हॉकी मैनेजर की 'गंदी आदत' ने कराई पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती, एयरपोर्ट पर फ्लाइट से उतारा

हॉकी मैनेजर की 'गंदी आदत' ने कराई पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती, एयरपोर्ट पर फ्लाइट से उतारा

संक्षेप:

मैनेजर के तौर पर एफआईएच प्रो लीग में पाकिस्तान की सीनियर टीम के साथ अर्जेंटीना गए अंजुम सईद उस समय मुश्किल में फंस गए जब ब्राजील में रियो डि जनेरियो हवाई अड्डे पर धूम्रपान करने के कारण उन्हें विमान से उतार दिया गया।

Dec 20, 2025 05:06 pm ISTVikash Gaur Bhasha, कराची
पूर्व ओलंपियन और मैनेजर के तौर पर एफआईएच प्रो लीग में पाकिस्तान की सीनियर टीम के साथ अर्जेंटीना गए अंजुम सईद की उस समय फजीहत हो गई, जब उन्हें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान से उतार दिया गया। फ्लाइट में वह गलत हरकत कर रहे थे। दरअसल, ब्राजील में रियो डि जनेरियो एयरपोर्ट पर हवाई अड्डे पर विमान में ईंधन भरते समय धूम्रपान करते हुए अंजुम सईद को पकड़ा गया था और उन्हें विमान से उतार दिया गया।

अंजुम को एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ दुबई जाने वाले विमान में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि ब्राजील में ईंधन भरने के लिए विमान के रुकने के दौरान उन्हें धूम्रपान करते हुए पकड़ा गया था। अंजुम अपने जमाने के मशहूर डिफेंडर और मिडफील्डर रहे हैं और वह 1992 के ओलंपिक सेमीफाइनल में खेले थे। उन्हें टीम के मैनेजर के रूप में अर्जेंटीना भेजा गया था।

इस सप्ताह स्वदेश लौटने के बाद अब वह दावा कर रहे हैं कि वह दुबई में कुछ व्यक्तिगत काम के कारण टीम के साथ वापस नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान खेल बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान हॉकी महासंघ से इस घटना की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध किया है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की छवि खराब होती है।

उन्होंने आगे कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि अंजुम और एक अन्य खिलाड़ी ने इस मामले को तब तूल दे दिया जब विमान में ईंधन भरते समय मैनेजर को धूम्रपान करने के लिए टोका गया।’’ बता दें कि किसी भी विमान में धुम्रपान करने की इजाजत नहीं होती है। खासकर उस समय जगह प्लेन में फ्यूलिंग का काम होता है। इससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इस वजह से उनकी इस गलत हरकत की सजा उनको दी गई और डीबोर्ड कर दिया गया। आगे से इस तरह की हरकत वह करने से 100 बार सोचेंगे।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
