 की बढ़त बना ली। 50वें मिनट में भारत ने मैच का सातवां गोल दागा।

रविवार को होगा फाइनल

भारत की इस जीत से कोरिया को भी फायदा हुआ है। शुक्रवार तक ग्रुप में आखिरी स्थान पर रहने वाली कोरियाई टीम ने भी मलेशिया और चीन को पीछे छोड़ते हुए फाइनल में जगह बना ली है। रविवार की शाम साढ़े सात बजे भारत और कोरिया के बीच खिताबी जंग होगी। पांच बार के चैम्पियन और गत विजेता कोरिया का तीन बार के चैम्पियन भारत के साथ रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है।

सुपर-4 में भारत का प्रदर्शन

हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सुपर-4 में भी दमदार प्रदर्शन किया। पहले मुकाबले में पांच बार की चैंपियन दक्षिण कोरिया से 2-2 से ड्रॉ के बाद भारत ने दूसरे सुपर 4 मैच में मलेशिया को 4-1 से हराया। चीन के खिलाफ बड़े मुकाबले में भी भारत का दबदबा कामय रहा। भारत ने चीन को 7-0 से हराया। इससे पहले पूल चरण में भारत ने चीन को 4-3 से हराया था।

भारत को घर में खेलने का मिलेगा फायदा

भारत की टीम को घरेलू दर्शकों के सामने खेलने का फायदा मिलेगा। पांच हजार से अधिक दर्शक मैच में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे। फाइनल में भारतीय टीम जीत दर्ज कर दर्शकों को तोहफा देने का प्रयास करेगी। भारत की टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में अपराजित है। कोरिया के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ रहा था। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों को सतर्क रहना होगा। हालांकि डिफेंडिंग चैम्पियन कोरिया ने अभी तक मिला-जुला प्रदर्शन किया है।

टूर्नामेंट में अभी तक मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद और राजिंदर सिंह ने मिडफील्ड में अच्छा खेल दिखाया है। मलेशिया के खिलाफ फॉरवर्ड पंक्ति से उनका तालमेल कमाल का था। हार्दिक ने खास तौर पर तेज ड्रिबलिंग और अकेले गेंद लेकर दौड़ते हुए कई मौके बनाये।

इस जीत के साथ भारत सुपर चार लीग तालिका में सात अंकों के साथ शीर्ष पर रहा जबकि दक्षिण कोरिया चार अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। चीन और मलेशिया दोनों तीन-तीन अंकों के साथ उनसे पीछे रहे। सुपर 4 चरण से शीर्ष दो टीमें फाइनल में जायेंगी, ऐसे में भारत के साथ कोरिया खिताबी मुकाबला खेलेगा।

Hockey News

