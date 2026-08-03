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CWG 2026 में 13 गोल्ड के साथ चौथे नंबर पर रहा भारत, कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत के सबसे अच्छे प्रदर्शन पर एक नजर

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 13 गोल्ड मेडल के साथ भारत चौथे पायदान पर रहा। यह चौथा मौका है जब भारत ने इस पोजिशन पर रहते हुए इन खेलों का अंत किया। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में आया था।

CWG 2026 India Medal Tally
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कितने मेडल जीते

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आखिरी दिन भारत कोई मेडल नहीं जीत पाया। हालांकि इसके बावजूद भारत ने 13 गोल्ड समेत कुल 39 मेडल के साथ मेडल टैली में चौथे नंबर पर फिनिश किया। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में यह चौथा मौका है, जब भारत मेडल टैली में चौथे पायदान पर रहा। ग्लास्गो से पहले 4 साल पहले बर्मिंघम (2022) और मेलबर्न (2006) व मैनचेस्टर (2002) में भी भारत ने इसी पोजिशन पर गेम्स का अंत किया था। फैंस यह जानने को बेहद इच्छुक हैं कि भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन किस साल में आया। तो आईए बिना किसी देरी के जानते हैं।

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कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत का अब तक का प्रदर्शन

भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू 1934 में किया था। उस साल भारत ब्रॉन्ज मेडल के रूप में एकमात्र मेडल जीतने में सफल रहा था। यह ऐतिहासिक पदक पहलवान राशिद अनवर ने पुरुषों की 74 किग्रा (वेल्टरवेइट) फ्रीस्टाइल कुश्ती स्पर्धा में दिलाया था। इसके बाद भारत ने तीन मौकों पर इन गेम्स में हिस्सा नहीं लिया।

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भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2010 में दिल्ली में हुए खेलों में रहा है, जहां 101 मेडल जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था; वहीं, पोडियम पर दूसरी मौजूदगी 2018 में गोल्ड कोस्ट में रही, जब भारत ने 66 मेडल के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया था।

सालगोल्डसिल्वरब्रॉन्जटोटलपोजिशन
1930 हैमिल्टनहिस्सा नहीं लिया
1934 लंदन001112th
1938 सिडनी0000
1950 ऑकलैंडहिस्सा नहीं लिया
1954 वैंकूवर0000
1958 कार्डिफ़21038th
1962 पर्थहिस्सा नहीं लिया
1966 किंग्स्टन343108th
1970 एडिनबर्ग534126th
1974 क्राइस्टचर्च483156th
1978 एडमोंटन555156th
1982 ब्रिस्बेन583166th
1986 एडिनबर्गहिस्सा नहीं लिया
1990 ऑकलैंड13811325th
1994 विक्टोरिया6117246th
1998 कुआलालंपुर7108257th
2002 मैनचेस्टर302217694th
2006 मेलबर्न221711504th
2010 नई दिल्ली3827361012nd
2014 ग्लासगो153019645th
2018 गोल्ड कोस्ट262020663rd
2022 बर्मिंघम211623604th
2026 ग्लासगो13179394th

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेडल जीतने वाले भारतीय

CWG 2026 में भारत ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते। मुक्केबाजों ने इस बार कमाल किया। 10 के 10 बॉक्सर मेडल जीतने में कामयाब रहे। 7 ने गोल्ड जीते तो 3 ने सिल्वर पर कब्जा जमाया। भारत ने इस बार एक दिन में 16 मेडल जीतने का भी रिकॉर्ड बनाया।

मेडलनामखेलइवेंट
गोल्डमीराबाई चानूवेटलिफ़्टिंगमहिलाओं का 48 kg
गोल्डशर्मिला धनखड़एथलेटिक्समहिलाओं का शॉट पुट F57
गोल्डदिलीप गावितएथलेटिक्सपुरुषों की 100 m T47 दौड़
गोल्डअस्मिता डेजूडोमहिलाओं का 48 kg
गोल्डहर्ष सिंहजूडोपुरुषों का 60 kg
गोल्डप्रीति पंवारबॉक्सिंगमहिलाओं का 54 kg
गोल्डजैस्मिन लैम्बोरियाबॉक्सिंगमहिलाओं का 57 kg
गोल्डसोमन राणाएथलेटिक्सपुरुषों का शॉट पुट F57
गोल्डसाक्षी चौधरीबॉक्सिंगमहिलाओं का 51 kg
गोल्डप्रिया घनघसबॉक्सिंगमहिलाओं का 60 kg
गोल्डअरुंधति चौधरीबॉक्सिंगमहिलाओं का 70 kg
गोल्डसचिन सिवाचबॉक्सिंगपुरुषों का 60 kg
गोल्डअंकुश पंघालबॉक्सिंगपुरुषों का 80 kg
सिल्वरऋषिकांत सिंह चनंबमवेटलिफ़्टिंगपुरुषों का 60 kg
सिल्वरमुथुपंडी राजावेटलिफ़्टिंगपुरुषों का 65 kg
सिल्वरज्ञानेश्वरी यादववेटलिफ़्टिंगमहिलाओं का 53 kg
सिल्वरसर्वेश कुशारेएथलेटिक्सपुरुषों की ऊंची कूद
सिल्वरअजय बाबू वल्लूरीवेटलिफ़्टिंगपुरुषों का 79 kg
सिल्वरहरजिंदर कौरवेटलिफ़्टिंगमहिलाओं का 69 kg
सिल्वरगुलवीर सिंहएथलेटिक्सपुरुषों की 10,000 मीटर दौड़
सिल्वरमुरली श्रीशंकरएथलेटिक्सपुरुषों की लंबी कूद
सिल्वरमोहम्मद बेसिलएथलेटिक्सपुरुषों की 100 m T47 दौड़
सिल्वरलवप्रीत सिंहवेटलिफ़्टिंगपुरुषों का +110 kg
सिल्वरयामिनी मौर्याजूडोमहिलाओं का 57 kg
सिल्वरनीरज चोपड़ाएथलेटिक्सपुरुषों का जैवलिन थ्रो
सिल्वरप्रवीण चित्रवेलएथलेटिक्सपुरुषों की ट्रिपल जंप
सिल्वरजदुमणि सिंहबॉक्सिंगपुरुषों का 55 kg
सिल्वरशुभम जुयालएथलेटिक्सपुरुषों का शॉट पुट F57
सिल्वरलवलिना बोरगोहेनबॉक्सिंगमहिलाओं का 75 kg
सिल्वरनरेंद्र बेरवालबॉक्सिंगपुरुषों का +90 kg
ब्रॉन्जझंडू कुमारपैरा पावरलिफ़्टिंगपुरुषों का हैवीवेट
ब्रॉन्जबिंद्यारानी देवीवेटलिफ़्टिंगमहिलाओं का 58 kg
ब्रॉन्जशिल्पा शायलाएथलेटिक्समहिलाओं का शॉट पुट F57
ब्रॉन्जसीमा कालीरमनाएथलेटिक्समहिलाओं का डिस्कस थ्रो
ब्रॉन्जतेजस्विन शंकरएथलेटिक्सपुरुषों का डेकाथलॉन
ब्रॉन्जयशवीर सिंहएथलेटिक्सपुरुषों का जैवलिन थ्रो
ब्रॉन्जसेल्वा प्रभुएथलेटिक्सपुरुषों की ट्रिपल जंप
ब्रॉन्जउन्नति शर्माजूडोमहिलाओं का 63 kg
ब्रॉन्जगुलवीर सिंहएथलेटिक्सपुरुषों की 5,000 मीटर दौड़
Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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