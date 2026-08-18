हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड से क्यों हार गई भारत की टीम? हेड कोच ने बताई हार की वजह
भारत के मुख्य कोच क्रेग फुल्टोन ने सोमवार को कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल मैच के तीसरे क्वार्टर में टीम की रक्षात्मक चूक भारी पड़ी जिसके कारण उसे 2-4 से हार का सामना करना पड़ा।
भारतीय मेंस हॉकी टीम के हेड कोच क्रेग फुल्टन ने बताया है कि टीम इंडिया को हॉकी विश्व कप के मैच में इंग्लैंड से हार का सामना क्यों करना पड़ा? कोच फुल्टन ने सोमवार को कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ मेंस हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल मैच के तीसरे क्वार्टर में टीम की रक्षात्मक चूक भारी पड़ी, जिसके कारण उसे 2-4 से हार का सामना करना पड़ा।
भारत ने पहले हाफ में शानदार प्रदर्शन किया और दूसरे क्वार्टर में दो गोल किए लेकिन मध्यांतर के बाद वह उसी रक्षात्मक तीव्रता को बरकरार नहीं रख सका। फुल्टन ने मैच के बाद कहा, ''पहला हाफ अच्छा था। हमें जवाबी हमलों पर पेनल्टी कॉर्नर मिले और हमने बेहतर नियंत्रण के साथ अच्छी वापसी की। तीसरे क्वार्टर में हमारा डिफेंस उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए था।''
हम मौकों को गोल में नहीं तब्दील कर पाए- फुल्टन
उन्होंने कहा, ''इंग्लैंड ने दुनिया की तीसरे नंबर की टीम के अनुरूप प्रदर्शन किया। हमने कुछ मौके बनाए, लेकिन उन्हें गोल में नहीं बदल सके।'' हालांकि, फुल्टन ने कहा कि भारत को बुधवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले अंतिम पूल मैच से पहले जल्दी से अपनी गलतियों से उबरना होगा क्योंकि इस मुकाबले में हार की गुंजाइश नहीं है।
उन्होंने कहा, ''अगर हम आज जीत भी जाते तब भी हमें अगले मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता। अंतिम मुकाबले में हमें गेंद पर बेहतर नियंत्रण रखना होगा और थोड़ा संयम दिखाना होगा। हमें उन पर दबाव डालना होगा। फॉरवर्ड लाइन ने अच्छा खेला लेकिन हमें तीन या उससे अधिक गोल करने की जरूरत थी और हम केवल दो ही कर सके। यह सिर्फ दूसरा मैच है और हम इस हार से सीखेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ हमारे पास एक और बड़ा मौका है और खिलाड़ी इसके लिए प्रेरित हैं।''
भारत के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल मनप्रीत सिंह ने भी रक्षात्मक चूकों पर निराशा जताई और पाकिस्तान के खिलाफ अधिक अनुशासन के साथ खेलने की जरूरत पर जोर दिया। मनप्रीत ने कहा, ''हम तीसरे क्वार्टर तक बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन आखिरी क्वार्टर में कुछ रक्षात्मक चूक हुईं, जो हमें भारी पड़ीं। कुल मिलाकर प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन शीर्ष टीमों के खिलाफ हमारा डिफेंस बहुत मजबूत होनी चाहिए और हमें अपने मौकों को भी गोल में बदलना होगा।''
भारत ने पेनल्टी कॉर्नर पर अलग-अलग रणनीतियां आजमाईं, लेकिन इंग्लैंड की रक्षा पंक्ति ने मजबूती से उनका सामना किया। मनप्रीत ने कहा, ''हम पेनल्टी कॉर्नर पर अलग-अलग रणनीतियां आजमा रहे थे, लेकिन उन्होंने अच्छी तरह बचाव किया। हम किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते। पाकिस्तान के पास भी अच्छे पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ हैं, इसलिए हमें उनके खिलाफ पीसी नहीं गंवाने होंगे। आगामी मैचों में हमें अधिक पीसी हासिल करने होंगे।'' मनप्रीत ने कहा कि भारत ने तय रणनीति के अनुसार खेला और अंतिम क्षण तक मौके बनाता रहा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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