भारत ने हांगकांग को हराकर जीता स्क्वैश वर्ल्ड कप का पहला खिताब, अनाहत ने इतिहास रचा
भारत ने स्क्वैश के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पहला स्क्वैश विश्व कप खिताब जीत लिया है। यह जीत भारतीय स्क्वैश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।
अनाहत सिंह ने ऐतिहासिक प्रदर्शन के दम पर भारत ने फाइनल में हांगकांग को हराकर स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का अपना पहला खिताब जीता। इसी के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मिस्र के बाद स्क्वैश विश्व कप जीतने वाला चौथा देश बन गया है। टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय स्क्वैश टीम ने खिताब तक पहुंचने के रास्ते में एक भी मैच नहीं हारा। ग्रुप स्टेज के मैचों में स्विट्जरलैंड और ब्राजील को 4-0 के समान अंतर से हराने के बाद, भारत ने क्वार्टर और सेमीफाइनल में क्रमशः दक्षिण अफ्रीका और दो बार के विजेता मिस्र को 3-0 से हराकर मिक्स्ड-टीम स्क्वैश इवेंट में खिताब के लिए मुकाबला पक्का किया।
पीएसए रैंकिंग में 79वें स्थान पर मौजूद अनुभवी जोशना चिनप्पा ने भारत को शानदार शुरुआत दी, जब उन्होंने शुरुआती महिला एकल मुकाबले में दुनिया की नंबर 37 ली का यी को 3-1 (7-3, 2-7, 7-5, 7-1) से हराया। एशियाई खेलों के पदक विजेता अभय सिंह ने पुरुष एकल वर्ग मे शानदार प्रदर्शन किया और 42वें नंबर के एलेक्स लाउ को 3-0 (7-1, 7-4, 7-4) से हराकर भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई।
जीत और ऐतिहासिक खिताब पक्का करने के लिए, 17 साल की अनाहत सिंह आगे आईं और दबाव को शानदार तरीके से संभाला। दुनिया की नंबर 31 टोमाटो हो के खिलाफ, 28वें नंबर की भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरे मैच में 3-0 (7-2, 7-2, 7-5) से जीत हासिल की, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि भारत को फाइनल मैच में हेनरी लेउंग के खिलाफ कोर्ट में उतरने के लिए पुरुष एकल नेशनल चैंपियन वेलवन सेंथिलकुमार की जरूरत नहीं पड़ी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
