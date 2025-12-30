Hindustan Hindi News
पैसे नहीं तो मैच नहीं… पाकिस्तान हॉकी में बगावत, सीनियर खिलाड़ियों ने दी टूर्नामेंट छोड़ने की धमकी

पैसे नहीं तो मैच नहीं… पाकिस्तान हॉकी में बगावत, सीनियर खिलाड़ियों ने दी टूर्नामेंट छोड़ने की धमकी

संक्षेप:

पाकिस्तान की हॉकी टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने पूरा वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए फरवरी में होने वाले पुरुष एफआईएच प्रो लीग के दूसरे चरण का बहिष्कार करने की धमकी दी है।

Dec 30, 2025 02:56 pm ISTVikash Gaur Bhasha, लाहौर
पाकिस्तान की हॉकी टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने पूरा वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए फरवरी में होने वाले मेंस एफआईएच प्रो लीग के दूसरे चरण का बहिष्कार करने की धमकी दी है। इन खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें इस महीने की शुरुआत में खेले गए मैचों के लिए पूरा दैनिक भत्ता (डीए) नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय पुरुष टीम के कम से कम दो सदस्यों ने पुष्टि की कि पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) को स्पष्ट संदेश भेज दिया गया था कि यदि वित्तीय मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो कई खिलाड़ी एफआईएच प्रो लीग के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

एक खिलाड़ी ने कहा, ‘‘हमें आश्वासन दिया गया था कि इस महीने की शुरुआत में अर्जेंटीना में प्रो लीग प्रतियोगिता के दौरान हमें प्रतिदिन 30,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। पिछले सप्ताह हमारे खातों में दैनिक भत्ता जमा तो कर दिया गया, लेकिन केवल 11,000 रुपये ही जमा किए गए जो सरासर धोखा है। अगर आप विनिमय दरों को देखें तो 30,000 रुपये का मतलब लगभग 110 डॉलर है, जबकि 11,000 रुपये का मतलब सिर्फ 40 डॉलर है, जो बहुत बड़ा अंतर है।’’

पाकिस्तान ने इस महीने की शुरुआत में अर्जेंटीना में एफआईएच प्रो लीग में चार मैच खेले, जिनमें से सभी में उसे हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की टीम अब फरवरी में ऑस्ट्रेलिया में चार मैच खेलेगी। पीएचएफ ने खिलाड़ियों को बताया है कि सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए दैनिक भत्तों का भुगतान पाकिस्तान खेल बोर्ड (पीएसबी) ने किया था, जिसकी नीति के अनुसार किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विदेश जाने वाले खिलाड़ियों को 40 अमेरिकी डॉलर का दैनिक भत्ता दिया जाता है।

पीएचएफ के सचिव राणा मुजाहिद ने कहा, ‘‘पीएचएफ की नीति के अनुसार खिलाड़ियों को प्रतिदिन 30,000 रुपये का भत्ता दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रो लीग हॉकी प्रतियोगिता के दोनों चरणों के लिए पीएसबी सारे खर्च का वहन कर रहा है, इसलिए हम इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते।’’ जाहिर है कि इतना ही भत्ता दिया जा सकता है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी क्या करते हैं? क्या वे टूर्नामेंट से हटते हैं या फिर पीएफएच को झुकने पर मजबूर होना पड़ेगा।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें

