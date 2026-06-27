FIH Pro League में भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में दूसरी बार चटाई धूल, इस बार 7-1 से रौंदा

FIH Pro League में भारत ने 4 दिन के अंदर दूसरी बार पाकिस्तान को धूल चटाई। इस बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7-1 से रौंदा। पहल क्वार्टर में 0-1 से पिछड़ने के बावजूद भारत ने मैच 7-1 से अपने नाम किया।

FIH Pro League में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 4 दिन में दूसरी बार धूल चटाई। मंगलवार को हुए मुकाबले में भारत ने 4-3 से जीत दर्ज की थी, तो शुक्रवार को हुई दूसरी भिड़ंत में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वियों को 7-1 के बड़े अंतर से धूल चटाई। पहले क्वार्टर में भले ही भारत 0-1 से पिछड़ रहा था, मगर इसके बाद टीम इंडिया ने जो वापसी की वो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। भारत इस जीत के बाद FIH Pro League टेबल में 7वें पायदान पर है। वहीं पाकिस्तान 9वें नंबर पर है। बेल्जियम सबसे अधिक 36 पॉइंट्स के साथ पहले पायदान पर चल रहा है।

पहले क्वार्टर में पिछड़ने के बाद भारत की जोरदार वापसी ली वैली हॉकी और टेनिस सेंटर में अपने एफआईएच प्रो लीग लंदन चरण के रिवर्स मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 7-1 से हराने के लिए भारत ने सनसनीखेज आक्रामक प्रदर्शन किया।

पहले क्वार्टर की शुरुआत में पिछड़ने के बावजूद, भारत ने सुखजीत सिंह (20'), हरमनप्रीत सिंह (26'), हार्दिक सिंह (34'), जुगराज सिंह (35'), अभिषेक (41'), राज कुमार पाल (44') और दिलप्रीत सिंह (54') के सात शानदार गोल के साथ जवाब दिया और पूरे तीन अंक हासिल किए। मिडफील्डर हार्दिक सिंह को मिडफील्ड में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और नियंत्रण के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

IND vs PAK मैच की हुई थी जबरदस्त शुरुआत दोनों टीमों ने मैच की जोरदार शुरुआत की, लेकिन वह भारत था जिसने मनदीप सिंह के तेज बेसलाइन रन की बदौलत शुरुआती 90 सेकंड के भीतर पहला पेनल्टी कॉर्नर जीत लिया। जबकि भारत तेज गति से आगे बढ़ा, पाकिस्तान के खतरनाक जवाबी हमलों ने उन्हें 13वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर जीतने में मदद की। एक असफल वीडियो रेफरल के बाद, पाकिस्तान के कप्तान अबू बकर महमूद (13') ने ड्रैग-फ्लिक से गोल कर अपनी टीम को पहले क्वार्टर के अंत में 1-0 की बढ़त दिला दी।

फिर भारत नहीं रुका भारत ने दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान की डिफेंस लाइन को मजबूत करने के लिए सटीक लंबे पास का उपयोग करके खेल पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। पाकिस्तान को 18वें मिनट में झटका लगा जब अली गजानफर का एक विक्षेपित पास गलती से टीम के साथी अहमद नदीम के चेहरे पर लग गया, जिससे उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा।

भारत ने एक मिनट बाद पेनल्टी कॉर्नर हासिल करके इस गति का फायदा उठाया। कप्तान हरमनप्रीत ने एक शक्तिशाली ड्रैगफ्लिक लगाया, जिसे सुखजीत (20') ने कुशलतापूर्वक नेट में डाल दिया और स्कोर 1-1 कर दिया। 26वें मिनट में, भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला और इस बार हरमनप्रीत ने इसे सीधे ऊपरी बाएं कोने में मार दिया, जिससे भारत को मध्यांतर तक 2-1 की बढ़त मिल गई।

दूसरे हाफ में 'मेन इन ब्लू' ने अपना दबदबा बढ़ाया। 34वें मिनट में भारत को लगातार पेनल्टी कॉर्नर मिले, जिनमें से दूसरे में पेनल्टी स्ट्रोक मिला। हार्दिक आगे आए और शांतिपूर्वक इसे गोल में बदलकर स्कोर 3-1 कर दिया। पाकिस्तान ने तुरंत जवाब देते हुए दो पेनल्टी कॉर्नर जीते, लेकिन भारतीय रक्षा ने प्रयासों को बड़ी सफाई से रोक दिया।

दूसरे पेनल्टी कॉर्नर को रोकने के बाद, भारत ने तेजी से जवाबी हमला किया क्योंकि गेंद दिलप्रीत के पास पहुंची, जिसने जुगराज (35') को सेट करने से पहले सुखजीत के साथ शानदार ढंग से मिलकर उसे 4-1 की बढ़त दिला दी।

भारत की अग्रिम पंक्ति निरंतर बनी रही क्योंकि सुखजीत ने 41वें मिनट में अभिषेक को पास देकर एक और शुरुआत की, जिन्होंने रन पर गोल करके स्कोर 5-1 कर दिया। तीसरे क्वार्टर के अंत में भारत को लगातार चार पेनल्टी कॉर्नर मिले। चौथे पर, राज कुमार पाल (44') ने सबसे तेज प्रतिक्रिया करते हुए हरमनप्रीत की ड्रैगफ्लिक के रिबाउंड को खुले गोल में पहुंचाया, जिससे बढ़त 6-1 हो गई।