लक्ष्य सेन और सात्विक-चिराग का दमदार प्रदर्शन, हांगकांग ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे
सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के साथ लक्ष्य सेन ने हांगकांग ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है।
भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शुक्रवार को सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लोह कीन यू को तीन गेम में हराकर हांगकांग ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल के सेमीफाइनल में प्रवेश किया लेकिन किदांबी श्रीकांत क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गए। बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फाइनल्स में अपनी जगह पहले ही पक्की कर चुके अल्मोड़ा के 25 वर्षीय खिलाड़ी लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल में आठवीं वरीयता प्राप्त लोह को 21-17, 10-21, 21-13 से हराया।
लक्ष्य सेन का बेहतरीन प्रदर्शन
हाल में हाइलो ओपन और कुमामोतो मास्टर्स जापान का खिताब जीतने वाले लक्ष्य सेमीफाइनल में एंडर्स एंटोनसेन और चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त झू ज़ुआन चेन के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल मैच के विजेता से भिड़ेंगे। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन लोह 15-15 से बराबरी पर होने के बाद पहला गेम हार गए। लेकिन, दूसरे गेम में, वह पीछे नहीं रहे और आखिरी 11 में से नौ पॉइंट लेकर डिसाइडिंग सेट शुरू किया।
वहां से, सेन ने अपनी जगह बना ली। शुरुआती पॉइंट गंवाने के बाद, दुनिया के 11वें नंबर के खिलाड़ी ने 15-8 की ज़बरदस्त बढ़त बना ली, जिसे साफ तौर पर थके हुए लोह के लिए पार करना बहुत मुश्किल साबित हुआ। 55 मिनट की मेहनत के बाद, सेन ने अपने अपोनेंट पर अपने करियर की आठवीं जीत पक्की की, इस मुकाबले में उन्हें सिर्फ पांच हार मिली थीं। लक्ष्य इस जीत के साथ ही सेमीफाइनल में पहुंच गए ।
श्रीकांत को थाईलैंड के दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी कुनलावुत वितिदसर्ण से 17-21, 7-21 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पांचवीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने चीन के हू के युआन और लिन जियांग यी को तीन गेम तक चले मुकाबले में हराकर पुरुष युगल के सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
भारतीय जोड़ी ने पहला गेम आसानी से जीत लिया, लेकिन दूसरे गेम में वे अपनी लय खो बैठे। उन्होंने हालांकि बाद में वापसी करते हुए 59 मिनट में 21-12, 13-21, 21-16 से जीत हासिल की। सात्विक और चिराग फाइनल में जगह बनाने के लिए डेनमार्क के डेनियल लुंडगार्ड और मैड्स वेस्टरगार्ड या मलेशिया के मैन वेई चोंग और टी काई वुन में से किसी एक का सामना करेंगे। महिला एकल में रक्षिता रामराज का शानदार सफर क्वार्टरफाइनल में थाईलैंड की पांचवीं वरीयता प्राप्त पोर्नपावी चोचुवोंग से 19-21, 16-21 से हार के साथ समाप्त हो गया। रक्षिता ने प्री-क्वार्टर फाइनल में चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त चेन यू फी को 21-18, 24-22 से हराकर उलटफेर किया था। उन्होंने पहले दौर में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड को हराया था।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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