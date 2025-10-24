एशिया कप हॉकी के बाद अब जूनियर विश्व कप के लिए भी भारत नहीं आएगा पाकिस्तान, नाम लिया वापस

संक्षेप: पाकिस्तान ने नवंबर-दिसंबर में भारत में होने वाले जूनियर हॉकी विश्व कप से नाम वापस ले लिया है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) ने शुक्रवार को पीटीआई को इसकी पुष्टि की। यह भारत में होने वाला दूसरा टूर्नामेंट है, जिसमें पाकिस्तान ने भाग नहीं लेने का फैसला किया है।

पाकिस्तान ने नवंबर-दिसंबर में भारत में होने वाले जूनियर हॉकी विश्व कप से नाम वापस ले लिया है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) ने शुक्रवार को पीटीआई को इसकी पुष्टि की।

एफआईएच ने कहा कि 28 नवंबर से 28 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में होने वाले टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की जगह लेने वाली टीम की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

एफआईएच ने पीटीआई को जारी बयान में कहा, ‘‘हम पुष्टि कर सकते हैं कि पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) को सूचित कर दिया है कि उनकी टीम भारत के तमिलनाडु में होने वाले एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप में भाग नहीं लेगी। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया था।’’

बयान में कहा गया, ‘‘इस प्रतियोगिता के लिए पाकिस्तान की जगह लेने वाली टीम की घोषणा जल्द ही की जाएगी।’’

पाकिस्तान को ग्रुप बी में भारत, चिली और स्विट्जरलैंड के साथ रखा गया है और यह देखना बाकी है कि कौन सी टीम उनकी जगह लेती है।

यह भारत में होने वाला दूसरा टूर्नामेंट है, जिसमें पाकिस्तान ने भाग नहीं लेने का फैसला किया है। इससे पहले वह इस वर्ष 29 अगस्त से सात सितम्बर तक बिहार के राजगीर में खेले गए पुरुष एशिया कप से भी हट गया था।

पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले और उसके बाद भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के रूप में की गई जवाबी कार्रवाई के बाद से दोनों देशों के बीच खेल संबंध प्रभावित हुए हैं।

भारत सरकार ने हाल ही में एक नई नीति की घोषणा की है जिसके तहत वह पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेगा, लेकिन बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना जारी रखेगा। हाल ही में एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था।

इस बीच हॉकी इंडिया ने कहा कि उसे पाकिस्तान के हटने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने पीटीआई से कहा, ‘‘हमें एफआईएच से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि पाकिस्तान ने नाम वापस ले लिया है। मैंने डेढ़ महीने पहले पाकिस्तान हॉकी महासंघ के अधिकारियों से बात की थी और उन्होंने अपनी भागीदारी की पुष्टि की थी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसके बाद क्या हुआ, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमारा कर्तव्य मेज़बान होने के नाते सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट आयोजित करना है और उम्मीद है कि भारत ख़िताब जीतेगा। अब पाकिस्तान के स्थान पर किसी अन्य टीम की घोषणा करना एफ़आईएच पर निर्भर है।’’

दिलचस्प बात यह है कि जहां एफआईएच ने कहा कि वह पाकिस्तान के स्थान पर किसी अन्य टीम को शामिल करेगा, वहीं पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) ने टूर्नामेंट का आयोजन किसी तटस्थ स्थान पर करने पर इसमें भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है।

पीएचएफ के महासचिव राणा मुजाहिद ने शुक्रवार को कहा कि सैद्धांतिक रूप से यह निर्णय लिया गया है कि दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव के कारण राष्ट्रीय जूनियर टीम भारत का दौरा नहीं करेगी और इसकी जानकारी एफआईएच को दे दी गई है।

उन्होंने लाहौर में कहा, ‘‘हमने इसके साथ ही एफआईएच से आग्रह किया है कि वह किसी तटस्थ स्थान की व्यवस्था करे ताकि हम जूनियर विश्व कप में भाग ले सकें और अपने मैच खेल सकें, क्योंकि भारत में होने के कारण प्रमुख प्रतियोगिताओं में भाग न ले पाने से हमारी हॉकी को नुकसान पहुंच रहा है।’’