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2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत, पहली बार मिला मौका; भुवनेश्वर में होगा आयोजन

Mar 19, 2026 08:59 pm ISTHimanshu Singh भाषा, नई दिल्ली
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2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन भुवनेश्वर में होगा। यह पहली बार है जब भारत किसी प्रमुख विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।

2028 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत, पहली बार मिला मौका; भुवनेश्वर में होगा आयोजन

भारत को गुरुवार को पोलैंड में हुई विश्व एथलेटिक्स परिषद की बैठक में प्रतिष्ठित विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के अधिकार सौंपे गए, जिसका आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। यह फैसला पोलैंड के तोरून में 2025 विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू होने से ठीक एक दिन पहले अंतरराष्ट्रीय संस्था की बैठक में लिया गया। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने इस साल की शुरुआत में विश्व इंडोर चैंपियनशिप के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी।

विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमारिवाला ने पोलैंड से पीटीआई को बताया, ''भारत को साल 2028 के लिए विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है। '' जनवरी में विश्व एथलेटिक्स की दो सदस्यीय टीम ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम परिसर में बनी अत्याधुनिक इंडोर सुविधा का दौरा किया था।

सुमारिवाला विश्व एथलेटिक्स परिषद के सदस्य और एएफआई के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। उनके साथ ओडिशा सरकार के अधिकारी भी पोलैंड के शहर गए थे। एएफआई के अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू ने कहा कि यह घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय एथलेटिक्स के बढ़ते कद का संकेत है।

उन्होंने कहा, ''भारत को 2028 विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप मिलना भारतीय एथलेटिक्स के बढ़ते कद का प्रतीक है। जब से भाला फेंक के दिग्गज खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लगातार ओलंपिक और विश्व पदक जीते हैं तब से भारतीय ट्रैक एंड फील्ड पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ‘’

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इससे पहले न्यूजीलैंड ने भी 2028 विश्व इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करने में दिलचस्पी दिखाई थी। यह प्रतियोगिता हर दो साल में आयोजित की जाती है। विश्व इंडोर चैंपियनशिप में आम तौर पर 26 स्पर्धाएं होती हैं जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए 13-13 स्पर्धाएं शामिल हैं। लेकिन पोलैंड के इस चरण में चार गुणा 400 मीटर मिश्रित रिले पहली बार कराई जाएगी।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

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हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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