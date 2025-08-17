India head coach Khalid Jamil says sunil Chhetri is not there as team playing a preparatory tournament doors are open 'छेत्री के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं', कोच खालिद जमीन ने स्ट्राइकर के टीम में ना होने की वजह बताई, Sports Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़India head coach Khalid Jamil says sunil Chhetri is not there as team playing a preparatory tournament doors are open

'छेत्री के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं', कोच खालिद जमीन ने स्ट्राइकर के टीम में ना होने की वजह बताई

कोच खालिद जमील ने सुनील छेत्री के सीएएफए नेशंस कप राष्ट्रीय शिविर में ना होने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि टीम में उनके जैसे खिलाड़ी का होना खुशी की बात होती है और उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं।

Bhasha Sun, 17 Aug 2025 09:22 PM
share Share
Follow Us on
'छेत्री के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं', कोच खालिद जमीन ने स्ट्राइकर के टीम में ना होने की वजह बताई

भारत के मुख्य कोच खालिद जमील ने रविवार को करिश्माई स्ट्राइकर सुनील छेत्री के सीएएफए नेशंस कप राष्ट्रीय शिविर से बाहर रहने पर कहा कि यह अक्टूबर में होने वाले एशियाई कप क्वालीफाइंग दौर के अहम मैचों के लिए महज तैयारी टूर्नामेंट है। इस महीने की शुरुआत में मनोलो मार्केज की जगह भारत के मुख्य कोच बने जमील ने शुक्रवार को ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में होने वाले आगामी सीएएफए नेशंस कप के लिए 35 संभावित खिलाड़ियों की सूची जारी की, जिसमें छेत्री का नाम शामिल नहीं है।

जमील ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि छेत्री के नौ अक्टूबर (विदेश में) और 14 अक्टूबर (घरेलू) को सिंगापुर के खिलाफ एशियाई कप क्वालीफाइंग दौर के मैचों के लिए राष्ट्रीय टीम में शामिल होने की उम्मीद है। जमील ने राष्ट्रीय शिविर के दूसरे दिन कहा, ‘‘वह (छेत्री) इस शिविर में नहीं हैं क्योंकि हम एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं जो अनिवार्य रूप से हमारे एशियाई कप क्वालीफायर की तैयारी का काम करेगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस फीफा विंडो के दौरान कुछ अन्य खिलाड़ियों को भी आजमाना चाहता हूं। मैंने उनसे इस बारे में बात की थी। टीम में उनके जैसे खिलाड़ी का होना हमेशा खुशी की बात होती है और उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। ’’

जमील ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) की एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘सुनील भारतीय फुटबॉल के दिग्गज हैं। मैं उनके खिलाफ खेला हूं, मैंने उन्हें कई मौकों पर खेलते देखा है और वह मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं। वह भारतीय फुटबॉल के लिए एक आदर्श हैं। ’’ राष्ट्रीय शिविर शनिवार को शुरू हुआ जिसमें 22 खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं जबकि बचे हुए 13 अन्य डूरंड कप के लिए क्लबों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जल्द ही शिविर से जुड़ेंगे।

ये भी पढ़ें:3 साल में बदल गई PAK टी20 टीम, पिछले एशिया कप से सिर्फ 4 खिलाड़ी ही बना पाए जगह

सीएएफए नेशंस कप 48 वर्षीय जमील का पहला अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट होगा और उन्होंने कहा कि यह टूर्नामेंट उनकी टीम के लिए बेहतरीन प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ खेलने का एक अच्छा मौका होगा। जमील ने कहा, ‘‘यह नेशंस कप में भारत की पहली भागीदारी होगी और यह हमारे लिए ताजिकिस्तान और ईरान जैसे मजबूत और बेहतरीन प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ खेलने का एक अच्छा अवसर होगा। यह निश्चित रूप से एएफसी एशियाई कप क्वालीफायर की तैयारी के लिए हमारे लिए फायदेमंद होगा। ’’

Sunil Chhetri

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।