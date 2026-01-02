पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने राष्ट्रीय टीम के मैनेजर अंजुम सईद को बर्खास्त किया
पिछले महीने ब्राजील में अनुशासनहीनता की एक घटना पर पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) ने कड़ा रवैया अपनाते हुए पूर्व ओलंपियन अंजुम सईद को राष्ट्रीय टीम के मैनेजर पद से बर्खास्त कर दिया और वह एफआईएच प्रो लीग के दूसरे चरण में यह भूमिका नहीं निभा पायेंगे।
पिछले महीने ब्राजील में अनुशासनहीनता की एक घटना पर पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) ने कड़ा रवैया अपनाते हुए पूर्व ओलंपियन अंजुम सईद को राष्ट्रीय टीम के मैनेजर पद से बर्खास्त कर दिया और वह एफआईएच प्रो लीग के दूसरे चरण में यह भूमिका नहीं निभा पायेंगे।
एफआईएच प्रो लीग का दूसरा चरण अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में होगा। पीएचएफ के एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि अंजुम इस प्रतियोगिता के लिए अभ्यास शिविर में भी शामिल नहीं होंगे।
सूत्र ने बताया, ‘पिछले महीने अर्जेंटीना से राष्ट्रीय टीम के साथ स्वदेश लौटते समय अंजुम के अनुशासनहीन व्यवहार के कारण उन्हें टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया न भेजने का निर्णय लिया गया है। मुख्य कोच ताहिर जमां ऑस्ट्रेलिया में मैनेजर की भूमिका भी निभाएंगे।’
अंजुम को स्वदेश लौटते समय रियो डी जनेरियो में ब्राज़ील के अधिकारियों ने उस समय हिरासत में ले लिया था, जब विमान ईंधन भरने के लिए वहां रुका था। अंजुम को विमान में धूम्रपान करते हुए पकड़ा गया था, जिसके कारण एयरलाइंस के कर्मचारियों के साथ उनकी बहस हुई और फिर उन्हें एक दिन के लिए हिरासत में ले लिया गया और टीम के साथ वापस लौटने की अनुमति नहीं दी गई।
अंजुम और उनके साथ रुका हुआ एक खिलाड़ी दो दिन बाद स्वदेश लौटे थे।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।