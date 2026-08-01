बॉक्सिंग में 10 गोल्ड दाव पर, देखें CWG 2026 के 10वें दिन का भारत का शेड्यूल

कॉमनवेल्थ गेम्स में आज यानी 1 अगस्त का दिन भारत के लिए काफी बिजी रहने वाला है, बॉक्सिंग में 10 गोल्ड मेडल आज दाव पर होंगे। इसके अलावा भी कई मेडल इवेंट्स है। आईए एक नजर आज के शेड्यूल पर डालते हैं-

कॉमनवेल्थ गेम्स के 9वें दिन भारत ने 6 रिकॉर्ड मेडल जीते। भारत के कुल मेडल की संख्य अब 23 हो गई है और ऑलओवर मेडल टैली में भारत 10वें पायदान पर है। आज सिर्फ बॉक्सिंग में भारत के 10 गोल्ड मेडल दाव पर होंगे। इसके अलावा एथलेटिक्स और जुडो के भी कई मेडल इवेंट्स हैं। ऐसे में भारतीय फैंस की नजरें हर एक मेडल इवेंट पर रहने वाली है। भारत के बेहतरीन पोल वॉल्टर देव मीणा और कुलदीप कुमार फाइनल में हिस्सा लेंगे, साथ ही प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ट्रिपल जंप फाइनल में उतरेंगे। बॉक्सिंग में नरेंद्र बेरवाल, सचिन सिवाच, लवलीना बोरगोहेन, प्रिया घनघास, साक्षी चौधरी, जदुमणि सिंह, अरुंधति चौधरी, जैस्मीन लाम्बोरिया, अंकुश पंघाल और प्रीति पवार सभी अपनी-अपनी श्रेणियों में गोल्ड हासिल करने की कोशिश करेंगे। आईए एक नजर आज के भारत के कॉमनवेल्थ शेड्यूल पर डालते हैं-

India schedule for Day 10 of CWG 2026 Today 1st August

दोपहर 2:30 बजे: ट्रैक साइक्लिंग - पुरुषों के स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में डेविड बेकहम एल्काटोहचूंगो, रोनाल्डो सिंह लैतोंजम और रोजित सिंह यांगलेम

अगर वे क्वालिफाई करते हैं, तो नॉकआउट राउंड (सेमीफाइनल और फाइनल सहित) दिन में बाद में होंगे।

दोपहर 2:35 बजे: पैरा एथलेटिक्स - पुरुषों के F57 शॉट पुट फाइनल (मेडल इवेंट) में शुभम जुयाल और सोमन राणा दोपहर 2:40 बजे: एथलेटिक्स - पुरुषों के ट्रिपल जंप फाइनल (मेडल इवेंट) में प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन दोपहर 2:50 बजे: पैरा एथलेटिक्स - पुरुषों की 1500 मीटर T54 फाइनल (मेडल इवेंट) में रमेश षणमुगम दोपहर 3 बजे: एथलेटिक्स - महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक फाइनल (मेडल इवेंट) में प्रियंका गोस्वामी और रवीना गायकवाड़ दोपहर 3:30 बजे: बॉक्सिंग - महिलाओं के 54 किग्रा फाइनल (मेडल इवेंट) में प्रीति पवार बनाम स्कारलेट सवाना डेलगाडो (कनाडा)

दोपहर 3:30 बजे से: जूडो - उन्नति शर्मा बनाम लमुलेला मगागुला (एस्वातिनी), महिलाओं के -63kg एलिमिनेशन राउंड ऑफ़ 16 (मैट 2 पर मैच नंबर 5)

दोपहर 3:30 बजे से: जूडो - करनजीत सिंह मान बनाम इलियट कोनॉली (न्यूज़ीलैंड), पुरुषों के -90kg एलिमिनेशन राउंड ऑफ़ 16 (मैट 2 पर मैच नंबर 12)

दोपहर 3:30 बजे से: जूडो - हर्ष टोकस बनाम ओडिसियस जॉर्जकिस (साइप्रस), पुरुषों के -81kg क्वार्टरफ़ाइनल (मैट 2 पर मैच नंबर 19)

दोपहर 3:30 बजे से: जूडो - इनुंगनबी टखेलंबम बनाम TBD, महिलाओं के -70kg क्वार्टरफ़ाइनल (मैट 2 पर मैच नंबर 21)

नोट: अगर भारत के जूडो खिलाड़ी जीतते हैं, तो वे अगले राउंड में आगे बढ़ेंगे जो इन मुकाबलों के बाद होंगे, और सेमीफाइनल रात 8:30 बजे से शुरू होंगे।

दोपहर 3:45 बजे: बॉक्सिंग - जैस्मिन लंबोरिया बनाम माइकेला वॉल्श (उत्तरी आयरलैंड), महिलाओं के 57kg फ़ाइनल (मेडल इवेंट) दोपहर 3:50 बजे: बॉल्स - भारत (नवनीत सिंह, दिनेश कुमार) बनाम इंग्लैंड, पुरुषों के पेयर्स सेक्शनल प्ले

शाम 4:15 बजे: बॉक्सिंग - जादुमनी सिंह बनाम जे डिक्सन (ऑस्ट्रेलिया), पुरुषों के 55kg फ़ाइनल (मेडल इवेंट) शाम 4:19 बजे: ट्रैक साइक्लिंग - पुरुषों के 10km स्क्रैच रेस क्वालिफाइंग राउंड में दिनेश कुमार और हर्षवीर सिंह सेखों - अगर वे क्वालिफाई करते हैं, तो फाइनल रात 10:50 बजे होगा।

रात 9:00 बजे: बॉक्सिंग - महिलाओं के 51kg फाइनल (मेडल इवेंट) में साक्षी चौधरी बनाम रूबी व्हाइट (इंग्लैंड) रात 9:15 बजे: बॉक्सिंग - महिलाओं के 60kg फाइनल (मेडल इवेंट) में प्रिया घंघास बनाम मैरी-बथौल अल-अहमदिएह (कनाडा) रात 9:30 बजे: बॉक्सिंग - महिलाओं के 70kg फाइनल (मेडल इवेंट) में अरुंधति चौधरी बनाम चैंटेल रीड (इंग्लैंड) रात 10:15 बजे: बॉक्सिंग - महिलाओं के 75kg फाइनल (मेडल इवेंट) में लवलीना बोरगोहेन बनाम एम्मा सू ग्रीनट्री (ऑस्ट्रेलिया) रात 10:20 बजे: बॉल्स - नयनमोनी सैकिया बनाम ब्रिजेट हर्सेलमन (दक्षिण अफ्रीका) - महिला सिंगल्स सेक्शनल प्ले