FIH Pro League में भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में दूसरी बार चटाई धूल, इस बार 7-1 से रौंदा
FIH Pro League में भारत ने 4 दिन के अंदर दूसरी बार पाकिस्तान को धूल चटाई। इस बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7-1 से रौंदा। पहल क्वार्टर में 0-1 से पिछड़ने के बावजूद भारत ने मैच 7-1 से अपने नाम किया।
FIH Pro League में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 4 दिन में दूसरी बार धूल चटाई। मंगलवार को हुए मुकाबले में भारत ने 4-3 से जीत दर्ज की थी, तो शुक्रवार को हुई दूसरी भिड़ंत में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वियों को 7-1 के बड़े अंतर से धूल चटाई। पहले क्वार्टर में भले ही भारत 0-1 से पिछड़ रहा था, मगर इसके बाद टीम इंडिया ने जो वापसी की वो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। भारत इस जीत के बाद FIH Pro League टेबल में 7वें पायदान पर है। वहीं पाकिस्तान 9वें नंबर पर है। बेल्जियम सबसे अधिक 36 पॉइंट्स के साथ पहले पायदान पर चल रहा है।
पहले क्वार्टर में पिछड़ने के बाद भारत की जोरदार वापसी
ली वैली हॉकी और टेनिस सेंटर में अपने एफआईएच प्रो लीग लंदन चरण के रिवर्स मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 7-1 से हराने के लिए भारत ने सनसनीखेज आक्रामक प्रदर्शन किया।
पहले क्वार्टर की शुरुआत में पिछड़ने के बावजूद, भारत ने सुखजीत सिंह (20'), हरमनप्रीत सिंह (26'), हार्दिक सिंह (34'), जुगराज सिंह (35'), अभिषेक (41'), राज कुमार पाल (44') और दिलप्रीत सिंह (54') के सात शानदार गोल के साथ जवाब दिया और पूरे तीन अंक हासिल किए। मिडफील्डर हार्दिक सिंह को मिडफील्ड में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और नियंत्रण के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।
IND vs PAK मैच की हुई थी जबरदस्त शुरुआत
दोनों टीमों ने मैच की जोरदार शुरुआत की, लेकिन वह भारत था जिसने मनदीप सिंह के तेज बेसलाइन रन की बदौलत शुरुआती 90 सेकंड के भीतर पहला पेनल्टी कॉर्नर जीत लिया। जबकि भारत तेज गति से आगे बढ़ा, पाकिस्तान के खतरनाक जवाबी हमलों ने उन्हें 13वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर जीतने में मदद की। एक असफल वीडियो रेफरल के बाद, पाकिस्तान के कप्तान अबू बकर महमूद (13') ने ड्रैग-फ्लिक से गोल कर अपनी टीम को पहले क्वार्टर के अंत में 1-0 की बढ़त दिला दी।
फिर भारत नहीं रुका
भारत ने दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान की डिफेंस लाइन को मजबूत करने के लिए सटीक लंबे पास का उपयोग करके खेल पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। पाकिस्तान को 18वें मिनट में झटका लगा जब अली गजानफर का एक विक्षेपित पास गलती से टीम के साथी अहमद नदीम के चेहरे पर लग गया, जिससे उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा।
भारत ने एक मिनट बाद पेनल्टी कॉर्नर हासिल करके इस गति का फायदा उठाया। कप्तान हरमनप्रीत ने एक शक्तिशाली ड्रैगफ्लिक लगाया, जिसे सुखजीत (20') ने कुशलतापूर्वक नेट में डाल दिया और स्कोर 1-1 कर दिया। 26वें मिनट में, भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला और इस बार हरमनप्रीत ने इसे सीधे ऊपरी बाएं कोने में मार दिया, जिससे भारत को मध्यांतर तक 2-1 की बढ़त मिल गई।
दूसरे हाफ में 'मेन इन ब्लू' ने अपना दबदबा बढ़ाया। 34वें मिनट में भारत को लगातार पेनल्टी कॉर्नर मिले, जिनमें से दूसरे में पेनल्टी स्ट्रोक मिला। हार्दिक आगे आए और शांतिपूर्वक इसे गोल में बदलकर स्कोर 3-1 कर दिया। पाकिस्तान ने तुरंत जवाब देते हुए दो पेनल्टी कॉर्नर जीते, लेकिन भारतीय रक्षा ने प्रयासों को बड़ी सफाई से रोक दिया।
दूसरे पेनल्टी कॉर्नर को रोकने के बाद, भारत ने तेजी से जवाबी हमला किया क्योंकि गेंद दिलप्रीत के पास पहुंची, जिसने जुगराज (35') को सेट करने से पहले सुखजीत के साथ शानदार ढंग से मिलकर उसे 4-1 की बढ़त दिला दी।
भारत की अग्रिम पंक्ति निरंतर बनी रही क्योंकि सुखजीत ने 41वें मिनट में अभिषेक को पास देकर एक और शुरुआत की, जिन्होंने रन पर गोल करके स्कोर 5-1 कर दिया। तीसरे क्वार्टर के अंत में भारत को लगातार चार पेनल्टी कॉर्नर मिले। चौथे पर, राज कुमार पाल (44') ने सबसे तेज प्रतिक्रिया करते हुए हरमनप्रीत की ड्रैगफ्लिक के रिबाउंड को खुले गोल में पहुंचाया, जिससे बढ़त 6-1 हो गई।
भारत ने आगे की शुरुआत की तलाश में रहते हुए अंतिम क्वार्टर में अपना रक्षात्मक अनुशासन बनाए रखा। 54वें मिनट में दिलप्रीत ने शानदार मूव बनाते हुए भारत के लिए मैच का सातवां गोल किया। खेल के अंतिम मिनटों में पाकिस्तान को लगातार पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह ने दोनों प्रयासों को रोकने के लिए डटे रहे और भारत की 7-1 से व्यापक जीत सुनिश्चित की।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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