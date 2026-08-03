CWG 2026 में 13 गोल्ड के साथ चौथे नंबर पर रहा भारत, कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत के सबसे अच्छे प्रदर्शन पर एक नजर
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 13 गोल्ड मेडल के साथ भारत चौथे पायदान पर रहा। यह चौथा मौका है जब भारत ने इस पोजिशन पर रहते हुए इन खेलों का अंत किया। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में आया था।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आखिरी दिन भारत कोई मेडल नहीं जीत पाया। हालांकि इसके बावजूद भारत ने 13 गोल्ड समेत कुल 39 मेडल के साथ मेडल टैली में चौथे नंबर पर फिनिश किया। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में यह चौथा मौका है, जब भारत मेडल टैली में चौथे पायदान पर रहा। ग्लास्गो से पहले 4 साल पहले बर्मिंघम (2022) और मेलबर्न (2006) व मैनचेस्टर (2002) में भी भारत ने इसी पोजिशन पर गेम्स का अंत किया था। फैंस यह जानने को बेहद इच्छुक हैं कि भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन किस साल में आया। तो आईए बिना किसी देरी के जानते हैं।
कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत का अब तक का प्रदर्शन
भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू 1934 में किया था। उस साल भारत ब्रॉन्ज मेडल के रूप में एकमात्र मेडल जीतने में सफल रहा था। यह ऐतिहासिक पदक पहलवान राशिद अनवर ने पुरुषों की 74 किग्रा (वेल्टरवेइट) फ्रीस्टाइल कुश्ती स्पर्धा में दिलाया था। इसके बाद भारत ने तीन मौकों पर इन गेम्स में हिस्सा नहीं लिया।
भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2010 में दिल्ली में हुए खेलों में रहा है, जहां 101 मेडल जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था; वहीं, पोडियम पर दूसरी मौजूदगी 2018 में गोल्ड कोस्ट में रही, जब भारत ने 66 मेडल के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया था।
|साल
|गोल्ड
|सिल्वर
|ब्रॉन्ज
|टोटल
|पोजिशन
|1930 हैमिल्टन
|हिस्सा नहीं लिया
|1934 लंदन
|0
|0
|1
|1
|12th
|1938 सिडनी
|0
|0
|0
|0
|–
|1950 ऑकलैंड
|हिस्सा नहीं लिया
|1954 वैंकूवर
|0
|0
|0
|0
|–
|1958 कार्डिफ़
|2
|1
|0
|3
|8th
|1962 पर्थ
|हिस्सा नहीं लिया
|1966 किंग्स्टन
|3
|4
|3
|10
|8th
|1970 एडिनबर्ग
|5
|3
|4
|12
|6th
|1974 क्राइस्टचर्च
|4
|8
|3
|15
|6th
|1978 एडमोंटन
|5
|5
|5
|15
|6th
|1982 ब्रिस्बेन
|5
|8
|3
|16
|6th
|1986 एडिनबर्ग
|हिस्सा नहीं लिया
|1990 ऑकलैंड
|13
|8
|11
|32
|5th
|1994 विक्टोरिया
|6
|11
|7
|24
|6th
|1998 कुआलालंपुर
|7
|10
|8
|25
|7th
|2002 मैनचेस्टर
|30
|22
|17
|69
|4th
|2006 मेलबर्न
|22
|17
|11
|50
|4th
|2010 नई दिल्ली
|38
|27
|36
|101
|2nd
|2014 ग्लासगो
|15
|30
|19
|64
|5th
|2018 गोल्ड कोस्ट
|26
|20
|20
|66
|3rd
|2022 बर्मिंघम
|21
|16
|23
|60
|4th
|2026 ग्लासगो
|13
|17
|9
|39
|4th
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेडल जीतने वाले भारतीय
CWG 2026 में भारत ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते। मुक्केबाजों ने इस बार कमाल किया। 10 के 10 बॉक्सर मेडल जीतने में कामयाब रहे। 7 ने गोल्ड जीते तो 3 ने सिल्वर पर कब्जा जमाया। भारत ने इस बार एक दिन में 16 मेडल जीतने का भी रिकॉर्ड बनाया।
|मेडल
|नाम
|खेल
|इवेंट
|गोल्ड
|मीराबाई चानू
|वेटलिफ़्टिंग
|महिलाओं का 48 kg
|गोल्ड
|शर्मिला धनखड़
|एथलेटिक्स
|महिलाओं का शॉट पुट F57
|गोल्ड
|दिलीप गावित
|एथलेटिक्स
|पुरुषों की 100 m T47 दौड़
|गोल्ड
|अस्मिता डे
|जूडो
|महिलाओं का 48 kg
|गोल्ड
|हर्ष सिंह
|जूडो
|पुरुषों का 60 kg
|गोल्ड
|प्रीति पंवार
|बॉक्सिंग
|महिलाओं का 54 kg
|गोल्ड
|जैस्मिन लैम्बोरिया
|बॉक्सिंग
|महिलाओं का 57 kg
|गोल्ड
|सोमन राणा
|एथलेटिक्स
|पुरुषों का शॉट पुट F57
|गोल्ड
|साक्षी चौधरी
|बॉक्सिंग
|महिलाओं का 51 kg
|गोल्ड
|प्रिया घनघस
|बॉक्सिंग
|महिलाओं का 60 kg
|गोल्ड
|अरुंधति चौधरी
|बॉक्सिंग
|महिलाओं का 70 kg
|गोल्ड
|सचिन सिवाच
|बॉक्सिंग
|पुरुषों का 60 kg
|गोल्ड
|अंकुश पंघाल
|बॉक्सिंग
|पुरुषों का 80 kg
|सिल्वर
|ऋषिकांत सिंह चनंबम
|वेटलिफ़्टिंग
|पुरुषों का 60 kg
|सिल्वर
|मुथुपंडी राजा
|वेटलिफ़्टिंग
|पुरुषों का 65 kg
|सिल्वर
|ज्ञानेश्वरी यादव
|वेटलिफ़्टिंग
|महिलाओं का 53 kg
|सिल्वर
|सर्वेश कुशारे
|एथलेटिक्स
|पुरुषों की ऊंची कूद
|सिल्वर
|अजय बाबू वल्लूरी
|वेटलिफ़्टिंग
|पुरुषों का 79 kg
|सिल्वर
|हरजिंदर कौर
|वेटलिफ़्टिंग
|महिलाओं का 69 kg
|सिल्वर
|गुलवीर सिंह
|एथलेटिक्स
|पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़
|सिल्वर
|मुरली श्रीशंकर
|एथलेटिक्स
|पुरुषों की लंबी कूद
|सिल्वर
|मोहम्मद बेसिल
|एथलेटिक्स
|पुरुषों की 100 m T47 दौड़
|सिल्वर
|लवप्रीत सिंह
|वेटलिफ़्टिंग
|पुरुषों का +110 kg
|सिल्वर
|यामिनी मौर्या
|जूडो
|महिलाओं का 57 kg
|सिल्वर
|नीरज चोपड़ा
|एथलेटिक्स
|पुरुषों का जैवलिन थ्रो
|सिल्वर
|प्रवीण चित्रवेल
|एथलेटिक्स
|पुरुषों की ट्रिपल जंप
|सिल्वर
|जदुमणि सिंह
|बॉक्सिंग
|पुरुषों का 55 kg
|सिल्वर
|शुभम जुयाल
|एथलेटिक्स
|पुरुषों का शॉट पुट F57
|सिल्वर
|लवलिना बोरगोहेन
|बॉक्सिंग
|महिलाओं का 75 kg
|सिल्वर
|नरेंद्र बेरवाल
|बॉक्सिंग
|पुरुषों का +90 kg
|ब्रॉन्ज
|झंडू कुमार
|पैरा पावरलिफ़्टिंग
|पुरुषों का हैवीवेट
|ब्रॉन्ज
|बिंद्यारानी देवी
|वेटलिफ़्टिंग
|महिलाओं का 58 kg
|ब्रॉन्ज
|शिल्पा शायला
|एथलेटिक्स
|महिलाओं का शॉट पुट F57
|ब्रॉन्ज
|सीमा कालीरमना
|एथलेटिक्स
|महिलाओं का डिस्कस थ्रो
|ब्रॉन्ज
|तेजस्विन शंकर
|एथलेटिक्स
|पुरुषों का डेकाथलॉन
|ब्रॉन्ज
|यशवीर सिंह
|एथलेटिक्स
|पुरुषों का जैवलिन थ्रो
|ब्रॉन्ज
|सेल्वा प्रभु
|एथलेटिक्स
|पुरुषों की ट्रिपल जंप
|ब्रॉन्ज
|उन्नति शर्मा
|जूडो
|महिलाओं का 63 kg
|ब्रॉन्ज
|गुलवीर सिंह
|एथलेटिक्स
|पुरुषों की 5,000 मीटर दौड़
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें