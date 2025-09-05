We have still not reached that level Hockey coach Fulton happy with 4-1 win over Malaysia but not satisfied अब भी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं… मलेशिया पर 4-1 से जीत से खुश हॉकी कोच फुल्टन लेकिन संतुष्ट नहीं, Hockey Hindi News - Hindustan
अब भी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं… मलेशिया पर 4-1 से जीत से खुश हॉकी कोच फुल्टन लेकिन संतुष्ट नहीं

भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने एशिया कप में मलेशिया पर टीम की 4-1 से जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि हम खुश तो हैं लेकिन अब भी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाFri, 5 Sep 2025 08:47 AM
मुख्य कोच क्रेग फुल्टन भारतीय पुरुष हॉकी टीम के साथ उत्कृष्टता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को एशिया कप के सुपर चार चरण में मलेशिया पर 4-1 से जीत के बाद उन्होंने कहा कि टीम ‘अब भी उस स्तर पर नहीं पहुंची है’।

पांच बार की गत चैंपियन दक्षिण कोरिया के खिलाफ 2-2 से निराशाजनक ड्रॉ के एक दिन बाद भारत खेल के सभी विभागों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए मलेशिया को हराकर तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया।

फुल्टन ने मैच के बाद कहा, ‘‘हमने अच्छा खेल दिखाया, हम अच्छी स्थिति में हैं। कुछ दिन चीजें वैसी नहीं होतीं जैसी आप चाहते हैं। हमने पर्याप्त मौके बनाए। हम इस समय सही दिशा में काम कर रहे हैं। यह एक मैच में काम करता है और दूसरे मैच में नहीं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा होता है, यह सर्वश्रेष्ठ टीमों के साथ होता है लेकिन मुझे आज रात गर्व है कि लड़कों ने अच्छा खेल दिखाया। हमने पहले गोल गंवाया लेकिन फिर हमने गोल किए।’’

भारतीय कोच ने कहा, ‘‘हमने देखा और महसूस किया, और फिर तय किया कि हमें कुछ करना है। इसलिए यह सब संयम और जल्दबाजी नहीं करने के बारे में है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन हम अब भी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। जब हम वहां पहुंचेंगे तो यह बहुत अच्छा होगा।’’

दक्षिण अफ्रीका के इस कोच ने टीम के ऑलराउंड प्रदर्शन की प्रशंसा की।

फुल्टन ने कहा, ‘‘आप आंकड़े देखें। कल हमने 35 सर्कल में प्रवेश किया। हम निराश नहीं हैं, बस हमारे पास मौके थे लेकिन हमने उनका फायदा नहीं उठाया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि आज हमने सही संतुलन बनाए रखा। अच्छा बचाव, अच्छा दबाव, अच्छे पलटवार। तो यह एक अच्छा संयोजन था।’’

फुल्टन ने कहा कि टूर्नामेंट के अंतिम चरण में परिणाम मायने रखता है।

उन्होंने कहा, ‘‘टूर्नामेंट के अंत में या तो आपको परिणाम मिलता है या घर जाना होता है। यह एक तरह का क्वार्टर फाइनल है। या तो आप जीत दर्ज करते हैं या घर जाते हैं। कल हमारा मैच ड्रॉ रहा लेकिन हमारे पास एक लाइफलाइन थी और हम अगले दो मैच जीतना चाहते हैं, बस।’’

भारत शनिवार को अपने अंतिम सुपर चार मैच में चीन से भिड़ेगा।

