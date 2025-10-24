Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़हॉकीPakistan pulled out of the Junior Hockey World Cup to be held in India
एशिया कप हॉकी के बाद अब जूनियर विश्व कप के लिए भी भारत नहीं आएगा पाकिस्तान, नाम लिया वापस

एशिया कप हॉकी के बाद अब जूनियर विश्व कप के लिए भी भारत नहीं आएगा पाकिस्तान, नाम लिया वापस

संक्षेप: पाकिस्तान ने नवंबर-दिसंबर में भारत में होने वाले जूनियर हॉकी विश्व कप से नाम वापस ले लिया है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) ने शुक्रवार को पीटीआई को इसकी पुष्टि की। यह भारत में होने वाला दूसरा टूर्नामेंट है, जिसमें पाकिस्तान ने भाग नहीं लेने का फैसला किया है।

Fri, 24 Oct 2025 02:44 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान ने नवंबर-दिसंबर में भारत में होने वाले जूनियर हॉकी विश्व कप से नाम वापस ले लिया है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) ने शुक्रवार को पीटीआई को इसकी पुष्टि की।

एफआईएच ने कहा कि 28 नवंबर से 28 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में होने वाले टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की जगह लेने वाली टीम की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

एफआईएच ने पीटीआई को जारी बयान में कहा, ‘‘हम पुष्टि कर सकते हैं कि पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) को सूचित कर दिया है कि उनकी टीम भारत के तमिलनाडु में होने वाले एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप में भाग नहीं लेगी। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया था।’’

बयान में कहा गया, ‘‘इस प्रतियोगिता के लिए पाकिस्तान की जगह लेने वाली टीम की घोषणा जल्द ही की जाएगी।’’

पाकिस्तान को ग्रुप बी में भारत, चिली और स्विट्जरलैंड के साथ रखा गया है और यह देखना बाकी है कि कौन सी टीम उनकी जगह लेती है।

यह भारत में होने वाला दूसरा टूर्नामेंट है, जिसमें पाकिस्तान ने भाग नहीं लेने का फैसला किया है। इससे पहले वह इस वर्ष 29 अगस्त से सात सितम्बर तक बिहार के राजगीर में खेले गए पुरुष एशिया कप से भी हट गया था।

पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले और उसके बाद भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के रूप में की गई जवाबी कार्रवाई के बाद से दोनों देशों के बीच खेल संबंध प्रभावित हुए हैं।

भारत सरकार ने हाल ही में एक नई नीति की घोषणा की है जिसके तहत वह पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेगा, लेकिन बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना जारी रखेगा। हाल ही में एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था।

इस बीच हॉकी इंडिया ने कहा कि उसे पाकिस्तान के हटने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने पीटीआई से कहा, ‘‘हमें एफआईएच से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि पाकिस्तान ने नाम वापस ले लिया है। मैंने डेढ़ महीने पहले पाकिस्तान हॉकी महासंघ के अधिकारियों से बात की थी और उन्होंने अपनी भागीदारी की पुष्टि की थी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसके बाद क्या हुआ, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमारा कर्तव्य मेज़बान होने के नाते सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट आयोजित करना है और उम्मीद है कि भारत ख़िताब जीतेगा। अब पाकिस्तान के स्थान पर किसी अन्य टीम की घोषणा करना एफ़आईएच पर निर्भर है।’’

दिलचस्प बात यह है कि जहां एफआईएच ने कहा कि वह पाकिस्तान के स्थान पर किसी अन्य टीम को शामिल करेगा, वहीं पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) ने टूर्नामेंट का आयोजन किसी तटस्थ स्थान पर करने पर इसमें भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है।

पीएचएफ के महासचिव राणा मुजाहिद ने शुक्रवार को कहा कि सैद्धांतिक रूप से यह निर्णय लिया गया है कि दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव के कारण राष्ट्रीय जूनियर टीम भारत का दौरा नहीं करेगी और इसकी जानकारी एफआईएच को दे दी गई है।

उन्होंने लाहौर में कहा, ‘‘हमने इसके साथ ही एफआईएच से आग्रह किया है कि वह किसी तटस्थ स्थान की व्यवस्था करे ताकि हम जूनियर विश्व कप में भाग ले सकें और अपने मैच खेल सकें, क्योंकि भारत में होने के कारण प्रमुख प्रतियोगिताओं में भाग न ले पाने से हमारी हॉकी को नुकसान पहुंच रहा है।’’

राणा ने कहा, ‘‘हमने एफआईएच से कहा है कि वे हमसे भारत जाकर खेलने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जबकि उनके खिलाड़ी तटस्थ स्थानों पर होने वाली विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हैं। एफआईएच का कहना है कि भारत को इस तरह की स्थिति पैदा होने से पहले ही इन प्रतियोगिताओं की मेजबानी सौंप दी गई थी।’’

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Hockey News India Pakistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।