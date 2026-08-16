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भारत ने पहले मैच में दिखाया दम, चीन के साथ मुकाबला हुआ ड्रॉ, नवनीत-दीपका ने किया गोल

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय महिला हॉकी टीम और चीन के बीच हॉकी विश्व कप 2026 मुकाबला ड्रॉ रहा। नवनीत कौर और दीपका ने टीम के लिए गोल किया।

India vs China
भारत बनाम चीन नवनीत कौर

भारतीय महिला हॉकी टीम ने रविवार को एफआईएच विश्व कप में पूल डी के अपने पहले मैच में पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता और दूसरी रैंकिंग पर काबिज चीन से 2-2 से ड्रॉ खेला। कोच शोर्ड मारिन की टीम के लिए नवनीत कौर ने आठवें मिनट में मैदानी गोल दागा और स्कोर 1-0 कर दिया। चीन ने हालांकि पहले क्वार्टर के अंतिम सेकेंड में झांग यिंग के पेनल्टी स्ट्रोक पर किए गोल से स्कोर 1-1 से बराबरी पर ला दिया। नौवीं रैंकिंग पर काबिज भारतीय टीम के लिए दूसरा गोल 25वें मिनट में दीपका ने पेनल्टी कॉर्नर पर दागा और टीम को 2-1 से आगे कर दिया। पर चीन में तीसरे क्वार्टर में दबदबा बनाते हुए स्कोर 2-2 कर दिया जब मा निंग ने टीम के पहले पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया।

नवनीत, दीपका ने किया गोल

भारत के लिए नवनीत ने गोल का खाता खोला। उन्होंने पहला गोल करते टीम को बढ़त दिलाई। मैच के 8वें मिनट में ही भारत ने बढ़त हासिल कर ली। हालांकि 15वें मिनट में चीन ने पहला गोल करके बराबरी कर ली। भारत ने दूसरे क्वार्टर में गोल करके बढ़त बनाई लेकिन फिर चीन ने तीसरे क्वार्टर में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों ने कई प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली।

भारत इस परिणाम से कॉन्फिडेंस लेगा। चीन फेवरेट के तौर पर आया था, लेकिन दोनों टीमों में से भारत ज़्यादा खुश होगा। उन्होंने नवनीत की आठवें मिनट में शानदार फिनिश की वजह से लीड ली और फिर दीपिका ने 25वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से स्कोर 2-1 कर दिया। चीन ने दोनों गोल किए, झांग यिंग ने शिल्पी के फाउल के बाद 15वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदला और फिर मा निंग ने तीसरे क्वार्टर में 39वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 2-2 कर दिया।

चीन ने आखिरी क्वार्टर में जोर लगाया, भारत ने प्रेशर झेलते हुए एक पॉइंट हासिल किया। इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी पिछली जीत के बाद ग्रुप में सबसे आगे है। चीन और भारत ने इस गेम से एक-एक पॉइंट हासिल किया। ग्रुप से दूसरे राउंड में सिर्फ़ दो टीमें ही आगे बढ़ी हैं, इसलिए चीन और भारत दोनों अपने अगले गेम में पॉइंट गंवाने का रिस्क नहीं उठा सकते।

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भारत के पास अनुभवी खिलाड़ी

16 भाग लेने वाले देशों में भारतीय टीम ही एकमात्र ऐसी टीम है जिसमें पांच खिलाड़ी ऐसी हैं जिन्होंने 200 या उससे अधिक सीनियर अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। भारत ने हैदराबाद में हुए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में रनर-अप रहकर वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह पक्की की थी। भारत को चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ़्रीका के साथ पूल डी में रखा गया है। उनका अभियान 16 अगस्त को चीन के ख़िलाफ शुरू हुआ और उसके बाद 18 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला होगा। भारत के पूल-स्टेज के मैच 20 अगस्त को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक बड़े मुकाबले के साथ खत्म होंगे।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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