भारत बनेगा खेल महाशक्ति, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने 2047 तक टॉप 5 में पहुंचने का भरोसा जताया

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में बयान दिया कि भारत में खेल लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत साल 2047 तक दुनिया के शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में शामिल हो जाएगा।

Wed, 12 Nov 2025 07:46 AMHimanshu Singh Bhasha
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को एक रंगारंग समारोह में 2026 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किंग्स मशाल का अनावरण करते हुए 2047 तक भारत को दुनिया के शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में शामिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि किंग्स मशाल रिले राष्ट्रमंडल में सद्भाव, दृढ़ता और प्रगति के मूल्यों का प्रतीक है।राष्ट्रमंडल खेल अगले साल 23 जुलाई से दो अगस्त तक ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे।

मांडविया ने कहा, ‘‘आज भारत विश्व स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है और पदक भी जीत रहा है। हम खेलों में और आगे बढ़ेंगे और 2036 तक भारत दुनिया के शीर्ष 10 पदक विजेताओं में शामिल होगा। और 2047 तक में जब देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएगा तब देश शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में शामिल होगा।’’

इस बार राष्ट्रमंडल खेलों का संचालन करने वाले राष्ट्रमंडल खेल विभाग ने एक अनूठा विचार प्रस्तुत किया है, जिसके तहत 74 सदस्य देशों को अपने देश की संस्कृति और कला के अनुसार मशाल को बनाने और उसे ग्लासगो भेजने की अनुमति दी गई है, जो चार साल में होने वाले इस आयोजन से पहले एक एकीकृत मशाल बन जाएगी। भारत द्वारा अनावरण की गई त्रिमुखी मशाल पर बनी कलाकृतियां देश के विविध जीव-जंतुओं, वनस्पतियों और धर्मग्रंथों को दर्शाती हैं जो राष्ट्र के सार को दर्शाती हैं और संस्कृति में निहित होने के साथ-साथ प्रगतिशील भावना से ओतप्रोत है।

यह मशाल अब अहमदाबाद जाएगी, जिसे 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मेजबान शहर के रूप में अनुशंसित किया गया है। इस पर निर्णय इस महीने के अंत में लिया जाएगा।

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
